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बांकीपुर उपचुनाव से पहले नितिन नवीन ने खुद संभाला मोर्चा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात; बना रहे जीत की रणनीति

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान टीम, पटना
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बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। नितिन नवीन पटना में ही डटे हुए हैं और लगातार जीत के लिए रणनीति बना रहे हैं। यह सीट नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हुई थी। 30 जुलाई को इस सीट पर वोटिंग होगी। 

बांकीपुर उपचुनाव से पहले नितिन नवीन ने खुद संभाला मोर्चा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात; बना रहे जीत की रणनीति

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। 30 जुलाई को बांकीपुर की जनता इस विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे कैंडिडेटों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देगी। बांकीपुर उपचुनाव में वोटिंग से पहले सभी पार्टियां जीत की रणनीति बनाने में जुटी हैं। कई प्रत्याशी जनसंपर्क में भी जुटे हैं। इस सीट पर कमल खिलाने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मोर्चा संभाल ली है। नितिन नवीन पटना में हैं और जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद नितिन नवीन दो दिवसीय दौरे पर सोमवार की शाम पटना पहुंचे। बांकीपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद पहली बार पटना आए नितिन नवीन का पार्टी नेताओं ने जोरदार आगवानी की।

पटना एयरपोर्ट पर पार्टी के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, विधान पार्षद संजय मयूख, पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी प्रभात मालाकार, पटना महानगर भाजपा अध्यक्ष रूप नारायण मेहता सहित अन्य नेताओं ने भाजपा अध्यक्ष की अगवानी की। इसके बाद नितिन नवीन अपने आवास पर पहुंचे जहां बांकीपुर उपचुनाव के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा मिलने आए।

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सीएम के साथ राज्य के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई

देर शाम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनके आवास पर आए। दोनों नेताओं के बीच बांकीपुर उपचुनाव सहित राज्य की राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। नितिन नवीन के सांसद बनने के बाद ही बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, इस नाते पार्टी ने बांकीपुर को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। वैसे 1995 से ही इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा है। इसके बावजूद पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार को भाजपा अध्यक्ष प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी के नेताओं, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। साथ ही वे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनिंदा नेताओं से भी बातचीत करेंगे।

नितिन नवीन बांकीपुर के पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिल सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में इस बात पर मंथन हो सकता है कि बांकीपुर सीट को दोबारा कैसे जीता जाए? इसके अलावा जीत का अंतर बढ़ाने और इसे किले को अभेद बनाने पर भी चर्चा हो सकती है। इसके बाद आज ही देर शाम नितिन नवीन पटना से रवाना हो जाएंगे।

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बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ रहा है। नितिन नवीन यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा में चुने जाने के बाद ही यह सीट खाली हुई है। जिसपर अब उपचुनाव हो रहा है। जाहिर है ऐसे में बीजेपी बरसों से अपने कब्जे में रही इस अहम सीट को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती और उपचुनाव से पहले हर दांवपेंच आजमा लेना चाहती है। इस सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है क्योंकि पहली बार जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। राजद ने यहां से रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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