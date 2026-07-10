बांकीपुर: प्रशांत किशोर बोले- भाजपा का कैंडिडेट भाग गया, राजद ने कहा- इसमें जन सुराज का हाथ

पटना की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में भाजपा कैंडिडेट बदले जाने पर विरोधी नेता तंज कसने लगे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाजपा का उम्मीदवार भाग गया है। जबकि तेजस्वी यादव की राजद ने इसके पीछे पीके की जन सुराज का ही हाथ बताया।

बिहार विधानसभा की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में नामांकन के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कैंडिडेट बदले जाने से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बांकीपुर से जन सुराज के टिकट से लड़ रहे पार्टी के संस्थापक एवं सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी का कैंडिडेट भाग गया है। दूसरी ओर, लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बांकीपुर में भाजपा का उम्मीदवार बदले जाने के पीछे पीके की जनसुराज पार्टी का हाथ बताया है। बता दें कि भाजपा ने बांकीपुर में अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के पीछे हटने के बाद नीरज कुमार सिन्हा को नया कैंडिडेट बनाया है।

प्रशांत किशोर ने शुक्रवार रात को पटना में मीडिया से बताचीत में कहा कि पूरे देश में दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को भगाने वाली भाजपा के उम्मीदवार ही खुद भाग गए। उन्होंने कहा कि अब तक यह होता आया है कि भाजपा के डर से मैदान छोड़ देते हैं, लेकिन बांकीपुर में जनता के डर से बीजेपी उम्मीदवार ही भाग गया।

पीके बोले- भाजपा को बांकीपुर में नहीं मिल रहा कैंडिडेट प्रशांत किशोर से भाजपा के डरने के सवाल पर पीके ने कहा, "हमसे क्यों डरेगी। हम तो मुखिया भी नहीं है। इनके तो पीएम, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री भी हैं। 80 प्रतिशत भारत में इनका राज है। लेकिन ये यहां की जनता से डर गए हैं। (भाजपा वाले) जिस बांकीपुर को अपना किला बता रहे थे, अहंकार में यह कह रहे थे कि कुत्ता-बिल्ली को भी खड़ा करेंगे, तो बांकीपुर की जनता हमीं को (भाजपा को) वोट देगी। आज वहीं पर (भाजपा को) उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट बदला जा रहा है।"

RJD ने भाजपा कैंडिडेट बदले जाने के पीछे जन सुराज का हाथ बताया दूसरी ओर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने दावा किया कि भाजपा का टिकट बदलवाने में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की भूमिका है। राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने शुक्रवार को जारी बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दी है। राजद से हार के डर से भाजपा ने प्रत्याशी बदला है। प्रत्याशी बदलना भाजपा की हार का पहला पड़ाव है।

उन्होंने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव में दिलचस्प तस्वीर उभरी है। कार्यकर्ता की बलि चढ़ाने से भाजपा कार्यकर्ता निराश हैं। राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता की मजबूत पकड़ से भाजपा नेतृत्व परेशान है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के सभी वैश्य, पिछड़ा, प्रगतिशील समाज के लोग एक मंच पर आ गए हैं।

अभिषेक बंटी का चुनाव लड़ने से इनकार, फिर नीरज के नाम का ऐलान बांकीपुर उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को सत्ता पक्ष के खेमे में गजब उठापटक देखी गई। एक दिन पहले भाजपा के टिकट पर नामांकन करने वाले अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने शुक्रवार शाम अचानक चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने बकायदा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की। इसके कुछ देर बाद ही पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा के रूप में नए उम्मीदवार की घोषणा कर दी।

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधानसभा से इस्तीफे पर बांकीपुर सीट खाली हुई थी। बांकीपुर में उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान है, जबकि 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। 13 जुलाई को नामांकन का आखिरी दिन है। बांकीपुर में अब तक भाजपा और विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीधी लड़ाई देखने को मिलती रही है। हालांकि, अब प्रशांत किशोर के खुद उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। महागठबंधन से राजद ने रेखा गुप्ता को टिकट दिया है, जो 2025 में नितिन नवीन से लड़कर हार गई थीं।