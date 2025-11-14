Hindustan Hindi News
Begusarai District Results LIVE: बेगूसराय की 7 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 2 NDA, 4 MGB जीता था

Begusarai District Results LIVE: बेगूसराय की 7 सीटों पर कौन आगे? 2020 में 2 NDA, 4 MGB जीता था

संक्षेप: Begusarai District Seats Overall Results: बेगूसराय जिले की बेगूसराय, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बखरी, चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा और तेघड़ा कुल सात विधानसभा सीटों में 2020 में महागठबंधन 4, एनडीए 2 और लोजपा 1 सीट जीती थी।

Begusarai District Seats Overall Results: बिहार की औद्योगिक जिले बेगूसराय की सात विधानसभा सीट बेगूसराय, बछवाड़ा, तेघड़ा, चेरिया बरियारपुर, साहेबपुर कमाल, बखरी और मटिहानी की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। शुरुआती रुझान सुबह 9 बजे तक आने की संभावना है, जबकि हार-जीत का अंतिम परिणाम दोपहर बाद तक ही आएगा। 2020 के चुनाव में बेगूसराय की सात सीटों में 4 सीटें जीतकर महागठबंधन ने बढ़त बनाई थी, जबकि एनडीए को मात्र 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था। 1 सीट लोजपा ने जीती थी, जिसके इकलौते विधायक बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। बेगूसराय जिले की तीन सीट मटिहानी, बछवाड़ा और बखरी का फैसला हजार से भी कम वोट के अंतर से हुआ था।

बेगूसराय विधानसभा सीट

बीजेपी के मौजूदा विधायक कुंदन सिंह और कांग्रेस की पूर्व विधायक अमित भूषण के बीच मुख्य मुकाबला है। 20202 में बीजेपी चार-पांच हजार वोटों के अंतर से जीती थी।

बछवाड़ा विधानसभा सीट

बछवाड़ा सीट पर बीजेपी के मौजूदा विधायक और मंत्री सुरेंद्र मेहता एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं। महागठबंधन के दो दल सीपीआई और कांग्रेस यहां फ्रेंडली फाइट में हैं। सीपीआई के अवधेश राय पिछली बार 484 वोट के अंतर से हारे थे। तब कांग्रेस के मौजूदा कैंडिडेट शिव प्रकाश गरीब दास निर्दलीय लड़े थे और लगभग 40 हजार वोट जुटाए थे। गरीब दास इस सीट से कई बार विधायक और मंत्री रहे रामदेव राय के बेटे हैं। रामदेव राय ने कभी लोकसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर को हरा दिया था।

तेघड़ा विधानसभा सीट

वामपंथी प्रभाव वाले तेघड़ा सीट पर सीपीआई के मौजूदा विधायक रामरतन सिंह और बीजेपी के पूर्व एमएलसी रजनीश कुमार के बीच सीधी लड़ाई है। 2020 में रामरतन सिंह ने इस सीट पर जेडीयू के वीरेंद्र कुमार को लगभग 48 हजार के मार्जिन से हराया था। इस बार सीट जेडीयू ने बीजेपी को दे दी है। बीजेपी ने दो बार स्थानीय निकाय के एमएलसी रहे रजनीश को लड़ाया है।

चेरिया बरियारपुर विधानसभा सीट

समाजवादी नेताओं के प्रभाव वाली चेरिया बरियारपुर सीट से महागठबंधन ने मौजूदा राजद विधायक राजवंशी महतो का टिकट काटकर पूर्व सीएम सतीश प्रसाद सिंह के बेटे सुशील कुमार को लड़ाया है। एनडीए की तरफ से जेडीयू ने राजवंशी महतो से 2020 में हारी पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक आनंद को टिकट दिया है। जन सुराज पार्टी ने यहां जिले के मशहूर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार को टिकट दिया है। इस सीट से एक जमाने में दिग्गज समाजवादी नेता रामजीवन सिंह विधायक और मंत्री बना करते थे।

साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट

साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट पर राजद के मौजूदा विधायक सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन यादव त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हैं। ललन यादव के पिता श्रीनारायण यादव इस सीट से और इससे पहले बलिया नाम की इसी सीट से सात बार विधायक और कई बार मंत्री रहे हैं। एनडीए की तरफ से लोजपा-आर के सुरेंद्र विवेक लड़ रहे हैं। 2020 में एनडीए कैंप से जेडीयू कैंडिडेट रहे अमर कुमार इस बार बागी होकर निर्दलीय लड़ गए हैं। प्रभावी यादव-मुस्लिम आबादी वाली इस सीट पर जन सुराज पार्टी ने मोहम्मद अब्दुल्ला को टिकट दिया है।

बखरी विधानसभा सीट

बेगूसराय जिले की इकलौती एससी आरक्षित सीट बखरी में सीपीआई और लोजपा-आर के बीच सीधा मुकाबला है। सीपीआई ने मौजूदा विधायक सूर्यकांत पासवान को लड़ाया है, जो 2020 में बीजेपी के रामशंकर पासवान को 777 वोट से हराकर जीते थे। एनडीए से लोजपा-आर ने संजय पासवान को टिकट दिया है। रामशंकर ने निर्दलीय पर्चा भर दिया था, लेकिन भाजपा ने उनको मनाकर बिठा दिया।

मटिहानी विधानसभा सीट

मटिहानी विधानसभा सीट 2020 में चिराग पासवान को इकलौता विधायक देने वाली सीट है। तब लोजपा के राज कुमार सिंह ने जेडीयू के बाहुबली नेता बोगो सिंह को 333 वोट से हराया था। बाद में राज कुमार जेडीयू में शामिल हो गए और इस बार एनडीए की तरफ से जेडीयू कैंडिडेट हैं। बोगो सिंह ने राजद का झंडा उठा लिया और महागठबंधन की तरफ से लड़ रहे हैं। मटिहानी सीट पर सीपीएम ने भी दावा किया था, जिसके कैंडिडेट राजेंद्र सिंह को 2020 में बोगो से 434 कम वोट आया था, लेकिन वो महागठबंधन के नाम पर पीछे हट गई।

