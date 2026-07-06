बांकीपुर उपचुनावः कांग्रेस के दावे के बीच RJD से रेखा का नाम फाइनल, 2025 में नितिन नवीन से लड़ी थीं
बांकीपुर उपचुनाव के लिए आरजेडी ने रेखा गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसकी घोषणा की। कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा कर रही थी।
Bankipur By-Election: बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव काफी रोचक होने वाला है। महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच लालू, तेजस्वी की पार्टी राष्टीय जनता दल(आरजेडी) ने अपने दल के उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया है। आरजेडी ने रेखा कुमारी गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने इसकी घोषणा की। नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने से यह सीट खाली हुई है जिसे कांग्रेस पार्टी अपनी पारंपरिक सीट बताकर दावा ठोक रही थी। बीजेपी से कौन चुनाव लड़ेगा, यह खबर लिखे जाने तक फाइल नहीं हो सका था। जन सुराज के प्रशांत किशोर खुद मैदान में हैं जबकि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल ने सामाजिक कार्यकर्ता वीणा मानवी को उतारने का फैसला किया है।
रेखा गुप्ता 2025 में भी बांकीपुर से राजद के टिकट पर महागठबंधन की उम्मीदवार थीं। उन्होंने बीजेपी के नितिन नवीन को टक्कर देते हुए 46,363 वोट हासिल करके खुद को दूसरे स्थान पर स्थापित किया था। हालांकि वह करीब 51 हजार से अधिक वोटों से नितिन नवीन से हार गई थीं। रेखा कुमारी को लालू परिवार का बेहद करीबी और टीम तेजस्वी में अहम माना जाता है। इस बार वह नितिन नवीन के चहेते कैंडिडेट को चुनौती देंगी। अब सबकी नजरें कांग्रेस के स्टैंड पर टिकी हैं क्योंकि, पार्टी प्रवक्ता असीतनाथ तिवारी ने दावा किया है कि बांकीपुर कांग्रेस की पारंपरिक सीट है जहां से उनकी पार्टी को मौका मिलना चाहिए।
ग्रेजुएट व्यवसाई हैं रेखा
45 साल की रेखा गुप्ता ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है और पेशे से व्यवसाई हैं। वह लालू परिवार के बेहद करीब हैं। 2025 विधानसभा चुनाव में दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक रेखा गुप्ता के पास 8 करोड़ की संपत्ति है लेकिन, करीब 3 करोड़ 20 लाख की देनदारी भी उनके ऊपर है। रेखा गुप्ता सामाजिक कार्यक्रमों में काफी एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया फेसबुक पर उनकी फैन फॉलोविग अच्छी खासी है।
कांग्रेस छोड़ राजद में आई थीं रेखा
रेखा कुमारी गुप्ता वैश्य समाज की तेली जाति की हैं। लाला बहुल बांकीपुर में वैश्य वोटों की अच्छी संख्या है। इसी वजह से राजद बार बार उन्हें मौका दे रहा है। रेखा गुप्ता बिहार तैलिक साहू सभा की कोषाध्यक्ष भी रही हैं। इस वजह से वैश्य समाज पर उनकी अच्छी पकड़ माना जाता है। पहले वह कांग्रेस पार्टी में थीं। लेकिन, टिकट नहीं मिलने पर 2025 विधानसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो गईं। कांग्रेस पार्टी में उन्होंने लंबा वक्त गुजारा। लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण 2025 में उन्होंने पाला बदल लिया और चुनाव की घोषणा से कुछ दिनों पहले अक्टूबर में कांग्रेस से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो गईं। राजद ने उन्हें बांकीपुर में नितिन नवीन के खिलाफ मैदान में उतारा। एक बार फिर राजद ने रेखा को मौका दिया है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें