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पटना का हैरतअंगेज ATM जहां पैसे नहीं मिलते, सजती है स्टाइल की दुकान; Video सोशल मीडिया पर वायरल

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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जिस दुकान में पहले एस बैंक का एटीएम चालू था, खाली होने पर उसी में मेंस ब्यूटी पार्लर खोल दिया गया है।

पटना का हैरतअंगेज ATM जहां पैसे नहीं मिलते, सजती है स्टाइल की दुकान; Video सोशल मीडिया पर वायरल

बिहार की राजधानी पटना के दानापुर स्थित एक नाई का हेयर कटिंग सैलून चर्चा में है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर उत्सुकता के साथ देखा जा रहा है। देखने वाले हंस रहे हैं और मजे ले रहे हैं। दरअसल, यह सैलून रामू नाम के युवक ने एक ऐसी कोठरी में खोला है जिसमें पहले एसबीआई का एटीएम चलता था। दुकान का पुरा लुक एटीएम वाला ही है। बाहर में एसबीआई एटीएम का नीला बोर्ड भी लगा है। इसका वीडियो बनाकर वायरल किया जा रहा है।

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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