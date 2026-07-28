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बांकीपुर में चुनाव प्रचार का शोर थमा, 30 को मतदान; NDA ने पूरी ताकत झोंकी, प्रशांत किशोर और तेजस्वी का रोड शो

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा। बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं।

Bankipur by election BJP RJD JSP
बिहार की बाकीपुर सीट पर चुनाव प्रचार का शोर थमा, 30 जुलाई को मतदान

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर मंगलवार शाम को थम गया। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एनडीए नेताओं ने आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। वहीं, जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भी पूरा दमखम दिखाया। इसके अलावा, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोड शो कर वोट मांगे। पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई गुरुवार को मतदान होगा, 3 अगस्त को मतगणना के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट पर पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जेडीयू, लोजपा (रामविलास) समेत एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने भी आखिरी दिन जमकर प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जेडीयू के विभिन्न मंत्रियों में बांकीपुर में रैलियां और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। भाजपा के वरीय नेता भी पूरे दिन प्रचार में जुटे रहे।

Patna: BJP MP Ravi Shankar Prasad and singer and party leader Pawan Singh hold a roadshow in support of the party candidate party candidate Neeraj Kumar Sinha ahead of the Bankipur Assembly by-poll, as RJD supporters move past, in Patna, Tuesday, July 28, 2026. (PTI Photo)(PTI07_28_2026_000392B)

वहीं, आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में तेजस्वी यादव ने मंगलवार को प्रचार अभियान का जिम्मा संभाले रखा। तेजस्वी ने बांकीपुर में रोड शो कर रेखा के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने बिहार और केंद्र की एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव के रोड शो से बांकीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह देखने को मिला। तेजस्वी ने कहा कि बीते 35 सालों से त्रस्त बांकीपुर की जनता इस बार बदलाव का मन बना लिया है।

इसी तरह, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी बांकीपुर में प्रचार के आखिरी दिन जमकर पसीना बहाया। पीके ने रोड शो और जनसंपर्क के जरिए गली-मोहल्लों में जाकर वोट मांगे।

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एनडीए ने बांकीपुर में दिखाई एकजुटता, बांकीपुर में जीत का दावा

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एनडीए के सभी दलों ने एकजुटता दिखाई। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने अपने आवास पर मंगलवार को वरिष्ठ मंत्री और जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का फीडबैक भी लिया। इसके पहले पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नीतीश से मुलाकात की।

एनडीए के पांचों घटक दल- बीजेपी, जेडीयू, लोजपा-आर, हम एवं आरएलएम के प्रदेश अध्यक्षों ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सभी ने एक सुर में बांकीपुर उपचुनाव में जीत का दावा किया। पांचों दलों के नेताओं ने कहा कि बांकीपुर में कमल का खिलना तय है। जनता विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है और एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा।

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नीतीश के वीडियो को प्रशांत किशोर ने बताया फेक

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फेक वीडियो बनाकर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि एआई की मदद से बनाया गया वह वीडियो है, जिसमें नीतीश कुमार एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में मतदाताओं से अपील कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा मुख्यमंत्री अगर खुद किसी चैनल पर आकर यह बयान दें, तो मैं अपनी उम्मीदवारी बांकीपुर से वापस ले लूंगा। उन्होंने कहा कि भाजपा इतनी डरी हुई है कि गलत वीडियो जारी की है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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