बेगूसराय में झोपड़पट्टी पर बुलडोजर चलने से बवाल, पुलिस पर पथराव के बाद लाठीचार्ज
बेगूसराय में प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत झोपड़पट्टी में स्थित 200 घरों को जमींदोज कर दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। जवाब में उनपर लाठीचार्ज किया गया।
बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच बेगूसराय में बुलडोजर ऐक्शन से भारी बवाल हो गया। शहर के लोहियानगर गुमटी के पास स्थित झोपड़पट्टी में गुरुवार को बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन और नगर निगम की टीम ने झोपड़पट्टी में स्थित लगभग 200 घरों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया। पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा।
बेगूसराय में बीते तीन दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार का दिन प्रशासन के लिए ऐतिहासिक रहा। जिस झोपड़पट्टी में छापेमारी करने से पुलिस भी कभी परहेज करती थी, उसमें घुसकर जिला प्रशासन एवं निगम कर्मियों ने 200 घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। खास बात यह कि अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़पट्टी से 10 हजार लीटर से अधिक मात्रा में महुआ जाबा भी बरामद हुआ। उसे पुलिस द्वारा नष्ट किया जा रहा है।
प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान से झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग बौखला गए। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस एवं प्रशासन के कर्मियों पर हमला कर दिया। महिलाओं से लेकर बच्चों ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू किए। पुलिस एक युवक को गिरफ्तार कर ले जा रही थी, उस समय महिलाओं की टीम ने पुलिस के साथ धक्कामुक्की की। यहां तक लोगों ने पुलिस के साथ मारपीट भी की। झोपड़पट्टी वासियों की पिटाई से कई पुलिस कर्मी जख्मी हो गए। बाद में सिपाहियों ने लाठीचार्ज कर स्थिति को काबू में किया।