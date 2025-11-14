Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBarh Assembly Seat Result 2025 who will win lallu mukhiya RJD Siyaram Singh BJP Election counting
Barh Result LIVE: बाढ़ विधानसभा सीट पर RJD के लल्लू मुखिया मारेंगे बाजी या जीतेंगे बीजेपी के सियाराम सिंह

संक्षेप: Barh Assembly Seat Result LIVE 2025: पटना जिले की बाढ़ असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि सियाराम सिंह बीजेपी का किला बचाने में कामयाब होंगे या आरजेडी के लल्लू मुखिया कोई कमाल दिखाएंगे।

Fri, 14 Nov 2025 05:51 AMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बाढ़
Barh Result LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव में पटना जिले की कई महत्वूर्ण सीटों में से एक बाढ़ विधानसभा सीट भी है जहां से महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने बाहुबली कर्ण वीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया को मैदान में उतारा है। वहीं एनडीए की तरफ से बीजेपी ने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का टिकट काटकर डॉ सियाराम सिंह को मौका दिया है। ऐसे में यहां इन दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। हालांकि लंबे समय से इस सीट पर एनडीए का ही दबदबा रहा है। बाढ़ विधावसभा सीट पटना जिले में आती है और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट चुनाव नतीजे आज गिनती आएंगे। सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होने के दो घंटे के बाद ही चुनाव परिणाम के रुझान सामने आने लगेंगे। चुनाव आयोग ने राज्य में वोटों की गिनती को लेकर 46 मतगणना केंद्रों का गठन किया है। वहीं, सभी 243 सीटों के लिए मतगणना प्रेक्षक तैनात किए गए हैं।

यह राजपूत बाहुल्य सीट है इसलिए इसे मिनी चित्तोड़गढ़ भी कहा जाता है। यहां राजपूत वोटरों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल एक बार ही इस सीट से राजपूत उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अन्य सभी चुनावों में राजपूत उम्मीदवारों ने ही जीत का परचम लहराया है। हालांकि यहां यादव, मुस्लिम और अनुसूचित जातियों के मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं।

पिछले चुनावों के नतीजे

साल 2005 में बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद इस सीट से चुनाव जीती थीं। इसके बाद ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लगातार चार बार से जीतते आए हैं। उन्होंने दो बार जेडीयू और दो बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा। साल 2020 का विधानसभा चुनाव उन्होंने बीजेपी के टिकट पर लड़ा था और जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटते हुए डॉ सियाराम सिंह को मौका दिया है। उधर आरजेडी ने यादव वोटरों को साधने के लिए लल्लू मुखिया पर दांव लगाया है। ऐसे में इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजपूत वोच फिर एक बार बीजेपी के पक्ष में पूरी तरह एकजुट होते हैं या आरजेडी यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़े/दलित वोटों को मिलाकर NDA के किले को भेद पाती है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
