12 दिन बाद बांकीपुर उपचुनाव, चुनाव प्रचार में एनडीए और विपक्ष ने झोंकी ताकत; क्या हैं बड़े मुद्दे
बांकीपुर उपचुनाव : बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग होनी है। उपचुनाव से पहले एनडीए समेत तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। बांकीपुर विधान सभा क्षेत्र के निचले इलाके में जलजमाव से उत्पन्न परेशानी भी मुद्दा है।
बांकीपुर उपचुनाव : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई बांकीपुर विधानसभा उप चुनाव के मतदान में महज 12 दिन शेष बचे हैं। चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान चरम पर है। पक्ष-विपक्ष अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। प्रचार के दौरान यहां स्थानीय से लेकर प्रदेश के राजनीतिक मुद्दे भी उछल रहे हैं। बांकीपुर सीट का उपचुनाव कई मायने में अहम है। एक तो यह भाजपा की परंपरागत सीट रही है और नितिन नवीन यहां के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। दूसरा, जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर यहां से मैदान में हैं। वह पहली बार किसी चुनाव में उतरे हैं। राजधानी पटना का विधानसभा क्षेत्र होने की वजह से भी यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा के पक्ष में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता प्रचार में उतरे हैं। राजद ने रेखा कुमारी को उतारा है।
चुनाव आयोग के परिसीमन के हिसाब से बांकीपुर विधानसभा में पटना शहर के ये प्रमुख इलाके आते हैं, जिसमें पटना जंक्शन से लेकर डाक बंगला चौराहा तक का सिविल लाइन एरिया, गांधी मैदान और आसपास का इलाका, बेली रोड का एक हिस्सा, बोरिंग रोड, अशोक राजपथ का पश्चिमी भाग, कंकड़बाग के कुछ वार्ड, पाटलिपुत्र कॉलोनी के कुछ हिस्से और राजेंद्र नगर का पश्चिमी हिस्सा पड़ता है। पीएमसीएच से बोरिंग रोड चौराहा, मैनपुरा तक इसी क्षेत्र में आता है।
जलजमाव और अतिक्रमण भी बड़ा मुद्दा
बांकीपुर विधान सभा क्षेत्र के निचले इलाके में जलजमाव से उत्पन्न परेशानी भी मुद्दा है। वहीं, हर घर तक जलापूर्ति की योजना के पूरा होने का भी इंतजार है। हल्की बारिश होने पर भी खेतान मार्केट, हथुआ मार्केट, चूड़ी मंडी समेत अन्य जगहों पर जलजमाव की समस्या हो जाती है। अबतक जलनिकासी की समस्या दूर नहीं हो पायी है। आनंदपुरी नाला सह सड़क का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सड़क पर अतिक्रमण भी क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा है।
प्रचार के दौरान एनडीए जहां विकास और विरासत की बात कर रहा है तो वहीं विपक्ष विरासत की सियासत से मुक्ति दिलाने और लोगों की आम समस्याओं को लेकर मुखर हैं। एनडीए अबतक किए गए विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड लेकर रिझाने में जुटा है। लोगों को बताया जा रहा है मंदिरी नाले पर चार लेन सड़क, मीठापुर-खगौल आरओबी, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद बिहार गौरव पार्क, सामुदायिक भवन, मल्टी मोडल हब और सबवे, डबल डेकर एलीवेटेड पुल, वेंडिग जोन और जेपी गंगा पथ की सुविधा देने की बात कही जा रहा है। वहीं जनसुराज और राजद की ओर से जलमाव,पेयजल समस्या, ट्रैफिक की परेशानी, साफ-सफाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं।