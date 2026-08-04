बांकीपुर उपचुनाव: प्रशांत किशोर की जीत ने कैसे बढ़ाई BJP की टेंशन, समझिए पूरा नंबर गेम

बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा BJP के लिए सिर्फ एक सीट हारने की बात नहीं है। यह उस सीट पर झटका है जिसे पार्टी अपना मजबूत गढ़ मानती थी, और जहां प्रशांत किशोर ने पहली बार लड़ते हुए बड़ी जीत दर्ज की।

संसद के मानसून सत्र के दौरान एनडीए की 'मंगल मिलन' बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और AIADMK सांसद एम. थंबी दुरई रवाना होते हुए।

किसी एक उपचुनाव के नतीजे को जरूरत से ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक सलाहकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर (PK) की बांकीपुर उपचुनाव में जीत से बिहार की भारतीय जनता पार्टी (BJP) को चिंता होनी चाहिए। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना ही नहीं है कि विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का कब्जा था। बल्कि यह नतीजा कई मायनों में अहम है।

बांकीपुर में इस बार मतदान लगभग 34.30% रहा, जो पिछले चुनाव के मुकाबले कम है। कम वोटिंग का मतलब अक्सर यह होता है कि वोटर में उत्साह कम था, और ऐसे चुनावों में छोटा-सा असंतोष भी बड़े परिणाम में बदल सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ भी।

वोट-शेयर की तस्वीर प्रशांत किशोर ने BJP उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों से हराया। पीके का वोट शेयर 49.23% रहा, जबकि BJP को 34.4% वोट मिले यानी मुकाबला सिर्फ जीत-हार का नहीं, बल्कि वोटों के बड़े पैमाने पर शिफ्ट होने का था।

यह मार्जिन क्यों अहम है? इतना बड़ा मार्जिन इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि बांकीपुर को BJP का भरोसेमंद शहरी क्षेत्र माना जाता था। जब कोई पार्टी अपने मजबूत गढ़ में इतने अंतर से हारती है, तो सवाल सिर्फ उम्मीदवार का नहीं रहता; सवाल संगठन, स्थानीय पकड़ और जनता से संवाद का भी बन जाता है।

BJP की चिंता कहां से बढ़ी? बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद BJP की मुश्किलें तीन स्तरों पर हैं। पहला, उसके कोर वोट बैंक में सेंध लगी है। दूसरा, शहरी और युवा वोटरों में BJP की अपील पहले जैसी नहीं रही। तीसरा, प्रशांत किशोर अब केवल रणनीतिकार नहीं, बल्कि खुद एक मजबूत चुनावी चेहरा बन गए हैं।

कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि उम्मीदवार बदलने, कोर वोटरों के टूटने और BJP के अति-आत्मविश्वास ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। दूसरे शब्दों में, BJP को लगा था कि सीट अपने-आप मिल जाएगी, लेकिन जमीन पर कहानी बदल गई, जिसे पार्टी ने भांपने में गलती की।

बांकीपुर उपचुनाव का राजनीतिक असर क्या होगा? यह हार सम्राट चौधरी और राज्य BJP नेतृत्व के लिए भी असहज है, क्योंकि इसे उनके नेतृत्व में पहला बड़ा लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। अब पार्टी को यह देखना पड़ेगा कि क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव था, या फिर बिहार के शहरी इलाकों में एक बड़े बदलाव की शुरुआत।