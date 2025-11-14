Hindustan Hindi News
Barhara Assembly Seat Result LIVE 2025: बड़हरा सीट का नतीजा, राघवेंद्र प्रताप, रामबाबू पासवान, सौरभ यादव में कौन जीतेगा

संक्षेप: Barhara Assembly Seat Result LIVE 2025: बड़हरा विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरजेडी के रामबाबू पासवान और जन सुराज पार्टी के सौरभ सिंह यादव के बीच हार जीत का रोमांच बना हुआ है।

Fri, 14 Nov 2025 06:07 AMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Barhara Assembly Seat Result LIVE 2025: भोजपुर जिले की बड़हरा विधानसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस सीट से बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरजेडी के रामबाबू पासवान और जन सुराज पार्टी के सौरभ सिंह यादव में हार जीत का निर्णय होने वाला है। 2020 के चुनाव में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आरजेडी की सरोज यादव को हराकर जीत दर्ज की थी। अब वे दोबारा मैदान में हैं, जबकि आरजेडी ने इस बार पासवान समाज से नए उम्मीदवार को मौका दिया है। जन सुराज के सौरभ सिंह यादव ने तीसरे मोर्चे के रूप में मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। बड़हरा सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और सभी की नजरें पहले रुझानों पर टिकी हैं। पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...

5:44 Barhara Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती

Barhara Assembly Seat Result LIVE 2025: बड़हरा सीट पर मतगणना की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती होने वाली है और लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में मशीनें खोली जाएंगी और काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari
हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले जी न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं। करियर, एजुकेशन और जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
