Bankipur By Election Nomination LIVE: बांकीपुर उपचुनाव का महामुकाबला; प्रशांत किशोर, नीरज और वीणा का नामांकन आज

Bankipur By Election Nomination LIVE: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की रणभेरी बजने के बाद आज नामांकन का अंतिम दिन है। जनसुराज के प्रशांत किशोर और बीजेपी के नीरज सिन्हा अपना पर्चा दाखिल करेंगे। जेजेडी प्रत्याशी वीणा मानवी भी अपना पर्चा दाखिल करेंगी।

Bankipur By Election Nomination LIVE: पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे कई रणबांकुरे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बांकीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जहां एक और अपना पर्चा दाखिल करेंगे तो वहीं जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर भी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस चुनाव में तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। जेजेडी प्रत्याशी वीणा मानवी भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। जाहिर है पटना में आज बांकीपुर उपचुनाव को लेकर नामांकन का शोर रहेगा।

नामांकन के दौरान प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इस उपचुनाव में पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे प्रशांत किशोर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रशांत किशोर ने नामांकन से पहले पूजा-अर्चना भी की है। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में प्रशांत किशोर ने पूजा की है और भगवान से आशीर्वाद लिया है। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में भी कई दिग्गज नजर आ सकते हैं।

Bankipur By Election Nomination LIVE Updates-: 9:18 AM - Bankipur By Election Nomination LIVE: आज पटना आएंगे नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वे सोमवार की शाम पटना पहुंचेंगे। मंगलवार को उनकी वापसी है। जानकारी के अनुसार शाम में पटना आने के बाद वे पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। मंगलवार को भी वे पार्टी के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद भाजपा अध्यक्ष पहली बार बिहार आ रहे हैं।

9:15 AM - Bankipur By Election Nomination LIVE: तेज प्रताप यादव ने एक्स पर क्या लिखा आज बांकीपुर उपचुनाव के लिए तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी की प्रत्याशी वीणा मानवी भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। नामांकन से पहले तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, 'महत्वपूर्ण सूचना...सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों, शुभचिंतकों एवं कार्यकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि जनशक्ति जनता दल की प्रत्याशी श्रीमती वीणा मानवी जी दिनांक 13 जुलाई को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी।

इस अवसर पर आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति एवं सहयोग की अपेक्षा है। आइए, हम सभी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें तथा अपनी प्रिय प्रत्याशी श्रीमती वीणा मानवी जी का उत्साहवर्धन करें।'

9:11 AM - Bankipur By Election Nomination LIVE: बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में आने का आह्वान रविवार को भाजपा कार्याकर्ताओं की बैठक खाजेकलां सामुदायिक भवन में हुई। अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष रूपनारायण मेहता व संचालन सुरेश सिंह पटेल ने किया। विधायक रत्नेश कुशवाहा ने संगठन के कार्यक्रम को संचालित करने और बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने का आह्वान किया।

बैठक में प्रदेश मंत्री प्रभाकर मिश्र,विनय केशरी, संजय सिंह, प्रो. दिनेश पटेल, नवीन सिन्हा ,प्रदीप काश, लल्लू शर्मा,स्मिता रानी, मयंक जायसवाल,सन्नी यादव,चौक मंडल अध्यक्ष अमित कानोडिया,पंकज गुप्ता, जितेंद्र कुमार जितू मौजूद थे।

9:09 AM - Bankipur By Election Nomination LIVE: नीरज सिन्हा ने चलाया जनसंपर्क अभियान इधर भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा ने रविवार को विधानसभा के विभिन्न वार्डों और मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व सांसद डॉ. सीपी ठाकुर, पटना साहिब के सांसद रवि शंकर प्रसाद, पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल से मिलकर विधानसभा उपचुनाव में सफलता के लिए आशीर्वाद लिया। भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा ने बांकीपुर विधानसभा अंतर्गत कई निगम पार्षदों से भी मुलाकात कर जीत के लिए समर्थन मांगा।