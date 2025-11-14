Barh Result LIVE: बाढ़ विधानसभा सीट पर RJD के लल्लू मुखिया मारेंगे बाजी या जीतेंगे बीजेपी के सियाराम सिंह

संक्षेप: Barh Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की बाढ़ असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि सियाराम सिंह बीजेपी का किला बचाने में कामयाब होंगे या आरजेडी के लल्लू मुखिया कोई कमाल दिखाएंगे।

Barh Result LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की कई महत्वूर्ण सीटों में से एक बाढ़ विधानसभा सीट भी है जहां से महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने बाहुबली कर्ण वीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को मैदान में उतारा है। वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी ने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काटकर डॉ सियाराम सिंह को मौका दिया है। ऐसे में यहां इन दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि लंबे समय से इस सीट पर एनडीए का ही दबदबा रहा है। बाढ़ विधावसभा सीट पटना जिले में आती है और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट चुनाव नतीजे आज गिनती आएंगे। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होने के दो घंटे के बाद ही चुनाव परिणाम के रुझान सामने आने लगेंगे। चुनाव आयोग ने राज्य में वोटों की गिनती को लेकर 46 मतगणना केंद्रों का गठन किया है। वहीं, सभी 243 सीटों के लिए मतगणना प्रेक्षक तैनात किए गए हैं।

यह राजपूत बाहुल्य सीट है इसलिए इसे मिनी चित्तोड़गढ़ भी कहा जाता है। यहां राजपूत वोटरों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल एक बार ही इस सीट से राजपूत उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अन्य सभी चुनावों में राजपूत उम्मीदवारों ने ही जीत का परचम लहराया है। हालांकि यहां यादव, मुस्लिम और अनुसूचित जातियों के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं।