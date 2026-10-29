Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इतिहास रचने से चूक गया बेगूसराय, दरभंगा की दोनों MLC सीट जीतने का मौका गंवाया

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

Darbhanga MLC Seats Begusarai Leaders: बिहार विधान परिषद चुनाव में सर्वेश सिंह के हारने से दरभंगा की दोनों एमएलसी सीट एक साथ जीतने का मौका बेगूसराय जिला ने गंवा दिया। जन सुराज पार्टी के सुरेश राय टीचर सीट से जीते हैं।

Darbhanga MLC Suresh Roy Sarvesh Kumar Begusarai
जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर के साथ दरभंगा शिक्षक सीट से जीते एमएलसी सुरेश प्रसाद राय और सीएम सम्राट चौधरी के साथ स्नातक सीट से हारे भाजपा के विधान पार्षद सर्वेश कुमार। (फाइल फोटो)

Darbhanga MLC Election Suresh Roy Sarvesh Kumar Begusarai: दरभंगा ग्रेजुएट एमएलसी सीट के मौजूदा विधान पार्षद और भाजपा कैंडिडेट सर्वेश कुमार सिंह के जीतते-जीतते अंत में हार जाने से बेगूसराय इतिहास रचने से चूक गया। दरभंगा टीचर सीट से जन सुराज पार्टी के सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मदन मोहन झा को हराकर पहले ही एक सीट बेगूसराय के लिए जीत ली थी। सर्वेश अपनी सीट बचा लेते तो एक साथ दोनों सीट पर बेगूसराय जिला का कब्जा हो जाता, जो इस सीट के 42 साल के इतिहास में अनोखा होता। टीचर सीट पर बेगूसराय के शिक्षक नेताओं का दबदबा रहा है, लेकिन ग्रेजुएट सीट पर बेगूसराय का रिकॉर्ड कमजोर है।

सुरेश राय 2020 का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़कर मदन मोहन झा से हारे थे। इस बार सुरेश राय ने प्रशांत किशोर का दामन थामा और जीत गए। सर्वेश सिंह 2020 में जेडीयू के दिलीप चौधरी को हराकर निर्दलीय जीते थे, लेकिन फिर भाजपा के साथ रहे। इस चुनाव में सर्वेश भाजपा प्रत्याशी थे और राजद के अनिल झा से जीत जाते तो बेगूसराय जिला के नाम एक रिकॉर्ड बन जाता। सर्वेश पहली वरीयता के मतों की गिनती में अनिल झा से आगे रहे। एलिमिनेशन राउंड में भी वो आखिरी तीन कैंडिडेट तक अनिल झा से आगे थे। जन सुराज पार्टी के मोहम्मद इम्तियाज को मिले बैलट में दूसरी वरीयता के मतों में सर्वेश पिछड़ गए और अनिल झा ने उनकी लीड को हार में बदल दिया।

दरभंगा से RJD के अनिल झा हारते-हारते जीते, BJP के सर्वेश सिंह दूसरी वरीयता से MLC सीट नहीं बचा पाए

दरभंगा की वर्तमान शिक्षक और स्नातक सीट 1984 में परिसीमन के बाद बनी थी। पहले दरभंगा के मौजूदा इलाकों का बड़ा हिस्सा तिरहुत-दरभंगा सीट में था। उसमें सारण की मौजूदा सीट का कुछ एरिया भी था। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय को लेकर बनी दरभंगा शिक्षक सीट के पहले चुनाव में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जीते। बेगूसराय निवासी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह लंबे समय तक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे और फिलहाल महासचिव हैं। 1984 और 1990 में लगातार दो जीत के बाद शत्रुघ्न सिंह 1996 में अपनी पार्टी सीपीआई के टिकट पर बलिया सीट से लोकसभा पहुंच गए। उनके बाद बेगूसराय विधानसभा सीट से एक बार सीपीएम के विधायक रहे शिक्षक नेता वासुदेव सिंह 1996 में एमएलसी चुनाव लड़े और जीते। वासुदेव लगातार तीन बार जीते और 2013 में अपने निधन तक विधान पार्षद रहे। वासुदेव सिंह के निधन के बाद दो चुनाव कांग्रेसी मदन मोहन झा जीते और 12 साल दरभंगा टीचर के एमएलसी रहे। सुरेश प्रसाद राय ने 13 साल बाद यह सीट जीतकर बेगूसराय की वापसी कराई है।

