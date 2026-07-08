बांकीपुर में चुनाव प्रचार तेज, घर-घर घूमे प्रशांत किशोर, नामांकन से पहले नीतीश से मिले अभिषेक बंटी

पटना की बांकीपुर विधासनभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में बुधवार को घर-घर पहुंच प्रचार किया, वहीं भाजपा कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया।

बिहार के पटना शहर की बांकीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक एवं बांकीपुर से प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने बुधवार को विधानसभा में घूम-घूम कर प्रचार किया। उन्होंने दुर्गा मंदिर से जेजे मार्केट, मारुति नगर, चांदमारी रोड, तारकेश्वर रोड तक पदयात्रा निकाली। वहीं, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी ने भी बुधवार से अपने प्रचार अभियान की विधिवत शुरुआत की। नामांकन से एक दिन पहले वह जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंचे।

अभिषेक बंटी ने नीतीश का आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में अभिषेक बंटी के रूप में पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला पीके समेत अन्य प्रत्याशियों से होगा।

प्रशांत किशोर ने घर-घर जाकर लोगों से बात की जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने बुधवार को बांकीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान खूब पसीना बहाया। पटना नगर निगम के वार्ड 35 और 29 में पदयात्रा निकाली। इस दौरान घर-घर जाकर लोगों से बात कर जन सुराज पार्टी को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने जक्कनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक के कथित अपहरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों से भी पीके ने बात की और समझाइश की कोशिश की।

पीके का नामांकन 11 को प्रशांत किशोर 11 जुलाई को बांकीपुर सीट से अपना नामांकन करेंगे। वह पहली बार सीधी तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी जन सुराज पार्टी ने राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, मगर करारी हार का सामना करना पड़ा था। जन सुराज एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई थी। अब प्रशांत किशोर बांकीपुर के रास्ते जन सुराज की विधानसभा में एंट्री की करवाने की कोशिश में जुटे हैं। वह भाजपा को उसके गढ़ (बांकीपुर) में हराने का दावा कर रहे हैं।

अभिषेक बंटी का नामांकन कल, आज नीतीश से मिले वहीं, बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी 9 जुलाई गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले बुधवार को उन्होंने भाजपा के प्रदेश नेताओं के साथ ही पूर्व सीएम नीतीश कुमार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। नीतीश ने उन्हें शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया है।

अभिषेक के नामांकन में शामिल नहीं होंगे नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर से पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक सिन्हा बंटी के नामांकन में शामिल नहीं होंगे। नितिन नवीन का दो दिवसीय पटना दौरा आगे खिसक गया है। पहले उनके 9 जुलाई को पटना पहुंचने और अभिषेक बंटी के समर्थन में नामांकन पूर्व सभा को संबोधित करने की जानकारी मिली थी। हालांकि, बुधवार शाम को खबर आई कि नितिन नवीन अब 10 जुलाई को पटना पहुंचेंगे। बता दें कि अभिषेक सिन्हा बंटी, नितिन नवीन के करीबी हैं।