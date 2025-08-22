बिना STET पास किए बन गए BPSC टीचर, प्रमाणपत्रों की जांच में खुलासा; नौकरी से बर्खास्त

अररिया जिले से चौंका देने वाला मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग की जांच में एक अभ्यर्थी बिना STET पास किए बीपीएससी टीचर बन गया। जांच में पाया गया कि 2023 के एसटीईटी में 74 अंक मिले थे, जिसमें साफ लिखा था नोट क्वालिफायड। इसके बावजूद शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र मिलना अपने आप में हैरतअंगेज है।

बिहार के शिक्षा विभाग में अजब-गजब खुलासे हो रहे हैं। अररिया जिले में जांच के दौरान ऐसा ही दिलचस्प मामला सामने आया है जिसमें एक अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए बिना ही बीपीएससी टीआरई-2 के शिक्षक बन गए। यही नहीं नियुक्ति पत्र लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में योगदान भी दे दिए। लेकिन जब शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच हुई तो खुलासा हुआ कि ये अभ्यर्थी गलत तरीके से नियुक्त हुए हैं। जांच में एसटीईटी 2023 में निर्गत प्रमाणपत्र में 74 अंक मिले थे, जिसमें साफ लिखा था नोट क्वालिफायड। इसके बावजूद शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र मिलना अपने आप में हैरतअंगेज है।

हालांकि डीईओ संजय कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी है। बर्खास्त किये गये शिक्षक शैलेश मिश्रा की नियुक्ति कुर्साकांटा प्रखंड के उमावि चिकनी में 11-12वीं कक्षा के लिए भौतिकी विषय के शिक्षक के रूप में हुई थी। सेवा समाप्ति के साथ ही डीईओ ने इस संबंध में कार्यालय आदेश भी जारी किया है। बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में शैलेश मिश्रा की भी पदस्थापना की गयी। इसके बाद इनके शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाणपत्रों का पुनरावलोकन और सत्यापन किया गया तो पाया गया कि ये बीपीएससी टीआरई-2 पास तो किये हैं लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु निर्धारित उर्तीणांक नहीं ला पाये हैं।