बांकीपुर में तेज प्रताप की कैंडिडेट वीणा मांडवी पर एससी-एसटी एक्ट से लेकर धोखाधड़ी तक के मुकदमे

बांकीपुर सीट से तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की कैंडिडेट वीणा मानवी के खिलाफ पटना में तीन केस दर्ज हैं। इनमें एससी-एसटी एक्ट से लेकर धोखाधड़ी तक के मामले शामिल हैं। उन्हें सोमवार को नामांकन के तुरंत बाद पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से जनशक्ति जनता दल (JJD) की प्रत्याशी वीणा मानवी उर्फ वीणा मांडवी के खिलाफ तीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्हें पटना के अलग-अलग थानों में दर्ज एफआईआर में एससी-एसटी एक्ट से लेकर धोखाधड़ी के मामलों में आरोपी बनाया गया है। हालांकि, इनमें से किसी भी केस में आरोप अभी तक तय नहीं हुए हैं और ना ही दोषी करार दिया गया है। इसकी जानकारी वीणा की ओर से उपचुनाव में नामांकन के दौरान दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे से मिली है। नामांकन के तुरंत बाद सोमवार को पटना पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव ने इसे चुनावी साजिश बताते हुए वीणा मानवी का गिरफ्तारी वारंट निकलने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए।

पटना की बांकीपुर सीट से जेजेडी प्रत्याशी वीणा मानवी ने अपने एफिडेविट में बताया कि उनके खिलाफ गर्दनीबाग, फतुहा और कंकड़बाग थाने में तीन केस दर्ज हैं। गर्दनीबाग थाने में उन पर बीएनएस की धारा 315 (2), आईटी एक्ट की धारा 66 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (1) (r) (s) (w) में पिछले साल मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें उन पर आपराधिक धमकी, साइबर अपराध, जाति-आधारित अपमान, डराना-धमकाना और एससी-एसटी एक्ट के तहत मर्यादा भंग करने के आरोप हैं।

दूसरा मामला, पटना के फतुहा थाने में बीएनएस की धारा 191 (2), 329 (3), 76, 115 (2), 324, 303 (2), 352, 351 (2) और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (1)(आर), 3 (1) (एस), 3 (डब्लू) के तहत दर्ज है। इसमें वीणा मानवी पर झूठे सबूत दिखाने, जान-बूझकर चोट पहुंचाना, डराना धमकाना और एससी-एसटी महिला की मर्यादा भंग करने के आरोप हैं। ये दोनों मामले में पिछले साल के हैं।

इसके अलावा, पटना के कंकड़बाग थाने में आईपीसी की धारा 406, 420, 120 (बी) में भी मुकदमा दर्ज है, जो साल 2016 का है। इसमें वीणा मानवी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसी मामले में वीणा के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नामांकन के तुरंत बाद हिरासत में लिया गया। हालांकि, पटना पुलिस की ओर से आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार हुईं वीणा मानवी वीणा मानवी ने सोमवार को बांकीपुर सीट से जेजेडी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पटना कलेक्ट्रेट में हंगामे की स्थिति हो गई। पटना पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और वीणा को वहीं से गाड़ी में बैठाकर ले गई। बताया गया कि उनके खिलाफ कोर्ट से अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, उसी के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस की ओर से इस पर ज्यादा जानकारी नहीं दी गई।