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Bankipur Voting LIVE: बांकीपुर उपचुनाव के लिए थोड़ी देर में वोटिंग, 422 मतदान केंद्रों में पड़ेंगे वोट; सुरक्षा सख्त

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Bankipur Voting LIVE: बांकीपुर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। मतदान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर बीजेपी के नीरज सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। मतदान के लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 

Bankipur Voting LIVE
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Bankipur Voting LIVE: पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान आज होंगे। सुबह आठ बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस विधानसभाा क्षेत्र के तीन लाख 79 हजार 616 मतदाता मैदान में खड़े 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर, राजद की रेखा गुप्ता भी शामिल हैं।

उपचुनाव की सारी तैयारी पूरी हो गई है। बुधवार शाम तक सभी बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट के साथ मतदान कर्मी और सुरक्षाकर्मी पहुंच गए। पटना समाहरणालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके माध्यम से सभी बूथों की निगरानी जिला प्रशासन से जुड़े वरीय पदाधिकारी करेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जो 187 स्थलों पर स्थित हैं। बांकीपुर में 3,79,616 मतदाता हैं। इनमें 2,00,060 पुरुष, 1,79,533 महिला और 23 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।

बांकीपुर उपचुनाव के लिए पांच हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो मतदान केंद्र से मतगणना स्थल तक सक्रिय रहेंगे। सभी 422 मतदान केंद्रों पर अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस नियंत्रण कक्ष में 72 पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। पुलिस की छह टीमें नियंत्रण कक्ष के पास रहेंगी। किसी प्रकार की अशांति की सूचना मिलने पर टीमें वहां के लिए रवाना हो जाएगी। किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वे नियंत्रण कक्ष के अलावा डायल-112 पर कॉल कर सकते हैं।

Bankipur Voting LIVE Updates-:

6.56 AM - Bankipur Voting LIVE: बांकीपुर उपचुनाव के दौरान 35 पुलिस की पेट्रोलिंग टीमें भ्रमण करेगी। 16 जोनल दंडाधिकारी एवं 8 सुपर जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। वाहन चेक पोस्ट, सीमा सील, नाकेबंदी, नदी गश्ती, अश्वरोही गश्ती तथा जिला के प्रमुख स्थलों पर ड्रॉप गेट के माध्यम से सघन जांच की व्यवस्था भी की गई है। बोरिंग रोड एएन कॉलेज पर मतगणना स्थल पर भी अर्द्ध सैनिक बलों की बुधवार से ही तैनाती कर दी गई है।

6.50 AM - Bankipur Voting LIVE: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बांकीपुर उपचुनाव के लिए 1400 के करीब अर्द्ध सैनिक बल के जवान तैनात हैं। सभी मतदान केंद्रों और संवेदनशील इलाकों में अर्द्ध सैनिक बल रहेंगे। 144 ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। ऐसे मतदान केंद्रों पर 720 महिला पुलिस पदाधिकारी भी तैनात हैं। इनकी तैनाती ज्यादातर महिला मतदान केंद्रों पर है। गांधी मैदान स्थित इंट्रीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से शहर की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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