बेगूसराय पुलिस ने पहले कुख्यात सोनू-मोनू को पकड़ा, फिर जबरन कमर में खोंस दी पिस्टल? VIDEO वायरल
बेगूसराय के वांटेड अपराधी सोनू-मोनू को बलिया पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुलिस कर्मी अपराधियों की कमर में जबरन पिस्टल खोंस रहे हैं।
बिहार के बेगूसराय जिले में दो कुख्यात अपराधियों सोनू सिंह और मोनू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके कमर में जबरन पिस्टल खोंस दी। पुलिस की इस करतूत का वीडियो किसी ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं, पुलिस का कहना है कि वीडियो को भ्रामक तरीके से पेश किया गया है। गिरफ्तार सोनू-मोनू बलिया थाना क्षेत्र के बरियापरपुर के रहने वाले हैं और दोनों सगे भाई हैं। उनका नाम बेगूसराय जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल है।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (डीएसपी) सुबोध कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि फरार आरोपी विनोद सिंह के पुत्र सोनू एवं मोनू अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस पदाधिकारी रोबिन कुमार दास एवं गौतम कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही दोनों आरोपित भागने लगे, लेकिन जवानों ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। गिरफ्तारी के दौरान मोनू सिंह ने कमर से पिस्तौल निकालने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कब्जे में ले लिया।
देसी कट्टा और गोलियां बरामद
तलाशी के दौरान मोनू सिंह के पास से एक लोडेड देशी कट्टा, चार गोलियां, एक खुखरी तथा 3000 रुपये नकद बरामद किए गए। वहीं सोनू सिंह के पास से पांच गोलियां और एक चाकू बरामद किया गया। डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया कि दोनों भाइयों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है।
दोनों भाइयों पर गंभीर केस
साल 2012 से अब तक इनके खिलाफ बलिया थाना में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में एक दर्जन मामले दर्ज हैं। हाल ही में दोनों पर गांव में गोलीबारी करने का भी आरोप है।
वायरल वीडियो पर क्या बोले डीएसपी?
सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी के दौरान वायरल हो रहे वीडियो को लेकर डीएसपी ने कहा कि वीडियो को भ्रामक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस पर किसी प्रकार का फर्जी कार्रवाई का आरोप निराधार है। गिरफ्तारी के समय मोनू सिंह हथियार निकालने का प्रयास कर रहा था। उसे पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद अपने कब्जे में लिया।
डीएसपी ने कहा कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हथियार रखने की बात स्वीकार की है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस किसी निर्दोष को फंसाती नहीं है और ना ही किसी अपराधी को बचाती है। दोनों आरोपियों को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।