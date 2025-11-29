शराबबंदी वाले बिहार में ASI के कमरे में बीयर की बोतलें; सस्पेंड होकर जेल गए

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBeer bottles found in room of ASI in Bihar where alcohol is prohibited suspended and sent to jail
संक्षेप:

पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर कमरे की तलाशी ली गई और बीयर बरामद हुई। आरोपित एएसआई को जेल भेज दिया गया है। औरंगाबाद के प्रभारी एसपी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि पुलिसकर्मी को निलंबित कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

Sat, 29 Nov 2025 11:32 PMsandeep हिन्दुस्तान, संवाद सूत्र, अंबा (औरंगाबाद)
शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस वाले ही कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। औरंगाबाद के कुटुंबा थाना में पदस्थापित एएसआई महेंद्र पासवान के कमरे से बीयर की छह बोतलें मिली हैं,जिसकी कुल मात्रा तीन लीटर है। बरामदगी के बाद उन्हें निलंबित कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष मो. इमरान आलम ने बताया कि सोमवार को एएसआई कैदियों को लेकर औरंगाबाद न्यायालय गए थे। इसी दौरान सूचना मिली कि उनके कमरे में शराब रखी हुई है। सूचना की पुष्टि के लिए कमरे का ताला तोड़कर तलाशी ली गई।

कमरे से छह बोतल बीयर बरामद हुई। प्रथमदृष्टया एएसआई को दोषी मानते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले की जांच जारी है। थानाध्यक्ष ने यह भी कहा कि कमरे का एक दरवाजा बालकनी की ओर भी है, जो खुल जाता है। ऐसी स्थिति में यह भी संभव है किसी ने बोतलें रख दी हों। इसके बावजूद उन्हें प्रारंभिक जांच में दोषी माना गया है।

औरंगाबाद सदर एसडीपीओ-1 संजय कुमार पांडेय ने बताया कि मिली सूचना के आधार पर कमरे की तलाशी ली गई और बीयर बरामद हुई। आरोपित एएसआई को जेल भेज दिया गया है। औरंगाबाद के प्रभारी एसपी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि एएसआई को निलंबित कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इधर घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। थाना परिसर में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश कठिन होता है।