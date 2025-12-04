साइबर क्राइम में बैंक कितने जिम्मेदार? महिला प्रोफेसर से 47 लाख ठगी केस में सनसनीखेज खुलासा

संक्षेप: बैंक कर्मियों की संलिप्तता को लेकर पुलिस की जांच में तब संदेह हुआ जब पता चला कि महिला प्रोफेसर से हुई ऑनलाइन ठगी के बाद राजस्थान के पाली में स्थित एक निजी बैंक से साइबर अपराधियों ने एक बार में ही 33 लाख की बड़ी राशि की निकासी आसानी से कर ली।

ऑनलाइन ठगी मामले में बैंक कर्मियों की संलिप्तता लगातार सामने आ रही है। अब इसको लेकर पुलिस सख्ती करने की तैयारी में है। भागलपुर की टीएमबीयू की महिला प्रोफेसर डॉ. निर्मला कुमारी को डिजिटल अरेस्ट कर 47.60 लाख रुपये की ऑनलाइन ठगी करने के मामले में भी राजस्थान स्थित एक बड़े निजी बैंक के कर्मियों की संलिप्तता की बात सामने आई है। जांच में ऐसी बात सामने आने के बाद साइबर पुलिस इसकी शिकायत आरबीआई से करेगी। इसके साथ ही उक्त निजी बैंक के भी वरीय पदाधिकारियों से भी संपर्क किया जाएगा। कुछ कर्मियों से पूछताछ भी की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अपराधी ने एक बार में निकाल लिए 33 लाख बैंक कर्मियों की संलिप्तता को लेकर पुलिस की जांच में तब संदेह हुआ जब पता चला कि महिला प्रोफेसर से हुई ऑनलाइन ठगी के बाद राजस्थान के पाली में स्थित एक निजी बैंक से साइबर अपराधियों ने एक बार में ही 33 लाख की बड़ी राशि की निकासी आसानी से कर ली। उसके बाद बैंक के कर्मी की भूमिका की जांच शुरू हुई तो चौंकाने वाले राज सामने आए। पुलिस इसी लीड पर आगे का अनुसंधान कर रही है।