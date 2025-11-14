Barhara Assembly Seat Result LIVE 2025: बड़हरा सीट का नतीजा, राघवेंद्र प्रताप, रामबाबू पासवान, सौरभ यादव में कौन जीतेगा
संक्षेप: Barhara Assembly Seat Result LIVE 2025: बड़हरा विधानसभा सीट रिजल्ट 2025 की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली है। बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरजेडी के रामबाबू पासवान और जन सुराज पार्टी के सौरभ सिंह यादव के बीच हार जीत का रोमांच बना हुआ है।
Barhara Assembly Seat Result LIVE 2025: भोजपुर जिले की बड़हरा विधानसभा सीट पर इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस सीट से बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरजेडी के रामबाबू पासवान और जन सुराज पार्टी के सौरभ सिंह यादव में हार जीत का निर्णय होने वाला है। 2020 के चुनाव में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आरजेडी की सरोज यादव को हराकर जीत दर्ज की थी। अब वे दोबारा मैदान में हैं, जबकि आरजेडी ने इस बार पासवान समाज से नए उम्मीदवार को मौका दिया है। जन सुराज के सौरभ सिंह यादव ने तीसरे मोर्चे के रूप में मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। बड़हरा सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और सभी की नजरें पहले रुझानों पर टिकी हैं। पल पल के अपडेट के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ...
5:44 Barhara Assembly Seat Result LIVE 2025: सुबह 8 बजे शुरू होगी वोटों की गिनती
Barhara Assembly Seat Result LIVE 2025: बड़हरा सीट पर मतगणना की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती होने वाली है और लगभग आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती शुरू होगी। हर राउंड में मशीनें खोली जाएंगी और काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पहला रुझान सुबह 8:30 बजे के बाद आने की उम्मीद है।