चुनाव से पहले JDU को झटका, परबत्ता MLA संजीव RJD में शामिल; तेजस्वी ने ऑनलाइन सदस्यता दिलाई

परबत्ता विधायक डॉ संजीव कुमार ने शुक्रवार को विधिवत राजद की सदस्यता ली। खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव सभा में नहीं पहुंच सके। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया।

Sudhir Kumar हिन्दुस्तान, गोगरी, एक संवाददाताFri, 3 Oct 2025 06:49 PM
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को झटका दे दिया है। जेडीयू के परबत्ता विधायक संजीव कुमार आरजेडी में विधिवत शामिल हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने खराब मौसम के कारण उन्हें ऑनलाइन सदस्यता दिलाई। इस सियासी दल बदल की चर्चा कई दिनों से हो रही थी। जदयू की ओर से कहा गया है कि संजीव कुमार पहले से ही राजद के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने सरकार गिराने की साजिश की।

इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो बिहार अपराध मुक्त होगा और विकसित राज्य बनेगा। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सह पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को भगवान हाईस्कूल मैदान, गोगरी जमालपुर में आयोजित सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ऑनलाइन संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर राजद उम्मीदवार डॉ संजीव कुमार को अपना समर्थन देकर महागठबंधन के हाथों को मजबूत करें।

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो माई बहिन पेंशन योजना लागू होगी। बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकारी कार्यालय से रिश्वतखोरी बंद होगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो दो सौ यूनिट बिजली फ़्री दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जब वे उपमुख्यमंत्री थे तो लाखों बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी। तेजस्वी जो कहता है वह करता है। उनकी सरकार बनी तो राज्य में पढ़ाई, दवाई व सिंचाई की सुविधा होगी। हमलोग मिलकर बेहतर बिहार बनाएंगे। बिहार में 80 हजार करोड़ का घोटाला हुआ। जिसकी कोई जांच नही हो रही है। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे आपके बीच रहें, पर, मौसम की खराबी के कारण नही आ पाए। परबत्ता विधायक डॉ संजीव कुमार को राजद में शामिल कराएं हैं। आपलोग आगामी चुनाव में इन्हें अपना समर्थन दें।

सदस्य्ता ग्रहण के दौरान डॉ संजीव कुमार जिंदाबाद के नारे से सभा स्थल गूंज उठा। परबत्ता विधायक ने कहा परबत्ता का बेटा हूँ। विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता है। अपने कार्यकाल में हमेशा क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता हू। जाति धर्म से उपर उठकर क्षेत्र का विकास करता हूँ। वही सभा को राजद जिलाध्यक्ष मनोहर यादव, उर्मिला ठाकुर, के अलावा एक दर्जन से अधिक लोगो ने अपने- अपने विचार व्यक्त कर आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के हाथों को मजबूत करने की बात कही।

