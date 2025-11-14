Barbigha Result LIVE: बरबीघा चुनाव नतीजा; डॉ. कुमार पुष्पंजय या त्रिशूलधारी सिंह, कौन जीतेगा?
संक्षेप: Barbigha Assembly Seat Result LIVE 2025: शेखपुरा जिले की बरबीघा असेंबली सीट की काउंटिंग में सबकी नजर इस बात पर है कि जेडीयू के डॉ. कुमार पुष्पंजय जीतते हैं या कांग्रेस के त्रिशूलधारी सिंह। इस बार दोनों दलों ने अपने उम्मीदवार बदले हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव में शेखपुरा जिले की बरबीघा सीट पर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो रही है। कांग्रेस के त्रिशूलधारी सिंह और जेडीयू के डॉ. कुमार पुष्पंजय के बीच सीधा मुकाबला है। साल 2020 के चुनाव में कांग्रेस और जेडीयू के कैंडिडेट की हार-जीत का अंतर महज 113 वोट था। हालांकि इस बार दोनों दल ने अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और जेडीयू में कौन सा उम्मीदवार जीतता है।
बरबीघा बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की धरती रही है। श्री बाबू यहां से विधायक भी रहे। बरबीघा को लंबे समय तक कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा। कांग्रेस के कद्दावर नेता महावीर चौधरी लगातार चार बार (1980-1995) यहां से विधायक रहे। इसके बाद उनके बेटे अशोक चौधरी ने दो बार यहां से चुनाव जीते। अशोक बाद में कांग्रेस छोड़ जेडीयू में चले गए और मंत्री भी बने।
साल 2005 में रामसुंदर कनौजिया ने जनता दल यूनाइटेड को पहली बार बरबीघा में जीत दिलाई। 2010 में भी यह सीट जेडीयू के खाते में गई। 2015 में वापस यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और सुदर्शन कुमार विधायक बने। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले सुदर्शन ने पाला बदल लिया और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़कर कांग्रेस को हरा दिया। इस चुनाव में जेडीयू के सुदर्शन कुमार (39878 वोट) ने कांग्रेस के गजानंद शाही (39765) को महज 113 वोटों से हराया था।