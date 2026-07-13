बांकीपुर से नामांकन करते ही जेजेडी कैंडिडेट वीणा मानवी को पुलिस ले गई, तेज प्रताप बोले- झूठे केस में फंसाया

पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट से नामांकन करने के तुरंत बाद पुलिस ने तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की प्रत्याशी वीणा मानवी को हिरासत में ले लिया। पुलिस उन्हें कलेक्ट्रेट परिसर से उठाकर ले गई। इस पर बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है।

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन करते ही जनशक्ति जनता दल (JJD) की प्रत्याशी वीणा मानवी को पटना पुलिस ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि एक पुराने मामले में गिरफ्तारी का वारंट निकलने के पुलिस उन्हें बाद कलेक्ट्रेट से ही ले गई। जेजेडी के प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि उनकी प्रत्याशी को झूठे केस में फंसाया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है।

तेज प्रताप यादव ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा, "वीणा मानवी का गिरफ्तारी का वारंट निकला है। यह सरकार की तरफ से साजिश की गई है। हमारे कैंडिडेट को जान-बूझकर फंसाया गया है। वह आधी आबादी की बात कर रही थीं। षडयंत्र ज्यादा टिकने वाला नहीं है। हम अभी दिल्ली में हैं। बिहार आकर सरकार का घेराव करेंगे"।

उन्होंने कहा कि वीणा मानवी आज अपना नामांकन दाखिल कर रही थीं। उसी दिन गिरफ्तारी का वारंट क्यों निकाला गया। जेजेडी प्रमुख ने कहा, "वीणा मानवी जीत रही थीं, इसलिए उन्हें फंसाया गया है। इतने दिन गिरफ्तारी वारंट क्यों नहीं आया। भाजपा और प्रशांत किशोर हार रहे हैं। बांकीपुर की जनता सत्य और न्याय के साथ खड़ी है। एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है।"

वीणा मानवी को कलेक्ट्रेट से ले गई पुलिस पुलिस ने वीणा मानवी को पटना कलेक्ट्रेट परिसर से ही सीध हिरासत में ले लिया। वह जैसे ही नामांकन कर बाहर निकलीं, पुलिस उन्हें वैन में बैठाकर लेकर चली गईं। इससे उनके कायकर्ताओं में भी हड़कंप मच गया। वीणा मानवी ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें गिरफ्तारी वारंट के बारे में अभी ही बताया गया। जेजेडी प्रत्याशी वीणा की बेटी ने मीडिया से बातचीत ने सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर साजिश का आरोप लगाया है।

वीणा मानवी बोलीं- गांधी मैदान थाना ने अरेस्ट किया, पीएमसीएच ले गई पुलिस वीणा मानवी ने पुलिस वैन से फेसबुक लाइव करते हुए कहा कि पटना के गांधी मैदान थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उन्हें पीएमसीएच अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए लेकर गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है। उन्हें नहीं बताया गया कि किस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। वीणा मानवी ने बीजेपी सरकार पर षडयंत्र के तहत गिरफ्तारी का आरोप लगाया है।

कौन हैं वीणा मानवी? वीणा मानवी एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने जनशक्ति जनता दल की सदस्यता ली थी और तेज प्रताप ने उन्हें बांकीपुर से प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया था।

वीणा मानवी को पुलिस ने क्यों पकड़ा? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वीणा मानवी के खिलाफ एक धोखाधड़ी का केस दर्ज है। कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट निकला है। उसी के चलते उन्हें पुलिस ने पकड़ा है। हालांकि, पुलिस इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी अभी तक साझा नहीं की है।