Explainer: बांकीपुर में दोहराया गया 59 साल पुराना इतिहास, 2 लड़ाकों की एक जैसी कहानी और 4 संयोग क्या?
महामाया प्रसाद सिन्हा की ही तरह इस बार प्रशांत किशोर लड़ाका बनकर उभरे हैं। हालांकि, दोनों में एक बारीक अंतर यह है कि सिन्हा ने 59 साल पहले सीधे मुख्यमंत्री को पटखनी दी थी और फिर खुद CM बने थे लेकिन पीके की जीत थोड़ी अलग है।
कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने इसे सच कर दिखाया है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने इस सीट पर ऐसी जीत दर्ज की है, जिसने न केवल 31 साल पुराने भाजपा के वर्चस्व को खत्म कर दिया, बल्कि 59 साल पुरानी एक रोमांचक कहानी को भी फिर से जिंदा कर दिया है। परिसीमन के बाद 2010 में बांकीपुर सीट अस्तित्व में आने से पहले यह विधानसभा क्षेत्र पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था, जो पिछले तीन दशकों से भाजपा का अभेद्य गढ़ मानी जाती रही है।
दरअसल, पिछले 31 सालों से नितिन नवीन और उनके परिवार का यहां कब्जा था। नितिन नवीन ने यहाँ से लगातार चार बार जीत हासिल की थी, और उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी यहाँ से चार बार विधायक रहे थे लेकिन प्रशांत किशोर की 'जन सुराज पार्टी' ने इस पुराने किले में ऐसी सेंध लगाई कि बड़े-बड़े राजनीतिक पंडित हैरान रह गए।
59 साल पुराना वह 'ऐतिहासिक संयोग' क्या?
यह कहानी सिर्फ आज की नहीं है। आज से ठीक 59 साल पहले, साल 1967 में भी बांकीपुर (तब पटना पश्चिम) की गलियों ने ऐसा ही मंजर देखा था। उस समय भी एक 'लड़ाका' उभरा था, जिसने सत्ता के सबसे बड़े शिखर को चुनौती दी थी। तब राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय को पटना पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में महामाया प्रसाद सिन्हा ने 20 हजार के वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस जीत के बाद महामाया प्रसाद सिन्हा राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि, एक साल के अंदर ही उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
तब महामाया और पीके
महामाया प्रसाद सिन्हा की ही तरह इस बार प्रशांत किशोर लड़ाका बनकर उभरे हैं। हालांकि, दोनों में एक बारीक अंतर यह है कि सिन्हा ने 59 साल पहले सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती और पटखनी दी थी और फिर खुद मुख्यमंत्री बने थे लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को परोक्ष तरीके से पटखनी दी है क्योंकि यह उन्हीं की सीट है। इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को उन्होंने हराया है और वो विधानसभा में सिर्फ अपनी पार्टी के इकलौते विधायक की भूमिका में रहेंगे। बता दें कि नितिन नवीन ने 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में यहां से जीत दर्ज की थी।
कई हैरान करने वाले संयोग
इन दोनों लड़ाकों की जीत की कहानी में कई संयोग बनते दिख रहे हैं। पहली संयोग यह कि दोनों ने ही बगावत का रास्ता अख्तियार किया। 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा ने कांग्रेस छोड़कर अपनी नई पार्टी 'जन क्रांति दल' बनाई थी। ठीक वैसे ही, प्रशांत किशोर ने भी जदयू (JDU) से अलग होकर अपनी 'जन सुराज पार्टी' खड़ी की। दूसरा संयोग यह कि दोनों ने ही छात्रों का साथ दिया। 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री केबी सहाय के खिलाफ छात्रों के आंदोलन में कूद पड़े थे। इधर प्रशांत किशोर भी बांकीपुर क्षेत्र के गांधी मैदान में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ छात्रों के हक में 14 दिनों के अनशन पर बैठे थे।
दिग्गजों की हार और नई उम्मीद
तीसरा संयोग यह दिख रहा है कि 1967 में महामाया बाबू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री केबी सहाय को 20 हजार वोटों से हराकर सत्ता पलट दी थी। आज प्रशांत किशोर ने भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता के गढ़ को ध्वस्त कर वही इतिहास दोहरा दिया है। चौथा संयोग यह कि बिहार की राजनीति में नई उम्मीद की अलख जलती दिख रही है। महामाया प्रसाद सिन्हा की उस जीत के बाद बिहार में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी थी। अब प्रशांत किशोर की इस जीत ने भी बिहार की सियासत को एक नया मोड़ दे दिया है।
दो वर्षों के राजनीतिक अभियान का परिणाम
बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में किशोर की जीत लगभग दो वर्षों के राजनीतिक अभियान का परिणाम है, जिसके तहत उन्होंने जन सुराज की शुरुआत की और फिर पूरे बिहार का व्यापक दौरा किया। हालांकि, पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था।किशोर लगातार यह कहते रहे हैं कि ऐसे देश में, जहां आबादी का बड़ा हिस्सा आजीविका के लिए संघर्ष कर रहा है, एक विश्वसनीय विपक्ष के लिए हमेशा जगह रहेगी। 'इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी' (आई-पैक) के संस्थापक किशोर का एक चर्चित कथन रहा है, ''इस देश में विपक्ष नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दल कमजोर हैं।'' चुनावी रणनीतिकार के रूप में उन्होंने मोदी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी, उद्धव ठाकरे और एम. के. स्टालिन जैसे विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के नेताओं के लिए काम किया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।