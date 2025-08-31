bathroom was locked from inside fsl found hand mark on wall in patna school girl burn case बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, दीवार पर 20 जगह हाथ के निशान; पटना के स्कूल में कैसे जली छात्रा, जांच जारी, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbathroom was locked from inside fsl found hand mark on wall in patna school girl burn case

बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, दीवार पर 20 जगह हाथ के निशान; पटना के स्कूल में कैसे जली छात्रा, जांच जारी

अमलाटोला कन्या मध्य विद्यालय के शौचालय में 27 अगस्त को आग से झुलसकर 12 वर्षीय पांचवीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या का आरोप स्कूल के शिक्षक और कुछ कर्मियों पर है।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, पटनाSun, 31 Aug 2025 06:00 AM
share Share
Follow Us on
बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था, दीवार पर 20 जगह हाथ के निशान; पटना के स्कूल में कैसे जली छात्रा, जांच जारी

पटना में चितकोहरा के अमलाटोला कन्या मध्य विद्यालय में जलने से छात्रा की मौत के मामले में पुलिस की टीम ने दोबारा से 25 लोगों के बयान दर्ज किया। परिजन सहित आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ में लोगों ने बताया कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था। घटना की जानकारी के बाद किसी तरह दरवाजे को धक्का देकर बाथरूम से छात्रा को बाहर निकला गया। वहीं, एफएसएल को बाथरूम की दीवार से 20 से ज्यादा जगहों पर छात्रा के हाथ-पांव के निशान मिले हैं। इससे साफ होता है कि छात्रा ने बचने के लिए संघर्ष किया था।

उधर गर्दनीबाग पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर गिरफ्तार 21 आरोपितों को शनिवार को जेल भेज दिया। सिटी एसपी मध्य दीक्षा ने बताया कि पुलिस मामले की कई कोणों से जांच कर रही है। जल्द मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। अमलाटोला कन्या मध्य विद्यालय के शौचालय में 27 अगस्त को आग से झुलसकर 12 वर्षीय पांचवीं कक्षा की छात्रा की मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या का आरोप स्कूल के शिक्षक और कुछ कर्मियों पर है। पुलिस भी शनिवार को दोबारा से लोगों से पूछताछ की। ताकि आरोपित तक पहुंचा जा सके। लोगों ने बताया कि घटना के वक्त बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद था।

21 पर केस दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया

घटना के बाद से ही इलाके के लोगों में काफी गुस्सा था। लोगों ने चितकोहरा गोलंबर के पास आगजनी करते हुए आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर बवाल काटा था। लोगों द्वारा किए गए पथराव में हवलदार सहित कई लोग जख्मी हो गए थे। इन दोनों मामले में गर्दनीबाग थाना में 47 के खिलाफ के दर्ज किया गया है। इनमें से पुलिस ने 27 लोगों को हिरासत में लिया गया था। जांच के बाद छह को छोड़ दिया गया। जबकि 21 पर केस दर्ज कर उन सभी को जेल भेज दिया गया।