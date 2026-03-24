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बस मेरा प्यार सलामत रहे.., बिहार में मरने से पहले नाबालिग लड़के ने वीडियो बना कर क्या कहा

Mar 24, 2026 01:33 pm ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान संवाददाता, खगड़िया
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किशोर द्वारा जारी एक मिनट के वीडियो में वो यह कह रहा है कि अब मैं जिंदगी खत्म करने वाला हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बस मेरा प्यार सलामत रहे। मेरे मां-बाप मेरे जाने पर अफसोस न करें। क्योंकि न मुझे बचपन से प्यार मिला और न अब कभी प्यार मिलेगा।

बस मेरा प्यार सलामत रहे.., बिहार में मरने से पहले नाबालिग लड़के ने वीडियो बना कर क्या कहा

बिहार के खगड़िया जिले में मानसी थानांतर्गत घरारी गांव के एक किशोर ने सोमवार की मध्यरात्रि वीडियो बनाकर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। मंगलवार की सुबह मानसी पुलिस ने मृतक के गांव के पास रेल ट्रैक से क्षत-विक्षत शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक जिले के मानसी थाना क्षेत्र अंतर्गत घरारी गांव के पंचवटी टोला निवासी दीपक सिंह का पुत्र 15 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार बताया जा रहा है। किशोर द्वारा जारी एक मिनट के वीडियो में वो यह कह रहा है कि अब मैं जिंदगी खत्म करने वाला हूं।

मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बस मेरा प्यार सलामत रहे। मेरे मां-बाप मेरे जाने पर अफसोस न करें। क्योंकि न मुझे बचपन से प्यार मिला और न अब कभी प्यार मिलेगा। तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि प्यार के लिए न तरसो, मिलता है तो उसी में खुशी रहो यार। मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। बस इतना ही..।

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वही मृत किशोर की मां ने सदर अस्पताल में पूर्व के विवाद में अपने ही परिवार के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। इधर मानसी थानाध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि घटना प्रथमदृष्टया आत्महत्या प्रतीत हो रही है। शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है।

पारिवारिक कलह ने ली जान

इधर मधुबनी जिले में बाबूबरही थाना क्षेत्र के बसहा दिघिया वार्ड संख्या 13 गांव में मंगलवार को घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। घटना में एक विवाहिता की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान खोईर गांव निवासी दशरथ यादव की पुत्री एवं स्वर्गीय अशर्फी यादव की पुत्रवधू बबीता देवी 30 के रूप में हुई है। वह दो छोटे बच्चों की मां थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष राहुल कुमार, अपर थानाध्यक्ष संतोष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी पति, सास समेत अन्य परिजन घटना के बाद से फरार हैं। आरोपी की तलाश जारी है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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