पेट का घेरा बढ़ रहा तो हो जाएं सतर्क; किडनी, लीवर और हार्ट पर खतरा, क्या कहते हैं डॉक्टर

खानपान में बदलाव मोटापे के रूप में सामने आ रहा है। जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग में बड़ी संख्या में लोग मोटापे से परेशान होकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार, अगर मोटे लोग या फिर बढ़ी तोंद वाले अपना वजन कम नहीं करते हैं तो उन्हें किडनी, लीवर व दिल की बीमारी होने का खतरा तो है ही, साथ में उनके जोड़ों व कमर को ये मोटापा दर्द देगा।

करीब 35 प्रतिशत मरीजों की तोंद मिल रही बढ़ी भागलपुर के मायागंज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉ. राजकमल चौधरी बताते हैं कि हाल के सालों में मोटापे के शिकार लोगों की संख्या बढ़ी है। अगर मोटे लोगों की संख्या बढ़ रही है तो मोटापे से होने वाली बीमारियां भी बढ़ेंगी। मरीजों पर हुए अध्ययन में पाया गया कि बीते एक माह (एक जुलाई से 31 जुलाई) के बीच 510 लोग किडनी, दिल व लीवर से जुड़ी बीमारियों का इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से करीब 35 प्रतिशत यानी 183 मरीजों की तोंद बढ़ी हुई थी या फिर उनका बॉडी मॉस इंडेक्स (बीएमआई) 26 या इससे अधिक थी।

बदल गया घरों में खानपान, फास्ट फूड पर जोर वरीय फिजिशियन डॉ. राजकमल चौधरी के अनुसार, घरों में भी खानपान का पैटर्न बदल चुका है। पहले साल में चार से पांच बार ही अधिक तले या फैट वाले खाद्य पदार्थ बनते थे। लेकिन अब तो पढ़ने जाने वाले बच्चे के टिफिन बॉक्स में अधिक तले व फैट वाले भोजन के साथ-साथ नूडल्स, बिस्किट व चॉकलेट तक दिए जा रहे हैं। शहर में तो खानपान का ट्रेंड पूरी तरह से बदल चुका है। हर गली में कचौरी, समोसे, मिठाई की दुकानें हैं। इसके अलावा फास्ट फूड का चलन भी तेजी बढ़ा है जो कि मोटापा बढ़ने का एक अहम कारण है।

कहते हैं एक्सपर्ट करीब 35 प्रतिशत मरीज मोटापे का शिकार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। बदलती जीवनशैली, मिठाई, फास्ट फूड व होटल के भोजन की अधिकता, व्यायाम की कमी, देर रात तक जगना और खाना मोटापे के प्रमुख वजह बन रहे हैं। -डॉ. राजकमल चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड मेडिसिन विभाग

इस तरह करें मोटापे पर नियंत्रण ● बीएमआई की जांच करते रहें।

● बाहर का खाना बंद करें।

● बहुत तला व मीठा का सेवन कम करें।

● 30 मिनट तक व्यायाम या वॉक करें।

● खाने में फल व सलाद का सेवन ज्यादा करें।