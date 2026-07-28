बांकीपुर में चुनाव प्रचार का शोर थमा, 30 को मतदान; NDA ने पूरी ताकत झोंकी, प्रशांत किशोर और तेजस्वी का रोड शो

पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। इस सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा। बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं।

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर मंगलवार शाम को थम गया। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एनडीए नेताओं ने आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक दी। वहीं, जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भी पूरा दमखम दिखाया। इसके अलावा, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोड शो कर वोट मांगे। पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई गुरुवार को मतदान होगा, 3 अगस्त को मतगणना के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट पर पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जेडीयू, लोजपा (रामविलास) समेत एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं ने भी आखिरी दिन जमकर प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जेडीयू के विभिन्न मंत्रियों में बांकीपुर में रैलियां और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। भाजपा के वरीय नेता भी पूरे दिन प्रचार में जुटे रहे।

वहीं, आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में तेजस्वी यादव ने मंगलवार को प्रचार अभियान का जिम्मा संभाले रखा। तेजस्वी ने बांकीपुर में रोड शो कर रेखा के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने बिहार और केंद्र की एनडीए सरकार पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव के रोड शो से बांकीपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह देखने को मिला। तेजस्वी ने कहा कि बीते 35 सालों से त्रस्त बांकीपुर की जनता इस बार बदलाव का मन बना लिया है।

इसी तरह, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी बांकीपुर में प्रचार के आखिरी दिन जमकर पसीना बहाया। पीके ने रोड शो और जनसंपर्क के जरिए गली-मोहल्लों में जाकर वोट मांगे।

एनडीए ने बांकीपुर में दिखाई एकजुटता, बांकीपुर में जीत का दावा पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में एनडीए के सभी दलों ने एकजुटता दिखाई। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश जारी कर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। उन्होंने अपने आवास पर मंगलवार को वरिष्ठ मंत्री और जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार से बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का फीडबैक भी लिया। इसके पहले पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नीतीश से मुलाकात की।

एनडीए के पांचों घटक दल- बीजेपी, जेडीयू, लोजपा-आर, हम एवं आरएलएम के प्रदेश अध्यक्षों ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सभी ने एक सुर में बांकीपुर उपचुनाव में जीत का दावा किया। पांचों दलों के नेताओं ने कहा कि बांकीपुर में कमल का खिलना तय है। जनता विकास, सुशासन और स्थिर नेतृत्व के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है और एनडीए ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा।