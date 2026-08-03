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प्रशांत किशोर हैं लोमड़ी, बीजेपी के असली प्रत्याशी; बांकीपुर के नतीजे पर बोलीं मीसा भारती

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मीसा भारती ने कहा कि जनता को सच्चाई पता नहीं है कि प्रशांत किशोर ही भाजपा के असली प्रत्याशी हैं। जनता को ये बात समझने में समय लगेगा लेकिन जब वे जीत जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा।

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मीसा भारती और प्रशांत किशोर

बिहार विधानसभा की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज के सूत्रधार और संस्थापक प्रशांत किशोर की बड़ी जीत हुई है। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले इस सीट पर प्रशांत किशोर यानी पीके ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 18953 वोटों के अंतर से हराया है। पीके को कुल 63203 वोट मिले हैं, जबकि नीरज कुमार को 44250 वोट मिले हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता इस उपचुनाव में तीसरे स्थान पर रही हैं। उन्हें 14085 वोट मिले हैं। पीके की इस जीत के साथ ही भाजपा के हाथ से बांकीपुर सीट निकल गया, जबकि पिछले तीन दशकों से इस पर भाजपा का कब्जा रहा है। पिछले साल हुए चुनाव में नितिन नवीन यहां से 51,936 वोटों से जीते थे, जबकि दूसरे नंबर पर राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता रही थीं।

अब इस जीत पर राजद सांसद औल लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने प्रशांत किशोर को भाजपा का ही प्रत्याशी बताया है। भारती ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, “कहा जाए तो ये भाजपा के प्रत्याशी की हार है लेकिन प्रशांत किशोर यदि वहां जीत रहे हैं तो ये भाजपा की ही जीत है। वहां पर प्रत्याशी बदले गए, क्या कारण रहा कि प्रत्याशी बदले गए?... जनता को प्रशांत किशोर ने बहुत सारे वादे किए हैं जो कि असंभव है। किसी भी पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, उसके लिए ये सब कर पाना बहुत मुश्किल है।”

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जनता को सच्चाई पता नहीं

उन्होंने आगे कहा, “ये जगह भाजपा का गढ़ है, जहां पिछले 35-40 सालों से कोई काम नहीं हुआ है उसमें वे कह रहे हैं कि बच्चों को पटना के प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा देंगे, सरकारी स्कूलों में जाने की आवश्यकता नहीं है... जनता को सच्चाई पता नहीं है कि प्रशांत किशोर ही भाजपा के असली प्रत्याशी हैं। जनता को ये बात समझने में समय लगेगा लेकिन जब वे जीत जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा।” इसके साथ ही उन्होंने आज तक से बातचीत में कहा कि पीके बीजेपी की लोमड़ी हैं क्योंकि भाजपा कह रही थी कि कुत्ता बिल्ली को लड़ा देंगे तो जीत जाएगा। इसलिए व बीजेपी की लोमड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की जनता, युवाओं और बच्चों को धोखा दिया जा रहा है।

भाजपा को पीके की नसीहत

इस बीच, प्रशांत किशोर ने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेतृत्व से बिहार के लिए "सक्षम, ईमानदार और विकासोन्मुख" व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने राज्य के नेतृत्व में बदलाव की जनता की इच्छा को स्पष्ट कर दिया है। जीत की ओर बढ़ते हुए मतगणना केंद्र के बाहर संवाददाताओं से पीके ने कहा कि जनता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को 202 विधायकों का जनादेश दिया था । उन्होंने कहा कि अब भाजपा की जिम्मेदारी है कि बिहार का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को सौंपे, जिसकी छवि निष्कलंक हो और जो शिक्षा, रोजगार, सुशासन सुनिश्चित करने के साथ-साथ पलायन पर रोक लगा सके।

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बिहार को सक्षम मुख्यमंत्री की जरूरत

पीके ने कहा कि बिहार को ऐसे अच्छे और सक्षम मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं, रोजगार के अवसर पैदा करें और बिहारियों के स्वाभिमान को पुनर्स्थापित करें। उन्होंने किसी वैकल्पिक नेता का नाम लिए बिना कहा कि उनका विरोध किसी व्यक्ति या दल से नहीं, बल्कि "कमजोर नेतृत्व" से है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम लिए बिना उनकी ओर संकेत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी छवि से लोग भली-भांति परिचित हैं और यदि ऐसा नेतृत्व जारी रहा तो बिहार के विकास पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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