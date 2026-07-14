बांकीपुर उपचुनाव से पहले नितिन नवीन ने खुद संभाला मोर्चा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात; बना रहे जीत की रणनीति

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। नितिन नवीन पटना में ही डटे हुए हैं और लगातार जीत के लिए रणनीति बना रहे हैं। यह सीट नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी। 30 जुलाई को इस सीट पर वोटिंग होगी।

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता इस विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे कैंडिडेटों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग से पहले सभी पार्टियां जीत की रणनीति बनाने में जुटी हैं। कई प्रत्याशी जनसंपर्क में भी जुटे हैं। इस सीट पर कमल खिलाने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मोर्चा संभाल ली है। नितिन नवीन पटना में हैं और जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर सोमवार की शाम पटना पहुंचे। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद पहली बार पटना आए नितिन नवीन का पार्टी नेताओं ने जोरदार आगवानी की।

पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, विधान पार्षद संजय मयूख, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार, पटना महानगर भाजपा अध्यक्ष रूप नारायण मेहता सहित अन्य नेताओं ने भाजपा अध्यक्ष की अगवानी की। इसके बाद नितिन नवीन अपने आवास पर पहुंचे जहां बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा मिलने आए।

सीएम के साथ राज्य के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई देर शाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके आवास पर आए। दोनों नेताओं के बीच बांकीपुर उपचुनाव सहित राज्य की राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। नितिन नवीन के सांसद बनने के बाद ही बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, इस नाते पार्टी ने बांकीपुर को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वैसे 1995 से ही इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। इसके बावजूद पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के नेताओं, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। साथ ही वे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनिंदा नेताओं से भी बातचीत करेंगे।

नितिन नवीन बांकीपुर के पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिल सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में इस बात पर मंथन हो सकता है कि बांकीपुर सीट को दोबारा कैसे जीता जाए? इसके अलावा जीत का अंतर बढ़ाने और इसे किले को अभेद बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके बाद आज ही देर शाम नितिन नवीन पटना से रवाना हो जाएंगे।