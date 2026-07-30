बांकीपुर में मतदान के दौरान सारे झगड़े बीजेपी और जन सुराज में, फसाद से आरजेडी दूर रही

बिहार की बांकीपुर सीट पर मतदान के दौरान गुरुवार को सारे झगड़े और फसाद बीजेपी एवं जन सुराज पार्टी के बीच ही हुए। दोनों पार्टी के समर्थक कई बार आपस में उलझे। हालांकि, आरजेडी विवाद से पूरे दिन दूर नजर आई।

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार को उपचुनाव के मतदान के दौरान भारतीय जनता पार्टी (BJP) और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के बीच ही सारा विवाद देखने को मिला। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के बीच अलग-अलग बूथों पर कई बार भिड़ंत हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जन सुराज पर बोगस वोटिंग करने के आरोप भी लगाए। दूसरी ओर, झगड़ा फसाद से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) दूर नजर आई। बांकीपुर में वोटिंग के दौरान आरजेडी कार्यकर्ताओं के हंगामा या विवाद की खबर नहीं आई।

पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार सुबह 8 से शाम 6 बजे तक उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। सुबह के समय मीठापुर और किदवईपुरी में जन सुराज और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस को बीच-बचाव कर मामला शांत कराना पड़ा। सलीमपुर अहरा में भी दो बूथों पर जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इसके बाद शाम में एएन कॉलेज मतदान केंद्र पर भाजपा और जन सुराज के समर्थक फिर भिड़ गए। हंगामे के बाद जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर भी यहां पहुंचे।

मीठापुर और किदवईपुरी में वोटिंग पर हंगामा जानकारी के अनुसार, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मीठापुर में मतदान के दौरान दयानंद हाई स्कूल के पास सुबह लगभग साढ़े 9 बजे के बाद जन सुराज और भाजपा के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। इसके कुछ देर बाद किदवईपुरी के बूथ नंबर 101 पर भी दोनों पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए।

बताया गया कि कुछ मतदाताओं के वोट डालने पर भाजपा के पोलिंग एजेंट आपत्ति कर रहे थे, इसी बात पर जन सुराज के समर्थकों ने हंगामा कर दिया। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और मतदान शांतिपूर्वक तरीके से चलाया गया। फिर एक घंटे बाद सलीमपुर आहरा के बूथ नंब 38 और 40 पर पीके की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया।

जक्कनपुर इलाके में भी भाजपा और जन सुराज पार्टी के समर्थकों के बीच छोटी-छोटी बात को लेकर वैचारिक मतभेद और बहसबाजी होती रही। इसके बाद पुलिस लगातार राउंड लगाते हुए शांति व्यवस्था बहाल करती नजर आई। श्रीकृष्णपुरी में भी दोनों पार्टियों के समर्थकों के उलझने की खबर आई।

एएन कॉलेज बूथ पर भिड़े भाजपा और जन सुराज के समर्थक, पीके भी पहुंचे शाम में करीब 4 बजे एएन कॉलेज के पास फिर से भाजपा और जन सुराज के समर्थकों के बीच विवाद हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जन सुराज के लोग बूथ के अंदर मतदान को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच बहसबाजी और धक्कामुक्की हुई।

जानकारी मिलने पर जन सुराज के प्रत्याशी एवं पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद वहां पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह इलाका भाजपा का गढ़ रहा है और इस बार लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। उन्होंने अपनी जीत का दावा भी किया।

झगड़ा-फसाद से दूर रही आरजेडी बांकीपुर में वोटिंग के दौरान लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी झगड़ा-फसाद से बिल्कुल दूर नजर आई। आमतौर पर बिहार के चुनावों में भाजपा और आरजेडी के समर्थकों के बीच झड़प की खबरें आती रहती हैं। हालांकि, बांकीपुर उपचुनाव में सारा विवाद भाजपा और जन सुराज के बीच ही रहा। मतदान के दौरान आरजेडी के समर्थकों के हंगामे या विवाद की कोई सूचना नहीं मिली।