दाढ़ी नहीं बनाने पर नाई की आंख फोड़ी, दबंगों ने घर से बुलाकर जमकर पीटा

पश्चिम चंपारण जिले के भितहा में दंबंगों ने दाढ़ी नहीं बनाने पर एक नाई की जमकर पिटाई कर दी। आरोपियों ने उसकी आंख फोड़ दी। नाई का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बिहार के पश्चिम चंपारण (बेतिया) जिले में दाढ़ी नहीं बनाने पर दबंगों ने एक नाई की आंख फोड़ दी। मामला भितहा थाना क्षेत्र के बलुही गांव का है। भैंसहवा के नाई शंभू ठाकुर को घर पर बुलवाकर दबंगों ने जमकर मारपीट की। परिजन नाई को भितहा पीएचसी ले गए, जहां नाजुक हालत देखकर डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। थानाध्यक्ष अभिलाष कुमार ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर आरोपी विनोद यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

पीएचसी में शंभू का इलाज करने वाली डॉ. श्वेता रमन ने बताया कि उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। आंखों से खून निकल रहा था। प्राथमिक उपचार के बाद बगहा अनुमंडल अस्पताल रेफर कर दिया। शंभू की भावज रिंकू देवी ने बताया कि मेरे भसूर को दोनों आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर और बाहर से आंख काला पड़ गया है।

दबंगों ने घर से बुलवाकर की मारपीट: ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार भितहा भैंसहवा गांव निवासी शंभू ठाकुर गांव में घूम-घूमकर दाढ़ी-बाल बनाने का काम करते हैं। बीते 2 सितंबर को बगल के गांव बलुही में कालीचरण यादव के घर दाढ़ी बनाने गए। उन्होंने कालीचरण की दाढ़ी-बाल बना दी। तब कालीचरण ने कहा कि मेरा बेटा विनोद यादव नदी में नहाने गया है। उसके आने पर बाल-दाढ़ी बनाकर तुम चले जाना, तब तक यहीं रुको।

किसी कारणवश शंभू वहां नहीं रुके और घर लौट आए। विनोद जब नदी से लौटा तो यह बात जानकर नाराज हो गया। बीते मंगलवार रात 8 बजे उसने अपने परिजन उपेंद्र के माध्यम से शंभू को अपने घर बुलवाया। वहां पहुंचते ही विनोद अपने आधा दर्जन लोगों के साथ नाई को उठाकर केले के खेत में ले गया। यहां उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में शंभू की दोनों आंखें लाल हो गईं और खून निकलने लगा।