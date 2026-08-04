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पीके की जीत भविष्य में जनसुराज के लिए बनेगा लॉन्चिंग पैड, बीजेपी के लिए अति आत्मविश्वास घातक; बांकीपुर नतीजों के मायने

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, पटना
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बांकीपुर उपचुनाव में हारने के बाद निश्चित तौर पर यह समय बीजेपी और राजद के लिए मंथन का है। इधर उत्साहित जनसुराज पार्टी के लिए यह जीत भविष्य में लॉन्चिंग पैड भी साबित हो सकता है। इन नतीजों के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। 

Prashant kishor News
बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद अपने समर्थकों के बीच प्रशांत किशोर

बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी। दूसरी ओर, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में यह पहला उपचुनाव था। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की साख और उनका राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा था। लेकिन प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उसकेे गढ़ में शिकस्त दी है। अब इस जीत के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं।

जनसुराज : प्रशांत किशोर की इस जीत के बाद यह मायने भी निकाले जा रहे हैं कि जनसुराज के लिए यह भविष्य की सियासत के लिए लॉन्चिंग पैड साबित हो सकता है। जनसुराज का ध्यान अब पार्टी के विस्तार पर होगा। प्रशांत के लिए विपक्षी सियासत का केंद्र बनने का यह एक बड़ा अवसर भी है।

भाजपा : यह सीट बीजेपी का एक मजबूत किला था। इस सीट पर जीत के लिए चुनाव प्रचार में पाार्टी ने अपने दिग्गजों को मैदान में भी उतारा था। लेकिन इस हार के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए पारंपरिक समीकरण के कायम रहने का अति आत्मविश्वास घातक हो सकता है। जाहिर है अब बीजेपी को प्रत्याशी चयन से रणनीति तक की कसौटी बदलनी होगी।

राजद : बांकीपुर उपचुनाव के परिणामों से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। माना जा रहा है कि राजद को अपने समीकरण को मजबूती से कायम रखने की कमजोर रणनीति से बड़ा नुकसान हुआ। नेतृत्व के स्तर पर विपक्षी सियासत के प्रति अपेक्षित गंभीरता का अभाव भी वोटरों को खला। इसपर मंथन की जरूरत है।

प्रदेश की सियासत : प्रशांत किशोक की इस जीत के बााद यह मायने भी निकाले जा रहे हैं कि इससे विपक्ष की राजनीति को बिहार में एक नया आयाम मिल सकता है। जनसुराज इसका केंद्र हो सकता है। ऐसे में अब नए सियासी गठजोड़ भी दिख सकते हैं। कांग्रेस की जनसुराज से नजदीकी बढ़ सकती है।

राजद प्रत्याशी समेत 23 उम्मीदवारों की जमानत जब्त

इस चुनाव में जनसुराज, भाजपा और राजद के प्रत्याशी समेत कुल 25 उम्मीदवार मैदान में थे। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को 64,151, भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा को 44,827 और राजद की रेखा कुमारी को 14,273 वोट मिले। प्रशांत और नीरज को छोड़कर अन्य किसी उम्मीदवार की जमानत नहीं बची। बांकीपुर में 30 जुलाई को हुए मतदान के दौरान 34.1 फीसदी मत पड़े थे।

बिहार विधानसभा में राजनीतिक पार्टियों की संख्या अब 13 हो जाएगी। 2025 के विधानसभा चुनाव में 12 पार्टियों के उम्मीदवार जीत कर सदन में पहुंचे थे। वहीं, बांकीपुर उपचुनाव में जन सुराज से प्रशांत किशोर की जीत के बाद एक और पार्टी विधानसभा में बढ़ जाएगी।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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