इतिहास रचने से चूक गया बेगूसराय, दरभंगा की दोनों MLC सीट जीतने का मौका गंवाया

Darbhanga MLC Seats Begusarai Leaders: बिहार विधान परिषद चुनाव में सर्वेश सिंह के हारने से दरभंगा की दोनों एमएलसी सीट एक साथ जीतने का मौका बेगूसराय जिला ने गंवा दिया। जन सुराज पार्टी के सुरेश राय टीचर सीट से जीते हैं।

Darbhanga MLC Election Suresh Roy Sarvesh Kumar Begusarai: दरभंगा ग्रेजुएट एमएलसी सीट के मौजूदा विधान पार्षद और भाजपा कैंडिडेट सर्वेश कुमार सिंह के जीतते-जीतते अंत में हार जाने से बेगूसराय इतिहास रचने से चूक गया। दरभंगा टीचर सीट से जन सुराज पार्टी के सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के मदन मोहन झा को हराकर पहले ही एक सीट बेगूसराय के लिए जीत ली थी। सर्वेश अपनी सीट बचा लेते तो एक साथ दोनों सीट पर बेगूसराय जिला का कब्जा हो जाता, जो इस सीट के 42 साल के इतिहास में अनोखा होता। टीचर सीट पर बेगूसराय के शिक्षक नेताओं का दबदबा रहा है, लेकिन ग्रेजुएट सीट पर बेगूसराय का रिकॉर्ड कमजोर है।

सुरेश राय 2020 का चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़कर मदन मोहन झा से हारे थे। इस बार सुरेश राय ने प्रशांत किशोर का दामन थामा और जीत गए। सर्वेश सिंह 2020 में जेडीयू के दिलीप चौधरी को हराकर निर्दलीय जीते थे, लेकिन फिर भाजपा के साथ रहे। इस चुनाव में सर्वेश भाजपा प्रत्याशी थे और राजद के अनिल झा से जीत जाते तो बेगूसराय जिला के नाम एक रिकॉर्ड बन जाता। सर्वेश पहली वरीयता के मतों की गिनती में अनिल झा से आगे रहे। एलिमिनेशन राउंड में भी वो आखिरी तीन कैंडिडेट तक अनिल झा से आगे थे। जन सुराज पार्टी के मोहम्मद इम्तियाज को मिले बैलट में दूसरी वरीयता के मतों में सर्वेश पिछड़ गए और अनिल झा ने उनकी लीड को हार में बदल दिया।

दरभंगा की वर्तमान शिक्षक और स्नातक सीट 1984 में परिसीमन के बाद बनी थी। पहले दरभंगा के मौजूदा इलाकों का बड़ा हिस्सा तिरहुत-दरभंगा सीट में था। उसमें सारण की मौजूदा सीट का कुछ एरिया भी था। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय को लेकर बनी दरभंगा शिक्षक सीट के पहले चुनाव में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जीते। बेगूसराय निवासी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह लंबे समय तक बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रहे और फिलहाल महासचिव हैं। 1984 और 1990 में लगातार दो जीत के बाद शत्रुघ्न सिंह 1996 में अपनी पार्टी सीपीआई के टिकट पर बलिया सीट से लोकसभा पहुंच गए। उनके बाद बेगूसराय विधानसभा सीट से एक बार सीपीएम के विधायक रहे शिक्षक नेता वासुदेव सिंह 1996 में एमएलसी चुनाव लड़े और जीते। वासुदेव लगातार तीन बार जीते और 2013 में अपने निधन तक विधान पार्षद रहे। वासुदेव सिंह के निधन के बाद दो चुनाव कांग्रेसी मदन मोहन झा जीते और 12 साल दरभंगा टीचर के एमएलसी रहे। सुरेश प्रसाद राय ने 13 साल बाद यह सीट जीतकर बेगूसराय की वापसी कराई है।

दरभंगा स्नातक एमएलसी सीट से 1984 में पहली बार मधुबनी जिले के कांग्रेस नेता कमलनाथ सिंह ठाकुर जीते और 1990 में सीट पर कब्जा बनाए रखा। उनके बाद मधुबनी के ही नीलांबर चौधरी भी कांग्रेस से लगातार दो बार 1996 और 2002 में एमएलसी बने। नीलांबर के निधन के बाद 2007 में उनके बेटे दिलीप चौधरी उप-चुनाव से साल भर के लिए कांग्रेस के ही विधान पार्षद बने। 2008 के चुनाव में दरभंगा से जेडीयू के विनोद चौधरी ने मधुबनी के दिलीप चौधरी को हरा दिया। विनोद की बेटी पुष्पा प्रियम चौधरी ने ही प्लूरल्स पार्टी बनाई है। 2014 के चुनाव में दिलीप चौधरी ने कांग्रेस के टिकट पर दोबारा दरभंगा से जीत हासिल की। 2020 के चुनाव में दिलीप चौधरी जेडीयू से लड़े तो सर्वेश कुमार सिंह निर्दलीय लड़े और चौधरी को हराकर विधान पार्षद बने। दरभंगा स्नातक सीट के 42 साल के इतिहास में सर्वेश कुमार सिंह बेगूसराय जिला के इकलौते एमएलसी हैं।