बांकीपुर उपचुनावः कांग्रेस के दावे के बीच RJD से रेखा का नाम फाइनल, 2025 में नितिन नवीन से लड़ी थीं

बांकीपुर उपचुनाव के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसकी घोषणा की। कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा कर रही थी।

Bankipur By-Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव काफी रोचक होने वाला है। महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच लालू, तेजस्वी की पार्टी राष्टीय जनता दल(आरजेडी) ने अपने दल के उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया है। आरजेडी ने रेखा कुमारी गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसकी घोषणा की। नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने से यह सीट खाली हुई है जिसे कांग्रेस पार्टी अपनी पारंपरिक सीट बताकर दावा ठोक रही थी। बीजेपी से कौन चुनाव लड़ेगा, यह खबर लिखे जाने तक फाइल नहीं हो सका था। जन सुराज के प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं जबकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को उतारने का फैसला किया है।

रेखा गुप्ता 2025 में भी बांकीपुर से राजद के टिकट पर महागठबंधन की उम्मीदवार थीं। उन्होंने बीजेपी के नितिन नवीन को टक्कर देते हुए 46,363 वोट हासिल करके खुद को दूसरे स्थान पर स्थापित किया था। हालांकि वह करीब 51 हजार से अधिक वोटों से नितिन नवीन से हार गई थीं। रेखा कुमारी को लालू परिवार का बेहद करीबी और टीम तेजस्वी में अहम माना जाता है। इस बार वह नितिन नवीन के चहेते कैंडिडेट को चुनौती देंगी। अब सबकी नजरें कांग्रेस के स्टैंड पर टिकी हैं क्योंकि, पार्टी प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने दावा किया है कि बांकीपुर कांग्रेस की पारंपरिक सीट है जहां से उनकी पार्टी को मौका मिलना चाहिए।

ग्रेजुएट व्यवसाई हैं रेखा 45 साल की रेखा गुप्ता ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और पेशे से व्यवसाई हैं। वह लालू परिवार के बेहद करीब हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक रेखा गुप्ता के पास 8 करोड़ की संपत्ति है लेकिन, करीब 3 करोड़ 20 लाख की देनदारी भी उनके ऊपर है। रेखा गुप्ता सामाजिक कार्यक्रमों में काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया फेसबुक पर उनकी फैन फॉलोविग अच्छी खासी है।