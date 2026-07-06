बांकीपुर उपचुनावः पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर किया तीखा वार, जनता हवा-हवाई को मौका नहीं देगी

पप्पू यादव यादव ने प्रशांत किशोर को हवा-हवाई नेता बताया है। कहा है कि बिहार की जनता प्रबुद्ध है। ऐसे नेताओं को कभी मौका नहीं देगी।

Bankipur By-Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जन सुराज से प्रशांत किशोर का नाम फाइनल होने के बाद नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को हवा-हवाई नेता बताया है। कहा है कि बिहार की जनता प्रबुद्ध है। ऐसे नेताओं को कभी मौका नहीं देगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीके ने अपनी उम्मीदवारी देने के पहले या बाद में विपक्ष के दलों से बात तक नहीं किया और जीत का सपना देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता सम्राट चौधरी की वर्तमान सरकार से नाखुश है। इस सीट के लिए भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया है

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिया सांसद ने कहा है कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है पर जीत जाना अलग बात है। प्रशांत किशोर पैसे के बल पर टेंट लगाकर, खाना खिलाकर लोगों का वोट नहीं ले सकते हैं। बिहार के लिए उनका कोई संघर्ष या योगदान नहीं है। ऐसे में जनता उन्हें किस गुण के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनेगी।

ना राजद से संपर्क किया ना कांग्रेस से पप्पू यादव ने कहा कि जनता पहले से ही वर्तमान सरकार से नाखुश है। ऐसे में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर मिलजुलकर लड़ें तो भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन, प्रशांत किशोर ने ना तो राजद से संपर्क किया ना कांग्रेस पार्टी के नेता से बात की। किसी अन्य विपक्षी दल को विश्वास में नहीं लिया। बिहार के संघर्ष में उनका क्या योगदान है? बिहार की जनता को खैरात समझते हैं जो लालच दिखाकर समर्थन ले लेंगे। महंगे-महंगे एसी टेंट से निकलते हैं और चुनाव के मैदान में आज जाते हैं। जनता सब समझती है।