Bankipur Election Result live - नीरज सिन्हा या प्रशांत किशोर, बांकीपुर का अगला विधायक कौन? थोड़ी में काउंटिंग
Bankipur Election Result live: बांकीपुर में हुए उपचुनाव के बाद आज मतगणना की बारी है। नतीजों के बाद साफ हो जाएगा कि इस सीट का धुरंधर कौन है। बीजेपी के नीरज सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राजद से रेखा गुप्ता के बीच यहां ही यहां मुख्य मुकाबला माना जा रहा है।
बांकीपुर उपचुनाव का अगला विधायक कौन होगा? मतगणना के बाद इसका फैसला हो जाएगाा
Bankipur Election Result live: बांकीपुर का विधायक कौन बनेगा? आज इसका फैसला हो जाएगा। वोटों की गिनती सुबह आठ बजे से होगी। पटना के एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मतगणना के नतीजे से 25 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज सिन्हा, जनसुराज के प्रशांत किशोर और राजद की रेखा गुप्ता के बीच है। मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बल, एसटीएफ और जिला पुलिस को भी लगाया गया है। सहायक निर्वाचन पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ईवीएम जमा होने के दिन से ही सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है।
मतगणना के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर तीन मतगणना कर्मी होंगे। कुल 31 राउंड में गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की गिनती होगी। उपचुनाव के लिए गुरुवार 30 जुलाई को 34.31 प्रतिशत मतदान हुआ था। दोपहर बाद चुनाव परिणाम घोषित होने की संभावना है। डीएम कुंदन कमार और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि कर्मी, एजेंट सहित किसी को भी मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल या किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु लेकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
Bankipur Election Result live: पटना में बारिश के बीच वोटों की गिनती
Bankipur Election Result live: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती आज होगी। वोटों की गिनती से पहले पटना में बारिश शुरू हो गई है। आसमान से गिरती बारिश की बूंदों के बीच गिनती की प्रक्रिया होगी।
Bankipur Election Result live: बीजेपी समर्थक बना रहे लड्डू
Bankipur Election Result live: बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक अपनी जीत को लेकर कााफी उत्साहित हैं। रिजल्ट से पहले ही जीत की खुशी में पटना में लड्डू बनाए जा रहे हैं। लड्डू बना रहे बीजेपी समर्थकों ने कहा कि वो पार्टी प्रत्याशी नीरज सिन्हा की जीत के लिए आश्वस्त हैं और जीत के बाद यह लड्डू बांटा जाएगा।
Bankipur Election Result live: जनसुराज वर्करों को घर से उठाने का लगा था आरोप
Bankipur Election Result live: जनसुराज के सूत्रधार के दावे की पुष्टि करते हुए एक कार्यकर्ता नवल किशोर गुप्ता ने संवाददाताओं से कहा कि था उन्हें रात को दो बजे घर से तब उठाया गया जब वह पत्नी के साथ अपने बेडरूम में थे। किशोर गुप्ता बांकीपुर के वोटर भी हैं। उन्हें चुनाव के दिन पांच बजे छोड़ा दिया गया। उन्होंने कहा था की मतदान के एक दिन पहले पुलिस ने जनसुराज के 18 प्रमुख कार्यकर्ताओं को उनके घर से उठा लिया और मतदान के दिन अपनी दबीश से उनके मतदाताओं को प्रभावित कर लोकतंत्र की हत्या की।
Bankipur Election Result live: प्रशांत किशोर ने लगाए थे गंभीर आरोप
Bankipur Election Result live: बांकीपुर उपचुनाव के बाद जनसुराज के प्रशांत किशोर ने कहा था कि चुनाव से ठीक पहले उनके प्रमुख कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा था कि एसएसपी ऑफिस से जारी सूचना के अनुसार यह कहा गया कि दूसरे जिले से आये व्यक्तियों को सुरक्षा की दृष्टि से एहतियात हिरासत में रखा गया था। लेकिन इसके जवाब में प्रशांत किशोर ने हिरासत में लिए गए ऐसे कई व्यक्तियों को संवाददाताओं के सामने पेश किया था जो पटना जिले के निवासी और बांकीपुर क्षेत्र के वोटर हैं।
Bankipur Election Result live: बीजेपी, जनसुराज और राजद के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला
Bankipur Election Result live: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नीरज सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला मतगणना में होगा। जन सुराज के लिए भी यह चुनाव राजनीतिक ताकत की अहम परीक्षा माना जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के कारण बांकीपुर सीट रिक्त हुई थी, जिसके चलते यह उपचुनाव कराया गया। मतगणना तीन अगस्त को होगी, जबकि चुनाव प्रक्रिया चार अगस्त को पूरी हो जाएगी।
Bankipur Election Result live: बांकीपुर उप चुनाव में 34.30 प्रतिशत मतदान हुआ था