आपसी लड़ाई में विपक्ष सिटिंग सीटें भी हारा, एकता से बची एनडीए सरकार की लाज

दरभंगा स्नातक एमएलसी सीट से 1984 में पहली बार मधुबनी जिले के कांग्रेस नेता कमलनाथ सिंह ठाकुर जीते और 1990 में सीट पर कब्जा बनाए रखा। उनके बाद मधुबनी के ही नीलांबर चौधरी भी कांग्रेस से लगातार दो बार 1996 और 2002 में एमएलसी बने। नीलांबर के निधन के बाद 2007 में उनके बेटे दिलीप चौधरी उप-चुनाव से साल भर के लिए कांग्रेस के ही विधान पार्षद बने। 2008 के चुनाव में दरभंगा से जेडीयू के विनोद चौधरी ने मधुबनी के दिलीप चौधरी को हरा दिया। विनोद की बेटी पुष्पा प्रियम चौधरी ने ही प्लूरल्स पार्टी बनाई है। 2014 के चुनाव में दिलीप चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर दोबारा दरभंगा से जीत हासिल की। 2020 के चुनाव में दिलीप चौधरी जेडीयू से लड़े तो सर्वेश कुमार सिंह निर्दलीय लड़े और चौधरी को हराकर विधान पार्षद बने। दरभंगा स्नातक सीट के 42 साल के इतिहास में सर्वेश कुमार सिंह बेगूसराय जिला के इकलौते एमएलसी हैं।

दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा हारे, जन सुराज के सुरेश राय जीते, बेगूसराय को फिर मिला एमएलसी

बेगूसराय जिला के हिसाब से देखें तो टीचर सीट पर 42 साल में लगभग 30 साल उसका कब्जा रहा है। पहले 12 साल शत्रुघ्न सिंह, फिर 17-18 साल वासुदेव सिंह रहे। उनके बाद 12 साल दरभंगा के मदन मोहन झा के पास ये सीट रही, जो सुरेश राय ने बेगूसराय के लिए वापस जीत ली है। स्नातक में शुरू से मधुबनी का दबदबा रहा। कमलनाथ सिंह ठाकुर, नीलांबर चौधरी और दिलीप चौधरी उसी जिले से थे। ग्रेजुएट सीट एक बार दरभंगा के विनोद चौधरी जीते। सर्वेश सिंह बेगूसराय से इस सीट को जीतने वाले पहले और इकलौते विधान पार्षद हैं। अब राजद के अनिल झा ने दरभंगा से जीतकर दरभंगा जिले के खाते में विनोद चौधरी के बाद दूसरा ग्रेजुएट एमएलसी डाल दिया है।

ये भी पढ़ें:ललन सिंह से बधाई नहीं लूंगा, सूद सहित वापस करूंगा; पटना जीतकर नीरज ने दिखाए तेवर
ये भी पढ़ें:पार्टी अनुशासन से चलती है, अंतिम फैसला नीतीश लेते हैं; अनंत सिंह पर बोले संजय झा
ये भी पढ़ें:MLC चुनाव में INC, CPI साफ; BJP, RJD को फायदा; JSP का खाता खुला; घट गए निर्दलीय
ये भी पढ़ें:बिहार में टीचर सीट पर नए नेता, सारे MLC हारे; लेकिन ग्रेजुएट को पुराने पर भरोसा
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
MLC Election mlc election results Begusarai अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna, Muzaffarpur, Bhagalpur और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Hindi NewsBihar Newsइतिहास रचने से चूक गया बेगूसराय, दरभंगा की दोनों MLC सीट जीतने का मौका गंवाया