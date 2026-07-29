बांकीपुर उपचुनाव में अब वोटिंग की बारी, 422 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा सख्त; हेल्पलाइन नंबर नोट कर लें

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियों पूरी कर ली गई है। उपचुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की 14 कंपनियां लगाई गई हैं। 9 फ्लाइंग स्क्वॉड, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 6 वीडियो सर्विलांस टीम के अलावा अन्य कई टीमें उपचुनाव में तैनात रहेंगी।

बांकीपुर उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर मंगलवार को थम गया। डीएम ने बताया कि गुरुवार 30 जुलाई को होने वाले मतदान के लिए सभी 422 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था है। मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद हो गया है। अब इस अवधि में सभा, रैली और जुलूस पर पूरी तरह से रोक रहेगी। प्रत्येक उम्मीदवार को अपने, अपने एजेंट और कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ तीन वाहनों के इस्तेमाल की अनुमति होगी। प्रत्येक वाहन में चालक सहित अधिकतम पांच लोग ही बैठ सकेंगे। यह जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- डीएम कुंदन कुमार ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी।

मौके पर एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा और ट्रैफिक एसपी सागर कुमार भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बांकीपुर विस क्षेत्र के मतदाता यदि किसी राजनीतिक दल के स्टार प्रचारक हैं तो उन्हें क्षेत्र छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बाहरी स्टार प्रचारक, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रचार से जुड़े अन्य लोग मतदान से 48 घंटे पहले विधानसभा क्षेत्र की सीमा से बाहर रहेंगे। अगर सीमा के भीतर कोई भी प्रचारक पकड़े गए तो उनपर कार्रवाई होगी।

सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर राजनीतिक विज्ञापन या प्रचार सामग्री भी एमसीएमसी की पूर्व स्वीकृति के बाद ही प्रसारित की जा सकेगी। 85 वर्ष से अधिक आयु के 3,166 मतदाता : 85 वर्ष से अधिक आयु के 3,166 तथा 1,024 दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। 29 चलंत मतदान केंद्र, 175 निजी भवनों तथा 247 सरकारी भवनों में स्थापित हैं। 30 आदर्श मतदान केंद्र, एक-एक महिला, युवा और दिव्यांग अनुकूल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं एएन कॉलेज में जायजा लेने के बाद डीएम ने कहा कि। सीसीटीवी 24 घंटे चालू रहे और उसकी नियमित मॉनिटरिंग होती रहे।

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम डीएम-एसएसपी ने बताया कि केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों की 14 कंपनियां लगाई गई हैं। 9 फ्लाइंग स्क्वॉड, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 6 वीडियो सर्विलांस टीम, 3 वीडियो व्यूइंग टीम और 42 सेक्टर पदाधिकारी तैनात किए गए हैं। अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के पांच मामले दर्ज किए गए हैं मालूम हो कि बांकीपुर उपचुनाव में 25 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं मतदान केन्द्रों पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम के 1,266 कर्मी लगाए गये। वहीं पुलिस महानिरीक्षक (केंद्रीय क्षेत्र) जितेंद्र राणा ने पुलिस अधिकारियों के साथ कार्यालय कक्ष में बैठक की। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र से 200 मीटर के दायरे में किसी को ठहरने की अनुमति नहीं होगी। मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस पदाधिकारी इसे देखेंगे। ईवीएम की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां तैनात पुलिसकर्मियों की होगी।

उन्होंने कहा कि ईवीएम की प्राप्ति करने के बाद पुलिस पदाधिकारी बीच रास्ते में कहीं भी नहीं रुकेंगे। उन्हें मतदान केंद्र से सीधे व्रजगृह तक पहुंचना है। इसमें काफी सतर्कता बरतनी है। सभी पोलिंग पार्टी या पुलिस बल एक साथ पोलिंग बूथ पर ही ठहरेंगे। चुनाव के पहले रात्रि में किसी अन्य जगह विश्राम नहीं करना है। व्रजगृह से मतदान केंद्र तक जाते समय तथा लौटते समय विशेष सावधानी बरतनी है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किया है, उसका अक्षरश: पालन करना है। बुधवार से सभी चौक चौराहे, जिले में प्रवेश करने वाले रास्ते पर पुलिस की ओर चेकिंग की जाएगी। आईजी ने कहा कि मतदान को लेकर पुलिस भयमुक्त वातावरण बनाए। जगह-जगह फ्लैग मार्च करने से मतदाताओं में किसी प्रकार की संदेह नहीं रहेगा तथा भयमुक्त वातारण में आकर मतदान कर सकेंगे।

टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 का लें सहारा जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मतदाता टोल फ्री हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करके जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिनके पास पहचान पत्र नहीं है, वे निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक के आधार पर मतदान कर सकेंगे।

सात थाना क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ी उपचुनाव के लिए शहर के सात थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वाहनों की चेकिंग शुरू है। कई इलाकों में अर्द्धसैनिक बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। जिन थाना क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई गई है, उनमें गांधी मैदान, पीरबहोर, कदमकुआं, कोतवाली, सचिवालय,बुद्धा कॉलोनी और श्रीकृष्णापुरी शामिल है। इन थाना क्षेत्रों में पांच हजार से अधिक पुलिसवालों की तैनाती की गई है। वहीं 1400 अर्द्ध सैनिक बलों के जवान तैनात हैं। बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, राजापुर से गोलघर, कदमकुआं आदि इलाके में मंगलवार को अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया।

जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से एक दर्जन वाहनों को शहर में भ्रमण कराया जा रहा है जिसमें मतदाताओं से 30 जुलाई को मतदान करने की अपील की जा रही है। गांधी मैदान, एक्जीबिशन रोड, बोरिंग रोड, रेलवे स्टेशन के आसपास और आर ब्लॉक स्थित होटलों की जांच की गई। हालाकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन होटलों में ठहरने वाले लोगों का पुलिस ने ब्योरा लिया है।