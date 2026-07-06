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बांकीपुर उपचुनावः पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर किया तीखा वार, जनता हवा-हवाई को मौका नहीं देगी

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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पप्पू यादव यादव ने प्रशांत किशोर को हवा-हवाई नेता बताया है। कहा है कि बिहार की जनता प्रबुद्ध है। ऐसे नेताओं को कभी मौका नहीं देगी।

बांकीपुर उपचुनावः पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर किया तीखा वार, जनता हवा-हवाई को मौका नहीं देगी

Bankipur By-Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव से सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जन सुराज से प्रशांत किशोर का नाम फाइनल होने के बाद नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को हवा-हवाई नेता बताया है। कहा है कि बिहार की जनता प्रबुद्ध है। ऐसे नेताओं को कभी मौका नहीं देगी। उन्होंने यह भी कहा कि पीके ने अपनी उम्मीदवारी देने के पहले या बाद में विपक्ष के दलों से बात तक नहीं किया और जीत का सपना देख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता सम्राट चौधरी की वर्तमान सरकार से नाखुश है। इस सीट के लिए भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं किया है

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिया सांसद ने कहा है कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है पर जीत जाना अलग बात है। प्रशांत किशोर पैसे के बल पर टेंट लगाकर, खाना खिलाकर लोगों का वोट नहीं ले सकते हैं। बिहार के लिए उनका कोई संघर्ष या योगदान नहीं है। ऐसे में जनता उन्हें किस गुण के आधार पर अपना प्रतिनिधि चुनेगी।

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ना राजद से संपर्क किया ना कांग्रेस से

पप्पू यादव ने कहा कि जनता पहले से ही वर्तमान सरकार से नाखुश है। ऐसे में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर मिलजुलकर लड़ें तो भाजपा को हराया जा सकता है। लेकिन, प्रशांत किशोर ने ना तो राजद से संपर्क किया ना कांग्रेस पार्टी के नेता से बात की। किसी अन्य विपक्षी दल को विश्वास में नहीं लिया। बिहार के संघर्ष में उनका क्या योगदान है? बिहार की जनता को खैरात समझते हैं जो लालच दिखाकर समर्थन ले लेंगे। महंगे-महंगे एसी टेंट से निकलते हैं और चुनाव के मैदान में आज जाते हैं। जनता सब समझती है।

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पैसा, सोशल मीडिया टीवी…

पप्पू यादव ने कहा कि बांकीपुर में उपचुनाव है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। पहले से ही बीजेपी अपनी परंपरागत सीट उसको मानती है। प्रशांत किशोर सीधे आ गए। सोशल मीडिया, पैसा, टीवी चैनल और अपने पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। बीते कुछ समय में बिहार के अंदर इतनी सारी घटनाएं घटीं। छपरा में तीस हत्याकांड हुए। बक्सर में हुईं, गांव में कटाव हुआ था तो ये नदारद थे और भरत तिवारी में जाति का रंग चढ़ा दिया गया कि हम भी थोड़ी राजनीति कर लेते हैं। प्रशांत किशोर हमेशा हवा में रहते हैं। विपक्ष को कुछ समझेंगे नहीं और उपचुनाव लड़ेगे। मुझे नहीं लगता कि जनता हवा वाले को बिहार में राजनीति करने का मौका देगी। लोकतंत्र है तो कोई भी चुनाव लड़ ले। लेकिन, जीतने के लिए जनता के दिलों में रहना पड़ता है।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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