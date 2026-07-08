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बांकीपुर में चुनाव प्रचार तेज, घर-घर घूमे प्रशांत किशोर, नामांकन से पहले नीतीश से मिले अभिषेक बंटी

By Jayesh Jetawat
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पटना की बांकीपुर विधासनभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बुधवार को घर-घर पहुंच प्रचार किया, वहीं भाजपा कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। 

बांकीपुर में चुनाव प्रचार तेज, घर-घर घूमे प्रशांत किशोर, नामांकन से पहले नीतीश से मिले अभिषेक बंटी

बिहार के पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बुधवार को विधानसभा में घूम-घूम कर प्रचार किया। उन्होंने दुर्गा मंदिर से जेजे मार्केट, मारुति नगर, चांदमारी रोड, तारकेश्वर रोड तक पदयात्रा निकाली। वहीं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने भी बुधवार से अपने प्रचार अभियान की विधिवत शुरुआत की। नामांकन से एक दिन पहले वह जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंचे।

अभिषेक बंटी ने नीतीश का आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में अभिषेक बंटी के रूप में पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला पीके समेत अन्य प्रत्याशियों से होगा।

प्रशांत किशोर ने घर-घर जाकर लोगों से बात की

जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बुधवार को बांकीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान खूब पसीना बहाया। पटना नगर निगम के वार्ड 35 और 29 में पदयात्रा निकाली। इस दौरान घर-घर जाकर लोगों से बात कर जन सुराज पार्टी को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जक्कनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक के कथित अपहरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से भी पीके ने बात की और समझाइश की कोशिश की।

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पीके का नामांकन 11 को

प्रशांत किशोर 11 जुलाई को बांकीपुर सीट से अपना नामांकन करेंगे। वह पहली बार सीधी तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी जन सुराज पार्टी ने राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, मगर करारी हार का सामना करना पड़ा था। जन सुराज एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई थी। अब प्रशांत किशोर बांकीपुर के रास्ते जन सुराज की विधानसभा में एंट्री की करवाने की कोशिश में जुटे हैं। वह भाजपा को उसके गढ़ (बांकीपुर) में हराने का दावा कर रहे हैं।

अभिषेक बंटी का नामांकन कल, आज नीतीश से मिले

वहीं, बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी 9 जुलाई गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले बुधवार को उन्होंने भाजपा के प्रदेश नेताओं के साथ ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। नीतीश ने उन्हें शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया है।

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अभिषेक के नामांकन में शामिल नहीं होंगे नितिन नवीन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर से पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा बंटी के नामांकन में शामिल नहीं होंगे। नितिन नवीन का दो दिवसीय पटना दौरा आगे खिसक गया है। पहले उनके 9 जुलाई को पटना पहुंचने और अभिषेक बंटी के समर्थन में नामांकन पूर्व सभा को संबोधित करने की जानकारी मिली थी। हालांकि, बुधवार शाम को खबर आई कि नितिन नवीन अब 10 जुलाई को पटना पहुंचेंगे। बता दें कि अभिषेक सिन्हा बंटी, नितिन नवीन के करीबी हैं।

बांकीपुर विधासनभा सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 13 जुलाई को है। उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई को होगी, जबकि 3 अगस्त को रिजल्ट आएगा। यह सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। नितिन नवीन लगातार 5 बार यहां से विधायक रहे। इससे पहले उनके पिता नवीन प्रसाद किशोर सिन्हा 4 बार यहां से एमएलए बने थे।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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