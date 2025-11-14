Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBathnaha Assembly Seat Result 2025 who will win Anil Kumar BJP or Navin Kumar Congress Bihar election counting
Bathnaha Result LIVE: बथनाहा चुनाव नतीजा; BJP के अनिल कुमार या कांग्रेस के इंजीनियर नवीन, किसकी जीत होगी?

Bathnaha Result LIVE: बथनाहा चुनाव नतीजा; BJP के अनिल कुमार या कांग्रेस के इंजीनियर नवीन, किसकी जीत होगी?

संक्षेप: Bathnaha Assembly Seat Result LIVE 2025: सीतामढ़ी जिले की बथनाहा विधानसभा सीट पर भाजपा के अनिल कुमार और कांग्रेस के नवीन कुमार के बीच हार जीत की लड़ाई है। मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। अनिल जीत दर्ज करते हैं या नवीन उन्हें हरा देते हैं, कुछ घंटों में में सब साफ हो जाएगा।

Fri, 14 Nov 2025 07:45 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bathnaha Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सीतामढ़ी जिले की बथनाहा विधानसभा सीट की काउंटिंग डुमरा इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर आज 8 बजे से शुरू होगी। कुल 11 कैंडिडेट मैदान में हैं पर हार और जीत का मुकाबला बीजेपी के अनील कुमार और और कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन कुमार के बीच है। जन सुराज पार्टी ने यहां डॉ नवल किशोर चौधरी को मैदान में उतारा है। 11 नवम्बर को दूसरे चरण में रीगा में मतदान हुआ। वोटर टर्न आउट लगभग 67 प्रतिशत रहा। बथनाहा में बीजेपी ने अनिल कुमार को फिर से मौका दिया है जबकि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। 2020 में कांग्रेस से संजय राम चुनाव लड़े लेकिन अनिल कुमार से हार गए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

4.42 AM: Bathnaha Assembly Seat Result LIVE 2025: मतगणना केंद्र पर भीड़ जुटना शुरू हो गया है। मतगणना कर्मी काउंटिंग सेंटर में प्रवेश कर गए हैं। राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता भी जुटने लगे हैं। मीडिया कर्मी सटीक रिपोर्टिंग के लिए तत्पर हैं।

बथनाहा सीतामढ़ी का एससी सुरक्षित सीट है। इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा। पांच बार कांग्रेस के उम्मीदवार जीतकर विधायक बने। 2010 से बथनाहा विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। अनिल कुमार दूसरी जीत के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2020 में उन्होंने 90 हजार से ज्यादा वोट हासिल किया और कांग्रेस के संजय राम को 45 हजार वोटों के अंतर से हरा दिया। इनसे पहले दिनकर राम दो बार विधायक रहे। मायावती की पार्टी बसपा से इस बार सहदेव राम चुनाव लड़ रहे हैं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

मतगणना की स्थापित प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलट की गिनती पहले होगी। पोस्टल बैलट की गिनती शुरू होने के लगभग आधे घंटे बाद, चाहे उसकी गिनती पूरी हो या ना हो, ईवीएम के वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 14 टेबल पर ईवीएम खोले जाएंगे यानी एक राउंड में 14 मशीन गिने जाएंगे। चुनाव आयोग ने पहले भी साफ किया है कि मतगणना का पहला रुझान सुबह 8.30 बजे के बाद ही आ सकता है। इसलिए टीवी चैनलों पर सुबह 8.10 बजे से एनडीए या महागठबंधन के आगे-पीछे के नंबर देखकर उत्साहित या उदास होने की जरूरत नहीं है। आप भरोसेमंद अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान की साइट पर बार-बार आइए और पूरे राज्य के साथ-साथ अपने क्षेत्र, जिले और अपनी सीट की मतगणना का अपडेट लेते रहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Sitamarhi News Bihar Elections Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।