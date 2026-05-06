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Bihar Weather: बिहार में आज संभल कर रहें, भीषण बारिश और वज्रपात का येलो और ऑरेंज अलर्ट; आगे कैसा रहेगा मौसम

May 06, 2026 07:53 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bihar Weather: मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिहार के उत्तर-मध्य भाग के अररिया, जमुई, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा और सुपौल जिलों में एक-दो स्थानों पर वज्रपात के साथ-साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।

Bihar Weather: बिहार में आज संभल कर रहें, भीषण बारिश और वज्रपात का येलो और ऑरेंज अलर्ट; आगे कैसा रहेगा मौसम

Bihar Weather: मई के महीने में बिहार के अलग-अलग जिलों में हो रही बारिश और वज्रपात की घटनाओं ने सबको हैरान कर रखा है। जगह-जगह हो रहे आंधी-बारिश और वज्रपात से एक तरफ जहां लोगों की जान जा रही है तो वहीं घर और मकान भी ढह रहे हैं। मानसून आने से पहले ही बारिश-आंधी और वज्रपात का कहर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में आज भी अलग-अलग स्थानों पर वज्रपात और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि बिहार के उत्तर-मध्य भाग के अररिया, जमुई, खगड़िया, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा और सुपौल जिलों में एक-दो स्थानों पर वज्रपात के साथ-साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यहां वज्रपात और तेज हवाओं को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बिहार के बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिलों में एक या दो जगहों पर वज्रपात के साथ-साथ भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है।

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आगे कैसा रहेगा मौसम

बिहार के लोगों को अभी वज्रपात और तेज हवाओं से आगे भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने 10 मई तक अलग-अलग जिलों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 08 मई को बिहर के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ-साथ करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है।

09 मई को बिहार के उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पूर्व के जिलों में कुछ जगहों पर वज्रपात और तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट है। इसके बाद 10 अप्रैल को भी राज्य के उत्तर-पूर्व भाग के जिलों में एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ-साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान है।

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इससे पहले बिहार में सोमवार की शाम आई आंधी और बारिश से आम, लीची, प्याज और अन्य सब्जियों को भारी नुकसान पहुंचा है। पटना जिले में आम के टिकोले करीब 30 फीसदी झड़ गए। किसानों का कहना है कि इस साल विश्व प्रसिद्ध दीघा के दुधिया मालदा की किल्लत होगी।

कहां-क्या असर

मुजफ्फरपुर में इस बार लीची की फसल पर मौसम की बड़ी मार पड़ी है। पहले पेड़ों में मंजर कम आया। फिर अधिक तापमान के कारण मंजर झूलस गए। इसके बाद रही सही कसर आंधी-ओलावृष्टि ने पूरी कर दी। इससे बची फसल तैयार होने का समय आया तो स्टिंक बग कीट का प्रकोप उम्मीद पर पानी फेर रहा है। हालत यह है कि जिले में कांटी, मीनापुर, बोचहां, मुशहरी, बंदरा, कुढ़नी आदि प्रखंडों में के बागानों में 25 से 40% ही लीची दिख रही है। मुशहरी के किसान संतू महतो, कुढ़नी के लीची किसान मो. निजाम ने बताया कि मौसम में इस तरह का बदलाव दस वर्षों में पहली बार देखने को मिला है।

● भागलपुर : जर्दालू आम के उत्पादन में 10 फीसदी तक की कमी हो सकती है। हालांकि बारिश से आम के साइज बड़े होंगे और ज्यादा रसदार होंगे। लेकिन पहले मंजर में नुकसान और आंधी से भी फसल गिरे हैं।

● सहरसा : सहरसा में 600 हेक्टेयर में गुलाबखास आम के बाग हैं। आंधी के कारण आम के टिकोले भारी मात्रा में गिरे हैं, जिससे उत्पादन कम होगा।

● बेतिया : 3800 हेक्टेयर में जर्दा आम की खेती होती है। आंधी और मधुआ रोग से 30 फीसदी तक नुकसान का अनुमान है। गौनाहा के किसान भावेश प्रसाद ने बताया कि फल का आकार नहीं बढ़ा तो और नुकसान होगा।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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