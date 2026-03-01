लव अफेयर में प्रेमी के घर वालों ने की पिटाई, पांच बच्चों की मां नदी में कूद गई
खगड़िया जिले के मानसी में एक शादीशुदा महिला ने बागमती नदी में छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। महिला का किसी युवक से अफेयर चल रहा था। बताया जाता है कि प्रेमी के घर वालों ने एक दिन पहले उसकी पिटाई की थी, जिससे वह आहत थी।
बिहार के खगड़िया जिले में रविवार को एक महिला ने बागमती नदी में छलांग लगा दी। घटना मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे के रिटायर्ड पुल संख्या 51 पर हुई। महिला की फिलहाल नदी में तलाश की जा रही है। उसकी पहचान 36 वर्षीय अंशु देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही लव अफेयर को लेकर विवाद हुआ था। प्रेमी के परिजन ने उसकी पिटाई कर दी थी। इसके बाद से महिला तनाव में थी।
नदी में छलांग लगाने वाली महिला अंशू देवी चौथम थाना क्षेत्र के हरदिया पंचायत वार्ड संख्या 7 स्थित कमरी दिघरी गांव की रहने वाली थी। वह कमरी दिघरी के प्राइमरी स्कूल में सचिव के पद पर कार्यरत थी। उसका पति संजय चौधरी मुंबई में काम करता है और करीब 6 महीने से घर से बाहर है।
प्रेमी के घर वालों ने की थी महिला से मारपीट
जानकारी के अनुसार, शनिवार की सुबह कथित प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि जिस युवक से महिला का संबंध बताया जा रहा था, उसके परिजन द्वारा मारपीट की गई थी। इसी तनाव के बीच रविवार को महिला ने यह कदम उठा लिया। अंशु देवी की नदी में डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, उसका शव अभी तक नहीं मिल पाया है।
पांच बच्चों के सिर से उठा मां का साया
अंशु देवी अपने पीछे तीन बेटियां और दो बेटों को छोड़ गई है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार बीते कुछ महीनों से मुंबई में रह रहा था। एक माह पूर्व वह अपनी बड़ी बेटी को परीक्षा दिलाने के लिए मुंबई से गांव आई थीं।
देर से आई पुलिस तो लोगों ने कर दिया हंगामा
घटना की सूचना के बावजूद देर तक पुलिस के नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीणों ने हरदिया रेलवे ढाला (केबिन) के समीप सड़क मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। बाद में मानसी एवं चौथम थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा-बुझाकर जाम समाप्त कराया। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है तथा लापता शव की तलाश जारी है।
मां के खोने से रो रहे बच्चे
घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और महिला के बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। इधर मानसी थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर जांच की गई है। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा शव की खोजबीन की जा रही है।
