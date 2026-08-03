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भगवा बांकीपुर अब पीला; प्रशांत की जीत से तेजस्वी या सम्राट के सामने क्या चुनौती?

By Shubham Sharma
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बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत का मतलब सिर्फ भाजपा के भगवा गढ़ का टूटना नहीं, बल्कि बिहार में नए राजनीतिक विकल्प की एंट्री भी है। 

Bankipur BJP Prashant kishor
भाजपा के पारंपरिक गढ़ बांकीपुर उपचुनाव में हार सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की साख पर करारी चोट है।

बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों ने एक नया राजनीतिक भूचाल ला दिया है। भाजपा का मजबूत किला माना जाने वाला बांकीपुर अब 'जन सुराज' के पीले झंडे के रंग में रंग चुका है। प्रशांत किशोर (PK) की इस ऐतिहासिक और पहली चुनावी जीत ने न केवल भारतीय जनता पार्टी (BJP) को स्तब्ध किया है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राजनीतिक अस्तित्व और भविष्य पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बांकीपुर का यह नतीजा महज एक सीट का फेरबदल नहीं है, बल्कि बिहार की भावी राजनीति का नया खाका है। इस परिणाम के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि सत्ता पक्ष की कमान संभाल रहे सम्राट चौधरी और विपक्ष के मुख्य चेहरे तेजस्वी यादव के सामने कौन-कौन सी बड़ी चुनौतियां खड़ी होने वाली हैं?

बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत का मतलब सिर्फ भाजपा के भगवा गढ़ का टूटना नहीं, बल्कि बिहार में नए राजनीतिक विकल्प की एंट्री भी है। यह नतीजा तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी- दोनों के लिए अलग-अलग तरह की चुनौती खड़ी कर सकता है।

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सम्राट चौधरी के लिए क्या होंगी चुनौतियां?

भाजपा के पारंपरिक गढ़ बांकीपुर में हार सीधे तौर पर सत्ता पक्ष की साख पर करारी चोट है। सम्राट चौधरी के लिए यह चुनाव एक लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा था, जहां एनडीए को मिली करारी शिकस्त ने कई असहज करने वाले सवाल पैदा कर दिए हैं।

उपचुनाव के नतीजे का सीधा असर सम्राट चौधरी की नेतृत्व क्षमता पर पड़ेगा, क्योंकि वे चुनाव प्रचार की अग्रिम पंक्ति में थे।

बांकीपुर जैसे भाजपा के 'अजेय' दुर्ग में हार का साफ मतलब है कि राज्य सरकार के खिलाफ एक मजबूत 'अर्बन एंटी-इंकमबेंसी' यानी शहरी असंतोष हावी हो चुका है।

सदन से सड़क तक आक्रामक विरोध का सामना

नवंबर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले भी प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला था। उनकी की पढ़ाई और एक पुराने हत्या केस को लेकर जो मुद्दे सड़क पर उठाए थे, प्रशांत किशोर अब उन्हें विधानसभा के पटल पर उठाकर सरकार और मुख्यमंत्री को असहज करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे।

सरकार की तरफ से महिलाओं को 10,000 रुपए देकर वोट खरीदने के आरोपों को पीके लगातार उठाते रहे हैं। अब वे बाकी 2 लाख रुपए तुरंत देने की मांग को लेकर सदन में जोर-शोर से आवाज उठाएंगे, जिससे NDA के इस कोर वोट बैंक में जन सुराज सीधे सेंध लगा सकता है।

भले ही विधानसभा के अंदर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के अकेले विधायक होंगे, लेकिन अपनी तीखी और तार्किक बयानबाजी से वे बहुत जल्द भाजपा विरोधी राजनीति का केंद्र बन सकते हैं। सरकार को अब सड़क से लेकर सदन तक एक नई, मुखर और बेहद आक्रामक आवाज से जूझना पड़ेगा।

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तेजस्वी यादव के सामने क्या होंगी चुनौतियां?

जहां एक तरफ सत्ता पक्ष के लिए यह नतीजा एक चेतावनी है, वहीं तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए यह अस्तित्व का संकट बनता दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने बिहार में उस 'बदलाव' और 'नए नेतृत्व' के स्पेस पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया है, जिस पर अब तक तेजस्वी यादव अपना एकाधिकार मानते थे।

'ट्विटर वाली राजनीति' छोड़ जमीन पर उतरने का दबाव

तेजस्वी यादव पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वे सदन और सत्रों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। उन पर घर में बंद रहने और जनता व कार्यकर्ताओं से दूरी बनाए रखने के आरोप लगते हैं।

खुद तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्या ने बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे के बाद X पर कुछ इसी तरह की एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए तेजस्वी को जनता से जुड़ने की नसीहत दे डाली।

उन्होंने लिखा, "बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे से ये फिर से साबित हो गया कि जीत उसकी जरूर होती है, जो लगातार लड़ता है, जनता से जिसका निरंतर जुड़ाव होता है, जो कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सम्मान करता है और उनके साथ संपर्क और संवाद कायम रखता है।"

पीके की इस आक्रामक जीत के बाद तेजस्वी पर 'सिर्फ एक-दो ट्वीट और मीडिया बाइट' देने वाली राजनीति को छोड़ने का भारी दबाव होगा। उन्हें घर के दरवाजे खोलकर जनता के बीच जाना पड़ेगा, नहीं तो विपक्ष की मुख्य आवाज बनने का मौका पीके भुना लेंगे।

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विपक्षी खेमे में बिखराव और कांग्रेस से दूरी

बिहार और झारखंड में राज्यसभा चुनावों के बाद से ही कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों में काफी कड़वाहट आ चुकी है। बांकीपुर में कांग्रेस के कई नेता चाहते थे कि विपक्ष पीके के खिलाफ अपना उम्मीदवार न उतारे, लेकिन राजद ने रेखा गुप्ता को दोबारा मैदान में उतारा और उनकी जमानत जब्त हो गई।

ऐसे में भविष्य की राजनीति में प्रशांत किशोर और कांग्रेस के तार आपस में जुड़ सकते हैं, जो आरजेडी को पूरी तरह अलग-थलग कर सकता है।

RJD को दोहरे झटके का डर

बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि शहरी और पढ़े-लिखे मतदाताओं के बीच आरजेडी की अपील और ज्यादा कमजोर हो चुकी है।

अब यह साफ संदेश जाएगा कि बिहार में विकल्प की राजनीति का मतलब सिर्फ RJD नहीं है। विपक्षी वोटों के बिखराव के कारण 'जन सुराज' एक मजबूत गैर-भाजपा और गैर-राजद विकल्प के रूप में स्थापित हो सकती है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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