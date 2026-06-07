Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में लौटेगा बीट पुलिसिंग का दौर, अपराधियों पर कसेगा शिकंजा; जानें क्या है पुलिस का नया प्लान?

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, के के गौरव, भागलपुर
Follow us on Google News
share

Bihar Beat Policing: बिहार के सभी जिलों में कानून-व्यवस्था सुधारने के लिए बीट पुलिसिंग दोबारा शुरू हो रही है। इसमें 20 फीसदी बीट की कमान हाई-टेक महिला सिपाहियों को सौंपी जाएगी।

बिहार में लौटेगा बीट पुलिसिंग का दौर, अपराधियों पर कसेगा शिकंजा; जानें क्या है पुलिस का नया प्लान?

Bihar Beat Policing: बिहार में कानून-व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने और अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूबे के सभी जिलों में जल्द ही 'बीट पुलिसिंग' प्रणाली की शुरुआत फिर से की जाएगी। इस नई व्यवस्था के लागू होने से थानों के काम करने के तरीके में कई बड़े बदलाव आएंगे और पुलिस अब सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंचेगी। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसे जमीन पर उतारने के लिए जल्द ही सभी जिलों के एसपी को जरूरी निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। अभी तक पुलिस व्यवस्था मुख्य रूप से पारंपरिक गश्त और रूटीन चेकिंग पर टिकी थी, लेकिन अब हर थाने के इलाके को छोटे-छोटे बीट क्षेत्रों में बांटकर सीधे तौर पर जवाबदेही तय की जाएगी।

हिस्ट्रीशीटरों और शातिर बदमाशों की अब खैर नहीं

इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा असर अपराधियों पर पड़ने वाला है। बीट पुलिस अफसरों का मुख्य काम अपने क्षेत्र के मिजाज को समझना होगा। बीट प्रभारियों को अपने इलाके के हिस्ट्रीशीटरों, हाल ही में जेल से छूटे शातिर अपराधियों और संदिग्ध लोगों की पूरी लिस्ट अपने पास रखनी होगी। इस व्यवस्था का मूल मंत्र 'जनता के बीच पुलिस, जनता के लिए पुलिस' है। अब पुलिसकर्मी केवल थानों या मुख्य चौराहों पर खड़े नहीं दिखेंगे, बल्कि वे तंग गलियों, मोहल्लों और गांवों के भीतर तक अपनी पहुंच बनाएंगे। इससे आम जनता और पुलिस के बीच का फासला कम होगा और लोग बिना किसी डर के अपनी शिकायतें और खुफिया जानकारियां पुलिस से साझा कर सकेंगे।

महिला सिपाहियों को मिलेगी बीट की कमान

इस नई नीति में महिला सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया गया है। सूबे की 15 से 20 फीसदी बीट की कमान अब सीधे महिला सिपाहियों और महिला पुलिस अधिकारियों को सौंपी जाएगी। बीट संभालने वाली इन महिला और पुरुष सिपाहियों को आधुनिक संसाधनों से पूरी तरह लैस किया जाएगा। उन्हें आने-जाने के लिए बाइक या स्कूटी, बातचीत के लिए आधुनिक संचार उपकरण और जरूरी गैजेट्स दिए जाएंगे ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत एक्शन ले सकें। भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि बीट पुलिसिंग के लिए पूरी रूपरेखा तैयार है और मुख्यालय से दिशा-निर्देश मिलते ही इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:35 दिन बाद विक्रमशिला सेतु आज से होगा चालू, किन गाड़ियों को अनुमति; जान लें
ये भी पढ़ें:बिहार में भी ओलंपिक जैसी सुविधा, प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम; CM का ऐलान
ये भी पढ़ें:बिहार में मानसून कब आएगा, आज कहां होगी बारिश और कहां गर्मी का कहर

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Latest Hindi News Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।