Baruraj Result LIVE:बरूराज चुनाव नतीजा; बीजेपी के अरुण सिंह और वीआईपी के राकेश कुमार में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Baruraj Assembly Seat Result LIVE 2025: मुजफ्फरपुर जिले की बरूराज असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि बीजेपी के अरुण सिंह दूसरी बार जीतते हैं या वीआईपी के राकेश कुमार या जन सुराज पार्टी के हीरालाल खड़िया में कोई उन्हें हरा देता है। अरुण और राकेश दोनों के पिता बरूराज के विधायक थे।

Baruraj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले की बरूराज विधानसभा सीट की मतगणना आज है। यहां बीजेपी के अरुण सिंह और वीआईपी के राकेश कुमार के बीच हार जीत के लिए मुकाबला है। जन सुराज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी(बसपा) से 2020 में चुनाव लड़ चुके हीरालाल खड़िया को टिकट दिया है। पिछले चुनाव में वे बीस हजार से अधिक वोट लाए थे। बाजार समिति स्थित काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से मतगणना है। बरूराज में अरुण सिंह दूसरी बार जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। बरूराज में पहले चरण में 6 नवंबर को 73.72 प्रतिशत मतदान हुआ था। महिलाओं ने बंपर वोटिंग की.

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अरुण कुमार सिंह बरुराज में दूसरी जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके पिता बृज किशोर सिंह राजद से दो बार यहां के विधायक रहे। वीआईपी उम्मीदवार राकेश कुमार भी अपने पिता स्व. शशि राय की विरासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। शशि राय बरुराज सीट पर 1985 से 2010 तक लगातार काबिज रहे। फरवरी 2005 के चुनाव में वे बृज किशोर सिंह से हार गए पर अक्तूबर 2005 के चुनाव में फिर उनकी जीत हुई। 2010 के चुनाव में बृज किशोर सिंह ने शशि राय के भाई नंद कुमार राय(जदयू) को हरा दिया। 2015 में नंद कुमार राय राजद का सिंबल मिल गया और बृज किशोर सिंह का टिकट कट गया। अरुण कुमार बीजेपी से टिकट लेकर उतर गए। नंद कुमार राय ने उन्हें पांच हजार के अंतर से हरा दिया।

2020 के चुनाव में नंद कुमार राय राजद से जबकि उनके भतीजे राकेश कुमार(शशि राय के पूत्र) आपस में लड़ गए। इसका फायदा अरुण सिंह को मिला और उन्होंने नंदकुमार राय को लगभग 44 हजार मतों के अंतर से हराया। बीएसपी उम्मीदवार हीरालाल खड़िया(वर्तमान में जन सुराज उम्मीदवार) को 22650 मत मिले थे। इस बार चाचा भतीजा एक साथ हैं। नंद कुमार राय चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।