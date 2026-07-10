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बांकीपुर: प्रशांत किशोर बोले- भाजपा का कैंडिडेट भाग गया, राजद ने कहा- इसमें जन सुराज का हाथ

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट बदले जाने पर विरोधी नेता तंज कसने लगे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा का उम्मीदवार भाग गया है। जबकि तेजस्वी यादव की राजद ने इसके पीछे पीके की जन सुराज का ही हाथ बताया।

बांकीपुर: प्रशांत किशोर बोले- भाजपा का कैंडिडेट भाग गया, राजद ने कहा- इसमें जन सुराज का हाथ

बिहार विधानसभा की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कैंडिडेट बदले जाने से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बांकीपुर से जन सुराज के टिकट से लड़ रहे पार्टी के संस्थापक एवं सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी का कैंडिडेट भाग गया है। दूसरी ओर, लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बांकीपुर में भाजपा का उम्मीदवार बदले जाने के पीछे पीके की जनसुराज पार्टी का हाथ बताया है। बता दें कि भाजपा ने बांकीपुर में अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के पीछे हटने के बाद नीरज कुमार सिन्हा को नया कैंडिडेट बनाया है।

प्रशांत किशोर ने शुक्रवार रात को पटना में मीडिया से बताचीत में कहा कि पूरे देश में दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को भगाने वाली भाजपा के उम्मीदवार ही खुद भाग गए। उन्होंने कहा कि अब तक यह होता आया है कि भाजपा के डर से मैदान छोड़ देते हैं, लेकिन बांकीपुर में जनता के डर से बीजेपी उम्मीदवार ही भाग गया।

पीके बोले- भाजपा को बांकीपुर में नहीं मिल रहा कैंडिडेट

प्रशांत किशोर से भाजपा के डरने के सवाल पर पीके ने कहा, "हमसे क्यों डरेगी। हम तो मुखिया भी नहीं है। इनके तो पीएम, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री भी हैं। 80 प्रतिशत भारत में इनका राज है। लेकिन ये यहां की जनता से डर गए हैं। (भाजपा वाले) जिस बांकीपुर को अपना किला बता रहे थे, अहंकार में यह कह रहे थे कि कुत्ता-बिल्ली को भी खड़ा करेंगे, तो बांकीपुर की जनता हमीं को (भाजपा को) वोट देगी। आज वहीं पर (भाजपा को) उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट बदला जा रहा है।"

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RJD ने भाजपा कैंडिडेट बदले जाने के पीछे जन सुराज का हाथ बताया

दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने दावा किया कि भाजपा का टिकट बदलवाने में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की भूमिका है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दी है। राजद से हार के डर से भाजपा ने प्रत्याशी बदला है। प्रत्याशी बदलना भाजपा की हार का पहला पड़ाव है।

उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में दिलचस्प तस्वीर उभरी है। कार्यकर्ता की बलि चढ़ाने से भाजपा कार्यकर्ता निराश हैं। राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता की मजबूत पकड़ से भाजपा नेतृत्व परेशान है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के सभी वैश्य, पिछड़ा, प्रगतिशील समाज के लोग एक मंच पर आ गए हैं।

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अभिषेक बंटी का चुनाव लड़ने से इनकार, फिर नीरज के नाम का ऐलान

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को सत्ता पक्ष के खेमे में गजब उठापटक देखी गई। एक दिन पहले भाजपा के टिकट पर नामांकन करने वाले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने शुक्रवार शाम अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने बकायदा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की। इसके कुछ देर बाद ही पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा के रूप में नए उम्मीदवार की घोषणा कर दी।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफे पर बांकीपुर सीट खाली हुई थी। बांकीपुर में उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान है, जबकि 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। 13 जुलाई को नामांकन का आखिरी दिन है। बांकीपुर में अब तक भाजपा और विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीधी लड़ाई देखने को मिलती रही है। हालांकि, अब प्रशांत किशोर के खुद उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। महागठबंधन से राजद ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया है, जो 2025 में नितिन नवीन से लड़कर हार गई थीं।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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