Beer consignment found in waste management building Nalanda 4 arrested including Mukhiya नालंदा में कचरा प्रबंधन भवन में मिली बीयर की खेप, मुखिया समेत 4 गिरफ्तार
नालंदा में कचरा प्रबंधन भवन में मिली बीयर की खेप, मुखिया समेत 4 गिरफ्तार

नालंदा में कचरा प्रबंधन भवन में मिली बीयर की खेप, मुखिया समेत 4 गिरफ्तार

नालंदा जिले की बिहार थाना पुलिस ने कचरा प्रबंधन भवन में छिपाई बीचर की खेप को बरामद किया है। इस मामले में एक मुखिया समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, बिहारशरीफTue, 23 Sep 2025 06:26 PM
शराबबंदी वाले बिहार में एक मुखिया समेत 4 लोग बीयर की खेप के साथ पकड़े गए हैं। मामला नालंदा जिले का है। जिले के बिहार थाना क्षेत्र की पुलिस ने आगामी पर्व-त्योहार और विधानसभा चुनाव को देखते हुए नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार सुबह बड़ी नकपुरा पंचायत के मुखिया रामप्रवेश मिस्त्री समेत चार लोगों को भारी मात्रा में बियर के साथ गिरफ्तार किया है। मुखिया और उसके सहयोगियों ने बिकचरा प्रबंधन के नवनिर्मित भवन के गोदाम और कार में बीयर की बोतलें छिपाकर रखी हुई थीं।

सदर डीएसपी नुरुल हक ने बताया कि बिहार थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान एक मारुति वैन की तलाशी में 53 कार्टून बीयर मिली। इसकी निशानदेही पर उपरांवां गांव स्थित अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई भवन में छापा मारा गया। वहां से 60 कार्टून और 15 बोतल अतिरिक्त बियर बरामद हुई।

छापेमारी के दौरान राजकुआं निवासी नकटपुरा पंचायत के मुखिया रामप्रवेश मिस्त्री मिस्त्री), रूपेश यादव उर्फ चुहा, कस्तूरी यादव और तुलसी यादव को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इस धंधे से और कौन-कौन से लोग जुड़े हुए हैं इसका इतिहास खंगालाजारहाहै।

अरवल में स्कॉर्पियो से 63 लीटर शराब मिली

उत्पाद विभाग की टीम ने अरवल में स्कॉर्पियो पर लदी विदेशी शराब के साथ तीन शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक नित्यानंद प्रसाद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि शराब कारोबारी स्कॉर्पियो से शराब की खेप लेकर जा रहा है।

इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा किंजर- कुर्था रोड में स्कॉर्पियो का पीछा किया गया। फिर गाड़ी को जब्त करके उत्पाद थाना लाया गया। उसमें से 7 कार्टन के अंदर 63 लीटर विदेशी विदेशी शराब बरामद हुआ है। गिरफ्तार शराब कारोबारी जहानाबाद जिले के शकूराबाद निवासी कुंदन कुमार, छोटू कुमार एवं बढ़ौना के नवलेश कुमार शामिल हैं।