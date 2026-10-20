बेगूसराय को पीरपैंती थर्मल प्लांट से 24 घंटे मिलेगी बिजली, दरभंगा होकर मधुबनी तक जाएगी लाइन
भागलपुर के पीरपैंती में बनाए जा रहे थर्मल पावर प्लांट में पैदा होने वाली बिजली को उत्तर बिहार पहुंचाया जाएगा। दरभंगा होकर मधुबनी के झंझारपुर तक ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। बेगूसराय शहर को सीधे पीरपैंती प्लांट से बिजली की 24 घंटे सप्लाई की जाएगी।
भागलपुर, मुख्य संवाददाता। पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट से बिहार के कई जिलों को निर्बाध बिजली मिलेगी। भागलपुर जिले के पीरपैंती से बेगूसराय और दरभंगा होकर मधुबनी जिले तक नई ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस परियोजना का सबसे ज्यादा फायदा बेगूसराय को होगा। बेगूसराय शहर और आसपास के औद्योगिक एवं रिहायशी इलाकों में पीरपैंती से सीधे 24 घंटे बिजली सप्लाई की जाएगी। इससे यहां के लोगों को पावर कट और कम वोल्टेज की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। पीरपैंती थर्मल पावर की बिजली से उत्तर बिहार रोशन होगा। कई जिलों में लोड शेडिंग की समस्या खत्म हो जाएगी।
बिहार के कोने-कोने तक निर्बाध बिजली आपूर्ति और पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में ऊर्जा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत पीरपैंती-झंझारपुर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया जाएगा। यह बिहार के ऊर्जा नेटवर्क के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इस नई ट्रांसमिशन व्यवस्था के तहत भागलपुर के पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट में उत्पादित बिजली को बेगूसराय और दरभंगा जिले से होते हुए मधुबनी जिले के झंझारपुर तक पहुंचाया जाएगा।
ऊर्जा सचिव अजय यादव ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को पूरी जानकारी से अवगत कराया है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने संकल्प संख्या-01, 5 मई 2026 के माध्यम से मेसर्स आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) को बिहार में टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) के माध्यम से अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना के विकास के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक (बीपीसी) नियुक्त किया है।
परियोजना से उत्तर बिहार को बिजली लाभ
परियोजना को उच्च गुणवत्ता और तकनीकी रूप से अपग्रेड रखने के लिए ऊर्जा मंत्रालय के कड़े मानकों के तहत नए सब-स्टेशन विकसित किए जाएंगे। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण और प्रबंधन का जिम्मा आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड को सौंपा गया है। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने इस ‘इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट’ (राज्य के भीतर बिजली पारेषण) को समय पर पूरा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाए हैं।
परियोजना के विकास के लिए जरूरी बोली प्रक्रिया समन्वयक को तैयार कर लिया गया है, जिससे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के डेवलपर्स के चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकेगी। इस ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन के तैयार होने से उत्तर बिहार में लोड शेडिंग की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।
प्रस्तावित उपकेंद्र और ट्रांसमिशन लाइनें
- मधुबनी के झंझारपुर में 132 केवी ग्रीड सब स्टेशन का निर्माण
- पीरपैंती झांझरपुर ट्रांसमिशन लाइन
- दरभंगा-लौकही ट्रांसमिशन लाइन
- फुलपरास-पंडौल ट्रांसमिशन लाइन
- बिठौली दरभंगा में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण
- झंझारपुर बिठौली ट्रांसमिशन लाइन
- बेगूसराय में 500 मेगावाट के दो ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण
- 400 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन पीरपैंती-बेगूसराय
- बख्तियारपुर ट्रांसमिशन लाइन
- बेगूसराय शहर के लिए 100 एमवीए के दो ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण।
- बेगूसराय से बेगूसराय टाउन (नया) ट्रांसमिशन लाइन।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।