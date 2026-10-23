लॉयल हो, 10 जगह मुंह मारने वाला ना हो; पवन ने अक्षरा से सॉरी कहा तो ज्योति सिंह ने मारा ताना
पवन सिंह ने पिछले दिनों अक्षरा सिंह को बाबू कहकर उनसे माफी मांगी। इस पर अब पवन की पत्नी ज्योति सिंह ने ताना मारा है। ज्योति ने पवन का नाम लिए बिना कहा कि पति लॉयल होना चाहिए और 10 जगह मुंह मारने वाला नहीं होना चाहिए।
भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह कथित तौर पर पति पवन सिंह को ताना मारते हुए नजर आ रही हैं। ज्योति ने कहा कि पति लॉयल होना चाहिए, 10 जगह मुंह मारने वाला ना हो। दरअसल, पवन सिंह ने भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को पिछले दिनों खुले मंच से सॉरी कहा था। इसके बाद दोनों के बीच समीकरण बदलने के कयास लगाए जाने लगे। पवन सिंह का पत्नी ज्योति सिंह से विवाद चल रहा है। दोनों का तलाक का केस अदालत में लंबित है।
ज्योति सिंह का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दुर्गा पूजा में सिंदूर खेला का बताया जा रहा है, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। ज्योति इसमें अपनी सहेलियों के साथ सिंदूर खेलते हुए पति पर ताने मारती नजर आ रही हैं। ज्योति के साथ खड़ी एक महिला कहती हैं- हे माता हमारी साथी की मांग लाल करो।
इस पर ज्योति ने कहा, "नहीं माता, अच्छा पति मिले तभी लाल करिएगा, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। भगवान करें अच्छा पति मिले। पैसे वाला चाहे ना हो, लॉयल हो, 10 जगह मुंह मारने वाला ना हो।" तभी ज्योति के बगल में खड़ी एक महिला कहती हैं- “थूक के चाटने वाला ना हो।”
पवन की दूसरी पत्नी हैं ज्योति सिंह
ज्योति सिंह ने इस वीडियो में सीधे तौर पर अपने पति पवन सिंह का नाम नहीं लिया, मगर माना जा रहा है कि उनका इशारा उन्हीं की तरफ था। ज्योति, पवन सिंह की दूसरी पत्नी हैं। पहली पत्नी नीलम सिंह की मौत के बाद पवन ने ज्योति से 2018 में शादी की थी। हालांकि कुछ साल बाद दोनों के बीच विवाद की खबरें आईं।
पवन सिंह और ज्योति का तलाक का मामला
रिपोर्ट्स के अनुसार, मार्च 2026 में पवन सिंह ने आरा सिविल कोर्ट में कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें ज्योति से तलाक चाहिए। तलाक की अर्जी अभी अदालत में लंबित है। दूसरी ओर, ज्योति सिंह ने पवन सिंह से गुजारा भत्ता यानी एलिमनी के तौर पर 10 करोड़ रुपये और एक मकान की मांग की है। इसका मामला अलग से यूपी की बलिया कोर्ट में लंबित है।
पवन सिंह और अक्षरा सिंह का विवाद
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी एक समय काफी हिट रही थी। दोनों रिलेशनशिप में भी रहे। बताया जाता है कि पवन की ज्योति से शादी होने के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। अक्षरा ने पवन पर प्रताड़ना के आरोप भी लगाए।
पवन सिंह ने अक्षरा को सॉरी कहा
हाल ही में पवन सिंह ने मुंगेर में दुर्गा पूजा मेला में परफॉर्मेंस देते हुए अक्षरा सिंह को बाबू कहते हुए सॉरी कहा था। उन्होंने अक्षरा के माता-पिता से भी माफी मांगी। पवन सिंह ने संकेत दिए कि जल्द ही वह अक्षरा सिंह के साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।