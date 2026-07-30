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Bankipur Exit Poll: बांकीपुर के 3 सर्वे में प्रशांत किशोर की जीत! भाजपा और नितिन का किला बचेगा?

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के पटना शहर की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को एग्जिट पोल में भारी बढ़त मिलते हुए दिखाई गई है। अधिकतर एग्जिट पोल पीके की जीत का दावा कर रहे हैं और नितिन नवीन के गढ़ में भाजपा की हार का अनुमान लगा रहे हैं। आरजेडी को बांकीपुर में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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बांकीपुर उपचुनाव के एग्जिट पोल रिजल्ट में प्रशांत किशोर की जीत का अनुमान (ANI File Photo)

Bankipur Exit Poll: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर मतदान के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। अधिकतर सर्वे में बांकीपुर से जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत का अनुमान लगाया गया है। तीन एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के किले को बचाने में मुश्किल हो सकती है। बांकीपुर में मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज के प्रशांत किशोर के बीच ही होने का अनुमान है। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (RJD) को भारी नुकसान की आशंका जताई गई है। आरजेडी कैंडिडेट रेखा गुप्ता की करारी हार का दावा किया गया है।

पॉलिटिकल रिसर्ट एजेंसी जनमत पोल्स ने गुरुवार देर शाम जारी एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए। इसमें प्रशांत किशोर की बड़ी जीत की संभावना जताई गई। एजेंसी के अनुसार जन सुराज पार्टी को बांकीपुर उपचुनाव में 49 से 52 फीसदी वोट मिलने का अनुमान है।

इस सर्वे में भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा के दूसरे नंबर पर रहकर 34 से 36 प्रतिशत वोट हासिल करने की संभावना जताई गई है। वहीं, आरजेडी की रेखा गुप्ता को महज 9 से 10 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है। 3-4 फीसदी वोट निर्दलीय और अन्य उम्मीदवारों के खाते में जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:LIVE: बांकीपुर उपचुनाव में 34 प्रतिशत वोटिंग, 3 अगस्त को मतगणना के बाद रिजल्ट

डीवी रिसर्च के एग्जिट पोल में पीके की जीत का अनुमान

DV Research नाम की एजेंसी के एग्जिट पोल में भी बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत का अनुमान लगाया गया है। पीके की जन सुराज पार्टी को 43 प्रतिशत, जबकि भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को उनसे 4 फीसदी कम 39% वोट मिलने का अनुमान है। इस एग्जिट पोल में भी आरजेडी की रेखा गुप्ता को तीसरे नंबर पर रखा गया है, उन्हें 15 फीसदी वोट मिलने की संभावना है। डीवी रिसर्च का दावा है कि उसने बांकीपुर में गुरुवार को मतदान के बाद 1580 वोटरों से बात करके यह विश्लेषण तैयार किया है।

नितिन नवीन के साथ भाजपा कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा (ANI Photo)

पोल पंडित के एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की रिकॉर्ड जीत की संभावना

रिसर्च एजेंसी पोल पंडित के एग्जिट पोल नतीजे में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर के निर्णायक बढ़त के साथ रिकॉर्ड मतों से जीत का अनुमान लगाया गया है। इस सर्वे में पीके की जन सुराज पार्टी आधे से ज्यादा (50% से अधिक) वोट मिलने की संभावना है। जबकि बीजेपी का वोट प्रतिशत में गिरावट आएगी। बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 38 से 42 प्रतिशत के बीच वोट मिल सकते हैं। आरजेडी को बांकीपुर में भारी नुकसान की संभावना है, पार्टी की कैंडिडेट रेखा गुप्ता को महज 5 प्रतिशत वोट मिलने के ही आसार नजर आ रहे हैं।

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बांकीपुर उपचुनाव में 34 प्रतिशत मतदान, 3 अगस्त को रिजल्ट

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के लिए गुरुवार (30 जुलाई) को मतदान हुआ। जन सुराज के प्रशांत किशोर, भाजपा के नीरज सिन्हा और आरजेडी की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। बांकीपुर में गुरुवार को 34 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो पिछले विधानसभा चुनाव से लगभग 5 प्रतिशत कम है। 3 अगस्त को मतगणना के बाद बांकीपुर सीट का रिजल्ट जारी किया जाएगा।

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भाजपा का गढ़ है बांकीपुर

बांकीपुर सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती रही है, नितिन नवीन खुद यहां से लगातार 5 बार विधायक रहे। लगभग 3 दशक से यह सीट भाजपा के कब्जे में है। नितिन से पहले उनके पिता नवीन प्रसाद किशोर सिन्हा चार बार यहां से विधायक रहे। 2008 के परिसीमन से पहले बांकीपुर सीट पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी। इस तरह के एग्जिट पोल रुझान के बीच 3 अगस्त को यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन अपना गढ़ बचा पाते हैं या नहीं।

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ RJD कैंडिडेट रेखा गुप्ता (Photo by Santosh Kumar/ Hindustan Times)

एग्जिट पोल में क्या होता है

बांकीपुर चुनाव रिजल्ट से पहले अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल सर्वे के नतीजे सार्वजनिक किए हैं। इस तरह के सर्वे में एजेंसियां वोट डालने के बाद कुछ मतदाताओं से सीधे (फेस-टू-फेस) बात करती है और उनसे यह जानने की कोशिश करती है कि उन्होंने किस उम्मीदवार को वोट दिया। उसी के आधार पर पूरी सीट के रिजल्ट का एक अनुमान तैयार कर लिया जाता है। बिहार समेत देश भर के चुनावी इतिहास में कई बार एग्जिट पोल के नतीजे असल इलेक्शन रिजल्ट में बहुत अंतर होता है। इसलिए, बांकीपुर से अगला विधायक कौन बनेगा, इसका जवाब लोगों को 3 अगस्त को मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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