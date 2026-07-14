बांकीपुर से जेजेडी कैंडिडेट वीणा मानवी का नामांकन रद्द, तेज प्रताप यादव कलेक्ट्रेट पहुंचे
बांकीपुर सीट से तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की उम्मीदवार वीणा मानवी के नामांकन को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। वीणा को नामांकन करते ही पुलिस ने पुराने केस में गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत दे दी गई।
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट से जनशक्ति जनता दल (JJD) की प्रत्याशी वीणा मानवी उर्फ वीणा मांडवी का नामांकन रद्द कर दिया गया है। जेजेडी के प्रमुख तेज प्रताप यादव मंगलवार को इस बारे में जानकारी लेने पटना के डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट भी पहुंचे। नामांकन क्यों रद्द किया गया है, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से वीणा मानवी का नामांकन रद्द करने की पुष्टि कर दी है। वीणा मानवी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं, जिन्होंने हाल ही में जेजेडी जॉइन कर बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी।
पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा। सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था। इसके बाद मंगलवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई। कुल 14 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द कर दिया गया, जिसमें वीणा मानवी भी शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में त्रुटि पाई गई होगी, जिस कारण उनका नॉमिनेशन रद्द किया गया।
तेज प्रताप यादव बोले- षडयंत्र किया जा रहा है
नामांकन रद्द होने की जानकारी मिलने के बाद पटना कलेक्ट्रेट पहुंचे जेजेडी प्रमुख तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि उनकी उम्मीदवार वीणा मानवी के साथ षडयंत्र किया जा रहा है। हालांकि, पत्रकारों के पूछे जाने के बावजूद उन्होंने नहीं बताया कि नामांकन रद्द होने की वजह क्या रही। वीणा मानवी ने भी नामांकन रद्द होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
नामांकन करते ही वीणा मानवी को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
तेज प्रताप यादव की पार्टी की कैंडिडेट वीणा मानवी ने सोमवार को बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन किया। नामांकन करते ही पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्होंने रोते समय मीडिया के सामने सरकार पर साजिश करने के आरोप लगाए थे। पुलिस के मुताबिक उन्हें धोखाधड़ी के एक पुराने में अरेस्ट किया गया, जिसका वारंट कोर्ट से निकला हुआ था। हालांकि सोमवार को ही उन्हें जमानत भी दे दी गई।
कौन हैं वीणा मानवी?
वीणा मानवी एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वह लंबे समय से बांकीपुर समेत पटना में सामाजिक कार्यों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने पिछले ही जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ली थी। इसके बाद तेज प्रताप ने उन्हें बांकीपुर से प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था। जेजेडी प्रमुख वीणा मानवी के नामांकन के समय पटना में मौजूद नहीं थे, मंगलवार सुबह ही वह पटना लौटे।
बांकीपुर सीट पर 30 जुलाई को मतदान, अगस्त में रिजल्ट
पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होगी। मतगणना के बाद 3 अगस्त को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अधय्क्ष नितिन नवीन के विधानसभा सदस्यता छोड़ने के बाद खाली हुई थी। बांकीपुर सीट से जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, आरजेडी से रेखा गुप्ता, बीजेपी से नवीन कुमार सिन्हा समेत अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं। वीणा मानवी का नामांकन रद्द होने के बाद तेज प्रताप की पार्टी मैदान से बाहर हो गई है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।