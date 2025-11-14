Bathnaha Result LIVE: बथनाहा चुनाव नतीजा; BJP के अनिल कुमार या कांग्रेस के इंजीनियर नवीन, किसकी जीत होगी?

संक्षेप: Bathnaha Assembly Seat Result LIVE 2025: सीतामढ़ी जिले की बथनाहा विधानसभा सीट पर भाजपा के अनिल कुमार और कांग्रेस के नवीन कुमार के बीच हार जीत की लड़ाई है। मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। अनिल जीत दर्ज करते हैं या नवीन उन्हें हरा देते हैं, कुछ घंटों में में सब साफ हो जाएगा।

Bathnaha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले की बथनाहा विधानसभा सीट की काउंटिंग डुमरा इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे से शुरू होगी। कुल 11 कैंडिडेट मैदान में हैं पर हार और जीत का मुकाबला बीजेपी के अनील कुमार और और कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन कुमार के बीच है। जन सुराज पार्टी ने यहां डॉ नवल किशोर चौधरी को मैदान में उतारा है। 11 नवम्बर को दूसरे चरण में रीगा में मतदान हुआ। वोटर टर्न आउट लगभग 67 प्रतिशत रहा। बथनाहा में बीजेपी ने अनिल कुमार को फिर से मौका दिया है जबकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। 2020 में कांग्रेस से संजय राम चुनाव लड़े लेकिन अनिल कुमार से हार गए।

4.42 AM: Bathnaha Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना केंद्र पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। मतगणना कर्मी काउंटिंग सेंटर में प्रवेश कर गए हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। मीडिया कर्मी सटीक रिपोर्टिंग के लिए तत्पर हैं।

बथनाहा सीतामढ़ी का एससी सुरक्षित सीट है। इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। पांच बार कांग्रेस के उम्मीदवार जीतकर विधायक बने। 2010 से बथनाहा विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। अनिल कुमार दूसरी जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में उन्होंने 90 हजार से ज्यादा वोट हासिल किया और कांग्रेस के संजय राम को 45 हजार वोटों के अंतर से हरा दिया। इनसे पहले दिनकर राम दो बार विधायक रहे। मायावती की पार्टी बसपा से इस बार सहदेव राम चुनाव लड़ रहे हैं।