Bankipur Election Result live: बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए 30 जुलाई को हुए मतदान के बाद सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और मतदाताओं की निगाहें मतगणना पर टिकी हैं। उपचुनाव में इस्तेमाल हुए ईवीएम राजधानी स्थित ए.एन. कॉलेज के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी गई हैं, जिसकी सुरक्षा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की कड़ी निगरानी में की जा रही है। इस सीट पर हुए चुनाव में 34.30 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।
Bankipur Election Result live: करीब आधे घंटे बाद शुरू होगी वोटों की गिनती
Bankipur Election Result live: पटना की सबसे चर्चित और हाई-प्रोफाइल विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होगी। अब से करीब आधे घंटे बाद मतों की गिनती शुरू होगी। राजधानी पटना स्थित ए.एन. कॉलेज में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन के अनुसार मतगणना केंद्र पर केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल, बिहार पुलिस तथा दंडाधिकारी तैनात रहेंगे। मतगणना स्थल के भीतर केवल अधिकृत अधिकारियों, मतगणना कर्मियों,मीडिया कर्मियों प्रत्याशियों, तथा उनके अधिकृत मतगणना अभिकर्ताओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
Bankipur Election Result live: अटल पथ का एक लेन पार्किंग के लिए सुरक्षित रखा जाएगा
Bankipur Election Result live: पाटलिपुत्र गोलंबर से एएन कॉलेज या पानी टंकी की ओर से सभी व्यावसायिक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। शिवपुरी रेलवे क्रांसिंग से एएन कॉलेज (दुर्गा मंदिर) मोड़ तक मार्ग सामान्य यातायात के लिए प्रतिबंधित रहेगा। मतगणना अभिकर्ताओं के वाहन अटल पथ होते हुए एएन कॉलेज के पीछे तक जा सकेंगे। अटल पथ का एक लेन वाहन पार्किंग के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। वहां से अभिकर्ता पैदल मतगणना स्थल तक आ सकते हैं।
कुर्जी मोड या पाटलिपुत्र गोलंबर से आने वाले वाहनों की पार्किंग सहयोग हॉस्पिटल के पास खाली मैदान में पार्क कर सकते हैं। नेहरू पथ या हड़ताली मोड की ओर से वाहन बोरिंग रोड में तपस्या मोड़ तक ही आएंगे। मीडिया कर्मियों के ओवी वैन एएन कॉलेज के बाहर सड़क के किनारे पार्क की जा सकती है।
Bankipur Election Result live: बोरिंग रोड से एएन कॉलेज की ओर नहीं जाएंगे वाहन
Bankipur Election Result live: बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना सोमवार को एएन कॉलेज में होगी। इसीलिए यातायात पुलिस ने कई इलाकों में वाहनों के लिए रूट डायवर्ट किया है। बोरिंग रोड चौराहा से एएन कॉलेज की ओर वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। हड़ताली मोड से राजापुर पुल तक बोरिंग कैनाल रोड में वाहन नहीं चलेंगे। यह व्यवस्था सोमवार की सुबह पांच बजे से मतगणना समाप्ति तक रहेगी।
Bankipur Election Result live: पास से ही होगी इंट्री
Bankipur Election Result live: डीएम कुंदन कमार और एसएसपी ने कहा कि मतगणना केंद्र में केवल उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिनके लिए राज्य निर्वाचन आयोग से पास निर्गत किया गया है। सभी कर्मियों, पदाधिकारियों को पास लाना होगा। एक पास सिर्फ एक व्यक्ति के लिए मान्य होगा। कर्मी, एजेंट, अथवा किसी को भी मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल या किसी प्रकार की आपत्तिजनक वस्तु लेकर प्रवेश पर रोक रहेगी। प्रत्याशी व उनके प्रतिनिधि का प्रवेश ए एन कालेज के गेट संख्या 1 से, मतगणना कर्मी एवं मीडिया के प्रतिनिधि गेट संख्या 2 से मतगणना केंद्र मे प्रवेश कर सकेंगे।
Bankipur Election Result live: मतगणना केंद्र के मुख्य द्वार पर पुलिस की तैनाती
Bankipur Election Result live: अटल पथ और सहदेव महतो मार्ग स्थित मतगणना केंद्र के मुख्य द्वार पर जिला पुलिस की तैनाती की गई है। परिसर के भीतर बीसैप के जवानों को लगाया गया है। मतगणना हॉल और आसपास अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। वरीय पुलिस अधिकारियों ने रविवार को एनएन कालेज स्थिति मतगणना केंद्र की सुरक्षा का जायजा लिया। मतगणना के लिए 16 टेबल बनाए गए हैं। प्रत्येक टेबल पर तीन मतगणना कर्मी होंगे। कुल 31 राउंड में गिनती होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट (डाक मतपत्रों) की गिनती होगी।
Bankipur Election Result live: मतगणना 31 राउंड में होगी
Bankipur Election Result live: बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना एएन कॉलेज में होगी। मतगणना 31 राउंड में होगी। इसके लिए एएन कालेज में त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 700 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की निगरानी में मतगणना होगी। वरीय पुलिस अधिकारी पल-पल की स्थिति पर नजर रखेंगे। डोर-फ्रेम और हैंड-हेल्ड मेटल डिटेक्टर से सुरक्षा जांच के बाद लोगों को मतगणना केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस को गड़बड़ी की कोशिश और हंगामा करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं।