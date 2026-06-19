बेगूसराय गैंगरेप में थानेदार सस्पेंड, पीड़िता के गुप्तांग से निकली थी गोली, महिला आयोग ने एसपी को लिखा लेटर
बेगूसराय में महिला से गैंगरेप के 6 दिन बाद पीड़िता के गुप्तांग से गोली निकलने से सभी हैरान हैं। इस मामले में लापरवाही बरतने पर चकिया थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला आयोग ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए एसपी से तुरंत कार्रवाई करने को कहा है।
बिहार के बेगूसराय जिले में एक शादीशुदा महिला से हुई गैंगरेप की हैवानियत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में पुलिस वालों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। बेगूसराय के डीआईजी ने चकिया थानाध्यक्ष को लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 जून की रात को महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। इस घटना के 6 दिन बाद पीड़िता के गुप्तांग से गोली और कंकड़ निकाले गए थे। सभी आरोपी अभी तक फरार हैं। राज्य महिला आयोग ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए एसपी से कार्रवाई करने को कहा है।
बेगूसराय रेंज के डीआईजी शैलेश कुमार सिन्हा शुक्रवार को आखिरकार बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे। डीआईजी के साथ एसपी मनीष, सदर एसडीपीओ आनंद कुमार पांडेय एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी ने पीड़िता से बात की। उसके बाद रेप पीड़िता के मेडिकल ट्रीटमेंट का हालचाल सीएस डॉ. अशोक कुमार एवं अन्य डॉक्टर से विस्तृत जानकारी ली। फिर उन्होंने चकिया थानेदार के निलंबन का आदेश दे दिया।
महिला को बंधक बनाकर पड़ोसियों ने की दरिंदगी
दरअसल, 11 जून की देर रात बदमाशों ने एक विवाहिता को बंधक बनाकर उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था। महिला ने पड़ोसियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। पीड़िता ने चकिया थाना में आवेदन देकर तीन नामजद एवं दो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था।
पीड़िता के अनुसार रात लगभग 11:30 बजे जब वह बाथरूम जाने के लिए निकली तो पूर्व से घात लगाए सभी नकाबपोश बदमाशों ने उसके हाथ-पैर एवं मुंह बांध लिए। सभी ने उसका गैंगरेप किया और शरीर पर ब्लेड से वार कर दिया। बदमाशों ने महिला के घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ताकि अंदर सो रहे पति को इसकी भनक ना लग पाए। महिला से हैवानियत के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
4 महीने पहले भी हुआ था गैंगेरप!
महिला के परिजनों के अनुसार 4 महीने पहले भी बदमाशों ने पीड़िता के साथ ऐसी ही घटना की थी। गैंगरेप के बाद गंभीर रूप से जख्मी महिला को बेगूसराय सदर अस्पताल ले जाया गया।
एसआईटी का गठन
बेगूसराय के एसपी मनीष ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड से भी इसकी जांच कराई जा रही है, सभी पहलुओं से छानबीन की जा रही है।
अस्पताल ने दे दी छुट्टी, 6 दिन बाद गुप्तांग से निकली गोली
गैंगरेप के बाद पीड़िता को बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि, डॉक्टरों ने उसे 12 जून को ही छुट्टी दे दी थी। पीड़िता का कहना है कि उसे लगातार दर्द हो रहा था। वह अस्पताल गई तो डॉक्टरों ने उसे कहा कि गैंगरेप हुआ है, थोड़ा दर्द होगा ही। दर्द बढ़ने पर 17 जून को फिर से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके प्राइवेट पार्ट से गोली और कंकड़ निकाले।
महिला आयोग ने एसपी को लिखा पत्र
बिहार राज्य महिला आयोग ने गैंगरेप की घटना पर संज्ञान लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने बेगूसराय के एसपी को पत्र लिखा है। इसमें एसपी से मामले में त्वरित कार्रवाई के करके आयोग को सूचित करने को कहा गया है।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।