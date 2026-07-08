पत्नी की हत्या में जेल गए बीडीओ मनोज कुमार, अब दारोगा गर्लफ्रेंड भी गिरफ्तार; फोन से खुलेंगे राज?

दरभंगा के जाले बीडीओ मनोज कुमार को पत्नी अमृता कुमारी की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया है। वहीं, उनकी कथित गर्लफ्रेंड महिला दारोगा को भी सीतामढ़ी से हिरासत में लेकर बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वह बेगूसराय के एक थाने में पोस्टेड हैं। पुलिस ने BDO के दोनों फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं।

बिहार के दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के बीडीओ मनोज कुमार को पत्नी की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया है। वहीं, इस केस में बीडीओ की कथित गर्लफ्रेंड महिला दारोगा को भी पुलिस ने उठा लिया है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बेगूसराय जिले में तैनात महिला दारोगा पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में पिछले सप्ताह बीडीओ मनोज कुमार की पत्नी अमृता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। मायके वालों ने दहेज और अवैध संबंध में हत्या का आरोप लगाया है।

मुजफ्फरपुर पुलिस ने जाले के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार को दरभंगा से मंगलवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में उन्होंने बीडीओ ने पारिवारिक विवाद की बात स्वीकार की थी। वहीं, इस मामले में मंगलवार देर रात बीडीओ की कथित प्रेमिका महिला दारोगा को भी सीतामढ़ी जिले के सुरसंड से हिरासत में ले लिया गया। मिठनपुरा थाने पर लाकर उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद बुधवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भी जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है। कथित प्रेमिका बेगूसराय के एक थाने में एएसआई के पद पर तैनात हैं।

मुजफ्फरपुर स्थित आवास में हुई पत्नी की मौत बीडीओ मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी (23) की 3 जुलाई देर रात को मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना अंतर्गत कन्हौली स्थित आवास पर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। मायके वाले बदहवास हालत में यहां पहुंचे थे और अचेत अवस्था में अमृता को अस्पताल ले गए थे। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

3 साल पहले हुई शादी, पत्नी को था अवैध संबंध का शक अमृता कुमारी सीतामढ़ी जिले के परिहार स्थित बथुआरा गांव की रहने वाली थीं। उनकी साल 2023 में बीडीओ मनोज कुमार से शादी हुई थी। बीते एक साल से पति और पत्नी के रिश्तों में दरार आ गई थी। अमृता को शक था कि उनके पति का किसी दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है।

दहेज प्रताड़ना और जहर देकर मारने का आरोप मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि अमृता के भाई राजकुमार ने मिठनपुरा थाने में बीडीओ मनोज कुमार, उनके माता-पिता, भाई और बहन के खिलाफ 10 लाख रुपये दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। अमृता को जहर देकर मारने का आरोप है।

फोन से खुलेंगे अमृता की हत्या के राज! पुलिस ने बीडीओ मनोज कुमार के दो मोबाइल फोन जब्त किए हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। फोन से अमृता की मौत मामले में कई राज खुलने की संभावना है। दोनों मोबाइल की कॉल डिटेल, चैट हिस्ट्री और सोशल मीडिया की गहनता से छानबीन की जाएगी। बीडीओ के मोबाइल फोन से ही बेगूसराय में तैनात महिला दारोगा का नंबर पुलिस को मिला था। अमृता के भाई ने आरोप लगाया कि बीडीओ का उस महिला दारोगा से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है।