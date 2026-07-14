बांकीपुर के चुनाव मैदान में एक लालू और नीतीश भी, स्क्रूटनी में 14 पर्चे रद्द, अब 26 कैंडिडेट बचे
बांकीपुर सीट के चुनावी मैदान में 14 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द कर दिया गया है, अब 26 कैंडिडेट मैदान में बचे हैं। इनमें एक-एक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाम के प्रत्याशी भी शामिल हैं। प्रशांत किशोर (जन सुराज), नीरज कुमार सिन्हा (बीजेपी) और रेखा गुप्ता (आरजेडी) का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है।
बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में नामांकन करने वाले 14 कैंडिडेट का पर्चा रद्द हो गया है। अब 26 कैंडिडेट मैदान में बचे हैं, जिनका नामाकंन पत्र चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 16 जुलाई है। जिन प्रत्याशियों का नामांकन पत्र स्क्रूटनी में सही पाया गया है, उनमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नीरज कुमार सिन्हा, जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की रेखा गुप्ता शामिल हैं। इसके अलावा, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाम के एक-एक निर्दलीय उम्मीदवार का भी नामांकन सही पाया गया है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल (JJD) की उम्मीदवार वीणा मानवी उर्फ वीणा मांडवी का नामांकन खारिज कर दिया गया है।
पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन था। इस सीट के लिए कुल 40 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। इनमें बीजेपी, आरजेडी, जन सुराज पार्टी, रालोजपा, जेजेडी के अलावा अन्य क्षेत्रीय एवं छोटी पार्टियों के साथ ही कई निर्दलीय कैंडिडेट भी शामिल रहे। मंगलवार को चुनाव आयोग की स्क्रूटनी में 14 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र सही नहीं पाया गया। इसके बाद उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया।
लालू और नीतीश भी मैदान में!
बांकीपुर उपचुनाव में दो निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं जिनके नाम पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिलते-जुलते हैं। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार नाम के दो निर्दलीय प्रत्याशियों का पर्चा चुनाव आयोग ने जांच में सही पाया है। उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया है।
प्रशांत किशोर समेत इन 26 कैंडिडेट का पर्चा सही
- नीरज कुमार सिन्हा - बीजेपी
- प्रशांत किशोर - जन सुराज पार्टी
- रेखा गुप्ता - आरजेडी
- तनवीर आलम - रालोजपा
- मृत्युंजय कुमार - राष्ट्रीय समाजहित दल
- रामबाबू प्रसाद - राष्ट्रीय गरीब दल
- सूरज यादव - पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)
- ब्रजेश पटेल - निर्दलीय
- अशोक कुमार - समता पार्टी
- मनीषा शर्मा - राष्ट्रीय अपना दल
- नीतीश कुमार - निर्दलीय
- बैजनाथ प्रसाद - भारतीय जवान किसान पार्टी
- सुकेश कुमार - निर्दलीय
- बगीश नंदन - निर्दलीय
- प्रदीप कुमार - भारतीय आवाम पार्टी
- बिनोद राय - बिहार जस्टिस पार्टी
- अभय चौधरी - निर्दलीय
- जितेंद्र दुबे - अखिल भारतीय जनसंघ
- प्रेमशंकर प्रसाद - प्रॉटिस्ट ब्लॉक इंडिया
- सिकंदर कुमार - निर्दलीय
- मिथिलेश कुमार - निर्दलीय
- मनोरंजन श्रीवास्ताव- प्रगतिशील जनता पार्टी
- अनिल दास- निर्दलीय
- लालू प्रसाद यादव - निर्दलीय
- निरंजन आचार्य - राइट टू रिकॉल पार्टी
- उपेंद्र सहनी - राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी
वीणा मानवी समेत इन 14 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द-
- गोरख राम - भोजपुरिया जन मोर्चा
- अनिता चौहान - निर्दलीय
- ऋषिकेश नारायण सिंह - ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक
- अभिषेक श्रीवास्तव - लोहिया जनता दल
- उमेश कुमार - निर्दलीय
- विनय झा - निर्दलीय
- शिव गांधी - निर्दलीय
- राधेश्याम गुप्ता - राष्ट्रीय लोक समता पार्टी
- राजीव रंजन सिन्हा - राष्ट्रवादी विकास पार्टी
- नवीन तिवारी - सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)
- वीणा मानवी - जनशक्ति जनता दल
- प्रियांशु राज - निर्दलीय
- महेश कुमार - निर्दलीय
- अभिषेक कुमार बंटी - निर्दलीय
3 अगस्त को आएगा बांकीपुर चुनाव का रिजल्ट
बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना 3 अगस्त को होगी। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई थी। राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सीट खाली होने के बाद यहां पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।