बिहार में 4 दिन लगातार बंद रहेंगे बैंक, आज निपटा लें जरूरी काम
बिहार समेत देश भर में अगले 4 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। तीन दिन छुट्टी और फिर एक दिन की बैंक कर्मियों की हड़ताल से ग्राहकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
बिहार में अगले 4 दिनों तक लगातार बैंक बंद रहेंगे। 24 से 27 जनवरी तक बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। 24 जनवरी को शनिवार, 25 को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का अवकाश रहेगा। इसके बाद 27 जनवरी को देशव्यापी बैंककर्मियों की हड़ताल है। ऐसे में मंगलवार को भी बैंक नहीं खुलेंगे। इसलिए बैंक के ग्राहक शुक्रवार को ही अपने जरूरी काम निपटा लें।
दरअलल, बैंक कर्मचारियों के विभिन्न यूनियन ने 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। अलग-अलग बैंकों से जुड़े यूनियन ने पांच दिवसीय कार्य सप्ताह समेत अन्य मांगों को लेकर मंगलवार को प्रदर्शन भी करेंगे। इस कारण सभी शाखाओं में कामकाज ठप रहेगा। इसमें सरकारी के साथ-साथ निजी बैंक के कर्मी भी शामिल रहेंगे। बिहार में इसका खासा असर देखने को मिलेगा। इस कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
बैंक कर्मचारी लंबे समय से सप्ताह में पांच कार्य दिवस की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। हाल के दिनों में यह मांग तेज हो गई है। इसको लेकर जगह-जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूर्णिया में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की स्थानीय इकाई ने गुरुवार को रैली निकाली। इसमें बड़ी संख्या में बैंक कर्मी और अधिकारी शामिल हुए। इससे पहले पटना, मोतिहारी समेत अन्य शहरों में भी बैंक कर्मियों ने अभियान चलाकर 27 जनवरी को बैंक हड़ताल के लिए जनता से समर्थन मांगा था।