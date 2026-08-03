बांकीपुर में रेखा गुप्ता की जमानत जब्त होने से राजद को सांप सूंघा, तेजस्वी और पार्टी के हैंडल पर सन्नाटा
Bihar Politics: बिहार की सियासत एक बार फिर नए मोड़ पर खड़ी दिख रही है। बांकीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं, बल्कि राज्य की पारंपरिक सियासी जड़ों को हिला देने वाला झटका साबित हुआ है। दूसरी ओर राजद की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है।
बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव नतीजों ने एक बार फिर सियासी हलचल मचा दी है। करीब तीन दशक से भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला मानी जाने वाली इस सीट पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने न केवल सत्ताधारी भाजपा को झटका दिया है, बल्कि बिहार के मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के लिए भी गंभीर संदेश छोड़ दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता की जमानत तक जब्त हो गई। इसने पार्टी के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है और सियासी पंडित इसे राजद के पारंपरिक मुस्लिम-यादव (MY) समीकरण के टूटने का स्पष्ट संकेत मान रहे हैं।
आरजेडी में क्या माहौल?
उपचुनाव के नतीजों के बाद राजद शिविर में सांप सूंघने जैसा माहौल है। जहां भाजपा के नेता सम्राट चौधरी और संजय सरावगी तक ने प्रशांत किशोर की जीत पर प्रतिक्रिया दी है, वहीं राजद की तरफ पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ है। तेजस्वी यादव के आधिकारिक एक्स हैंडल, राजद के केंद्रीय पार्टी हैंडल और पटना राजद इकाई के हैंडल; तीनों जगहों पर इस नतीजे को लेकर कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया या कोई पोस्ट नजर नहीं आ रहा। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इस चुप्पी को बिहार के सियासी गलियारों में राजद की अंदरूनी परेशानी का प्रमाण माना जा रहा है।
नवंबर 2025 से अब तक क्या बदला?
बांकीपुर सीट पर नवंबर 2025 के विधानसभा चुनाव और हाल के उपचुनाव के आंकड़ों की तुलना करने पर स्थिति और साफ हो जाती है। 2025 के चुनाव में राजद की उसी उम्मीदवार रेखा गुप्ता को लगभग 30 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 46 हजार से अधिक वोट मिले थे। उस समय जन सुराज पार्टी की उम्मीदवार वंदना को मात्र 5 प्रतिशत वोट शेयर पर सिर्फ 7717 वोट ही हासिल हुए थे। भाजपा के नितिन नवीन ने अकेले करीब 63 प्रतिशत वोट समेटते हुए 51,936 वोटों के विशाल अंतर से जीत दर्ज की थी।
हालांकि इस उपचुनाव में तस्वीर पूरी तरह पलट गई। रेखा गुप्ता को महज 14273 वोट मिले, जो लगभग 11 प्रतिशत वोट शेयर बनता है। यानी उनकी वोट प्रतिशतता में करीब 19 प्रतिशत की भारी गिरावट आई और जमानत जब्त होने की स्थिति बन गई। इसके उलट प्रशांत किशोर ने 49.23 प्रतिशत वोट हासिल किए। यह आंकड़ा नवंबर के चुनाव में जन सुराज को मिले वोट से लगभग 44 प्रतिशत अधिक है। भाजपा का वोट शेयर करीब 28 प्रतिशत घटा, जबकि राजद का वोट शेयर नवंबर के मुकाबले 18 प्रतिशत से अधिक कम हो गया।
राजद का वोट पीके की तरफ शिफ्ट?
एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की जीत की भविष्यवाणी करने वाले विश्लेषक और चुनावी आंकड़ों का गहन अध्ययन करने वाले जानकार एकमत हैं कि राजद का कोर वोट बैंक ( खासकर यादव और मुस्लिम मतदाता) बड़े पैमाने पर टूटकर प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो गया। बांकीपुर जैसे शहरी क्षेत्र में एमवाई समीकरण का टूटना राजद के लिए खतरे की घंटी है। पारंपरिक रूप से राजद इन दोनों समुदायों पर भारी निर्भर रहा है। रेखा गुप्ता की जमानत जब्त होने के बाद पार्टी के अंदर यह सवाल जोरों पर है कि क्या प्रशांत किशोर की नई राजनीतिक शैली और मुद्दा-आधारित अभियान राजद के पारंपरिक वोट बैंक को प्रभावित करने में कामयाब हो रहा है।
सियासी पंडित मान रहे हैं कि बांकीपुर उपचुनाव महज एक सीट का नतीजा नहीं है। यह भाजपा के संगठनात्मक आधार, जन सुराज की उभरती रणनीति और राजद की पारंपरिक सामाजिक गठजोड़ की परीक्षा बन गया था। मतगणना के दौरान प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पर लगातार बढ़त बनाए रखी, जबकि रेखा गुप्ता अधिकांश दौर में तीसरे स्थान पर सिमटी रहीं। यह क्रम राजद के लिए सबसे अधिक चिंता की बात है।
राजद की चुप्पी और भाजपा की प्रतिक्रिया
नतीजे आने के बाद भाजपा खेमे से सम्राट चौधरी और संजय सरावगी जैसे नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। वे प्रशांत किशोर की जीत को अलग-अलग कोण से देखते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके ठीक उलट राजद की तरफ से पूरी तरह सन्नाटा है। तेजस्वी यादव, जो आमतौर पर चुनावी नतीजों पर सक्रिय रहते हैं, इस बार अपने एक्स हैंडल पर भी चुप हैं। पार्टी के आधिकारिक हैंडल और पटना इकाई के हैंडल पर भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। यही कारण है कि सियासी पंडिच इस चुप्पी को पार्टी के अंदर रणनीतिक उलझन का संकेत मान रहे हैं।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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