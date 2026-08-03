प्रशांत किशोर हैं लोमड़ी, बीजेपी के असली प्रत्याशी; बांकीपुर के नतीजे पर बोलीं मीसा भारती

मीसा भारती ने कहा कि जनता को सच्चाई पता नहीं है कि प्रशांत किशोर ही भाजपा के असली प्रत्याशी हैं। जनता को ये बात समझने में समय लगेगा लेकिन जब वे जीत जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा।

बिहार विधानसभा की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज के सूत्रधार और संस्थापक प्रशांत किशोर की बड़ी जीत हुई है। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले इस सीट पर प्रशांत किशोर यानी पीके ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 18953 वोटों के अंतर से हराया है। पीके को कुल 63203 वोट मिले हैं, जबकि नीरज कुमार को 44250 वोट मिले हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता इस उपचुनाव में तीसरे स्थान पर रही हैं। उन्हें 14085 वोट मिले हैं। पीके की इस जीत के साथ ही भाजपा के हाथ से बांकीपुर सीट निकल गया, जबकि पिछले तीन दशकों से इस पर भाजपा का कब्जा रहा है। पिछले साल हुए चुनाव में नितिन नवीन यहां से 51,936 वोटों से जीते थे, जबकि दूसरे नंबर पर राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता रही थीं।

अब इस जीत पर राजद सांसद औल लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रशांत किशोर को भाजपा का ही प्रत्याशी बताया है। भारती ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, “कहा जाए तो ये भाजपा के प्रत्याशी की हार है लेकिन प्रशांत किशोर यदि वहां जीत रहे हैं तो ये भाजपा की ही जीत है। वहां पर प्रत्याशी बदले गए, क्या कारण रहा कि प्रत्याशी बदले गए?... जनता को प्रशांत किशोर ने बहुत सारे वादे किए हैं जो कि असंभव है। किसी भी पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, उसके लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है।”

जनता को सच्चाई पता नहीं उन्होंने आगे कहा, “ये जगह भाजपा का गढ़ है, जहां पिछले 35-40 सालों से कोई काम नहीं हुआ है उसमें वे कह रहे हैं कि बच्चों को पटना के प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा देंगे, सरकारी स्कूलों में जाने की आवश्यकता नहीं है... जनता को सच्चाई पता नहीं है कि प्रशांत किशोर ही भाजपा के असली प्रत्याशी हैं। जनता को ये बात समझने में समय लगेगा लेकिन जब वे जीत जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा।” इसके साथ ही उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि पीके बीजेपी की लोमड़ी हैं क्योंकि भाजपा कह रही थी कि कुत्ता बिल्ली को लड़ा देंगे तो जीत जाएगा। इसलिए व बीजेपी की लोमड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की जनता, युवाओं और बच्चों को धोखा दिया जा रहा है।

भाजपा को पीके की नसीहत इस बीच, प्रशांत किशोर ने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व से बिहार के लिए "सक्षम, ईमानदार और विकासोन्मुख" व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने राज्य के नेतृत्व में बदलाव की जनता की इच्छा को स्पष्ट कर दिया है। जीत की ओर बढ़ते हुए मतगणना केंद्र के बाहर संवाददाताओं से पीके ने कहा कि जनता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 202 विधायकों का जनादेश दिया था । उन्होंने कहा कि अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि बिहार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को सौंपे, जिसकी छवि निष्कलंक हो और जो शिक्षा, रोजगार, सुशासन सुनिश्चित करने के साथ-साथ पलायन पर रोक लगा सके।